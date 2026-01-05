Cómo elegir el corte de pelo ideal para empezar 2026 con un look renovado

Renovar el look en 2026 implica elegir cortes, peinados y accesorios alineados con la personalidad y los cambios que marca el inicio del año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambiar el look del cabello no es un gesto superficial: es una forma poderosa de expresar quiénes somos hoy, cómo nos sentimos y hacia dónde queremos ir. El pelo es parte esencial de nuestra identidad, y cuando lo transformamos con intención, también transformamos la manera en que nos vemos y nos mostramos al mundo.

Como profesional del cabello, con años de experiencia trabajando con personas de distintas edades, estilos y realidades, puedo afirmar algo con total certeza: no existe un único look ideal, sino un look que acompaña tu momento vital, resalta tus rasgos y te hace sentir cómodo, seguro y auténtico. Renovar tu imagen para comenzar 2026 no implica seguir modas ciegamente, sino elegir cortes, peinados y accesorios que dialoguen con tu personalidad y estilo de vida.

Esta nota está pensada para mujeres y hombres, jóvenes y adultos, con opciones concretas, ejemplos claros y recomendaciones realistas para lograr un cambio visible —grande o pequeño— que marque un nuevo comienzo.

El cabello como herramienta de expresión y cambio

Un cambio de look exitoso resalta rasgos, aumenta la autoestima y refleja la personalidad actual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de hablar de tendencias, cortes o accesorios, es importante entender el rol emocional y simbólico del cabello. A lo largo de la vida, solemos cambiar el pelo en momentos clave: una nueva etapa profesional, una mudanza, una separación, un logro personal o simplemente el deseo de sentirnos distintos.

Renovar el look capilar produce los siguientes efectos:

Refresca la imagen personal

Aumenta la autoestima

Proyecta seguridad y coherencia

Ayuda a dejar atrás etapas pasadas

Acompaña cambios internos

No se trata de “verse más joven” o “disimular la edad”, sino de verse actual, cuidado y alineado con quien sos hoy.

Cortes de cabello: el primer gran paso hacia la renovación

El bob moderno se adapta a distintos largos y tipos de cabello, es elegido por su elegancia y versatilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cortes para mujeres: versatilidad, movimiento y personalidad

En 2026, los cortes femeninos continúan apostando por la naturalidad, el movimiento y la personalización. Ya no se trata de estructuras rígidas, sino de formas que se adaptan a cada rostro y tipo de cabello.

1. Bob moderno (clásico, largo o desestructurado). El bob sigue siendo uno de los cortes más elegidos por su elegancia y versatilidad. Puede llevarse a la altura del mentón, de los hombros o un poco más largo. Funciona tanto en cabellos lacios como ondulados y es ideal para quienes quieren un cambio visible sin ir demasiado corto.

Ejemplo: una mujer adulta que busca un look sofisticado y fácil de mantener puede optar por un bob recto con puntas suaves; una joven puede elegir un bob más descontracturado con textura.

Las capas largas aportan movimiento y volumen, ideales para quienes buscan mantener el largo sin perder dinamismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Capas largas con efecto natural. Perfectas para quienes no quieren perder largo pero sí movimiento. Las capas bien trabajadas aportan ligereza, volumen y dinamismo, especialmente en cabellos medios a largos.

3. Corte shag o desfilado. Ideal para personalidades creativas y relajadas. Este corte aporta un aire moderno, juvenil y muy actual. Funciona muy bien con ondas naturales y flequillos suaves.

4. Flequillo como cambio estratégico. Agregar un flequillo —recto, cortina o lateral— puede transformar por completo el look sin necesidad de cortar demasiado. Es una excelente opción para renovar la imagen de manera gradual.

Cortes para hombres: equilibrio entre estilo y practicidad

El corte clásico renovado permite peinados hacia atrás, con raya o desordenados, según la ocasión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hombre actual busca un look prolijo pero flexible, que funcione tanto para lo profesional como para lo personal.

1. Fade y degradados personalizados. Los cortes con degradado continúan vigentes, pero con una ejecución más natural. La clave está en adaptar la altura del fade al tipo de rostro y estilo personal.

2. Corte clásico renovado. Laterales prolijos y parte superior con largo medio permiten múltiples peinados: hacia atrás, con raya, desordenado o más estructurado.

El diseño de barba en armonía con el corte de pelo potencia cualquier estilo masculino (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Cabello medio y textura natural. Cada vez más hombres se animan a llevar el pelo un poco más largo, priorizando textura y movimiento. Ideal para quienes buscan un look relajado y moderno.

4. Barba y cabello como conjunto. Renovar el look también implica armonizar el corte de pelo con la barba. Un buen diseño de barba puede potenciar cualquier estilo.

Peinados: pequeños gestos que generan grandes cambios

Renovar el look capilar ayuda a dejar atrás etapas pasadas y acompaña cambios internos (Imagen Ilustrativa Infobae)

No siempre es necesario un corte radical para renovar la imagen. Muchas veces, cambiar la forma de peinarse es suficiente para verse distinto.

Peinados femeninos para todos los días y ocasiones especiales:

Ondas suaves y naturales: aportan frescura y funcionan para cualquier edad.

Recogidos relajados : colas bajas, rodete desarmado o semi-recogidos dan un aire moderno y elegante.

Raya al medio o al costado: un cambio simple que puede modificar por completo la expresión del rostro.

Textura natural: dejar que el cabello se exprese tal como es, con productos adecuados, es una tendencia que llegó para quedarse.

El flequillo, ya sea recto o cortina, transforma el look sin necesidad de un corte drástico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Peinados masculinos que actualizan el look:

Efecto despeinado controlado : ideal para un look joven y urbano.

Peinado hacia atrás con acabado natural: elegante sin rigidez.

Look natural sin exceso de producto: cada vez más hombres priorizan comodidad y naturalidad.

Accesorios: aliados clave para transformar el look

Los accesorios capilares son una herramienta poderosa, accesible y versátil para renovar la imagen sin compromisos permanentes.

Accesorios para mujeres:

• Hebillas y broches modernos: desde minimalistas hasta protagonistas.

• Vinchas y cintillos: ideales para sumar estilo y funcionalidad.

• Pañuelos y telas: aportan color, personalidad y un aire sofisticado.

• Scrunchies y colas con diseño: cómodas y actuales.

Cada vez más hombres eligen cabello medio con textura natural, buscando un look relajado y moderno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Accesorios para hombres:

• Gorras y sombreros bien elegidos: pueden complementar el look si se usan con criterio.

• Productos de styling adecuados: cremas, ceras y pomadas también son accesorios invisibles que definen el estilo.

La importancia de la asesoría profesional

La asesoría profesional es clave para elegir un look según la forma del rostro y el estilo de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los errores más comunes es elegir un look solo por tendencia. Un cambio exitoso debe considerar:

Forma del rostro

Tipo y textura del cabello

Estilo de vida

Tiempo de mantenimiento

Personalidad

Un profesional del cabello no impone, acompaña y traduce lo que la persona quiere expresar a través de su imagen.

Renovarse a cualquier edad: el estilo no tiene límite

El estilo no tiene límite de edad, los jóvenes exploran y cambian mientras los adultos redefinen su imagen sin perder identidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un mensaje clave para empezar 2026: el estilo no tiene edad.

Los jóvenes pueden explorar, jugar y cambiar; los adultos pueden redefinir, actualizar y simplificar sin perder identidad.

Renovar el look no es disfrazarse de algo que no somos, sino mostrar nuestra mejor versión actual.

Consejos finales para comenzar 2026 con un look renovado:

El cabello sano y bien cuidado siempre mejora la imagen, independientemente del corte elegido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Animate al cambio , aunque sea pequeño

Elegí calidad antes que cantidad

Cuidá tu cabello : un pelo sano siempre se ve bien

Usá accesorios como herramientas de expresión

Consultá con profesionales

Buscá un estilo que te represente

Renovar tu look de pelo para comenzar 2026 es una decisión personal, poderosa y profundamente positiva. Ya sea a través de un nuevo corte, un peinado diferente o accesorios bien elegidos, el cabello tiene la capacidad de reflejar cambios internos y proyectar seguridad hacia el exterior.

Un cabello sano y bien cuidado potencia la autoestima, mejora la apariencia y permite que cualquier estilo luzca actual y natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como profesional del cabello, mi mayor recomendación es esta: escuchate, animate y disfrutá el proceso. El mejor look no es el que sigue una moda, sino el que te hace sentir vos mismo, con confianza y autenticidad, cada día del nuevo año.

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años, donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.