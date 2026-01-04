Desde experiencias artísticas hasta fenómenos astronómicos únicos: 10 planes para hacer en 2026, según Time Out

Los destinos seleccionados por Time Out para 2026 ofrecen propuestas innovadoras que combinan arte naturaleza tecnología y experiencias únicas

El turismo global suma cada vez más propuestas originales que invitan a renovar la manera en que se conoce el planeta. En 2026, la agenda de viajes incluirá actividades que van desde arte efímero en ciudades icónicas hasta festivales de fenómenos astronómicos y rutas que desafían la imaginación.

La variedad abarca destinos tradicionales y alternativas fuera de circuito, lo que combina innovación y respeto por las culturas locales.

La revista Time Out seleccionó las mejores cosas nuevas para hacer en el mundo este año, destacando propuestas que exploran arte, naturaleza, tecnología y patrimonio. Según la prestigiosa publicación, la lista abarca desde París hasta México, pasando por sitios como Islandia, Canadá, Marruecos, el Caribe, Estados Unidos, Egipto y Dubái.

Caminar por una obra monumental en París

París tendrá una intervención artística en el Puente Nuevo con acceso gratuito en junio de 2026, obra del reconocido artista JR (JOEL SAGET / AFP)

La ciudad de París será escenario de una intervención artística en el Puente Nuevo, la estructura más antigua de la capital francesa. El artista JR transformará el puente con una instalación que evocará las canteras de donde se extrajo la piedra original.

Bajo el nombre de La Caverne du Pont Neuf, la obra convertirá el puente en un espacio que simula una caverna, accesible de forma gratuita del 6 al 28 de junio de 2026. Este proyecto celebra el 40° aniversario de la intervención de Christo y Jeanne-Claude sobre el mismo puente.

La instalación permitirá recorrer una de las zonas más emblemáticas de París bajo una perspectiva completamente diferente.

Celebrar un eclipse solar en Islandia

El Iceland Eclipse Festival ofrecerá música arte ciencia y tecnología durante el eclipse total en la península de Snæfellsnes en Islandia (REUTERS/Evelyn Hockstein)

En península de Snæfellsnes, la localidad de Hellissandur, en Islandia, acogerá el Iceland Eclipse Festival del 12 al 15 de agosto de 2026. El evento girará en torno a los dos minutos de oscuridad total generados por el eclipse solar que tendrá lugar el primer día del evento, e integrará música, arte, ciencia y tecnología.

Con solo 3.333 entradas disponibles, el festival promete una atmósfera íntima y exclusiva. Se trata de una oportunidad única, ya que el próximo eclipse similar en la región ocurrirá en 2196. Este encuentro combina la observación astronómica con una programación cultural diversa en un entorno natural destacado.

Descubrir un nuevo museo dedicado a Frida Kahlo en Ciudad de México

El Museo Casa Kahlo en Ciudad de México exhibe objetos personales y obras de la artista en la antigua Casa Roja (REUTERS/Raquel Cunha)

En Ciudad de México abrió el Museo Casa Kahlo, la primera institución gestionada directamente por los descendientes de la artista. Ubicado en la Casa Roja, antigua propiedad de los padres de Frida Kahlo, el museo exhibe objetos personales, fotografías, cartas, muñecas, prendas y joyas de la pintora.

El espacio también alberga muestras temporales de artistas latinoamericanas y mexicanas. El Museo Casa Kahlo se encuentra a cinco minutos a pie de la reconocida Casa Azul, lo que amplía la oferta cultural vinculada a la figura de Kahlo en la capital mexicana.

Recorrer las Rocosas en el tren más famoso de Canadá

El Rocky Mountaineer lanzará la ruta Passage to the Peaks cruzando Alberta y Columbia Británica con paisajes de alto impacto (Rocky Mountaineer)

En Canadá, el Rocky Mountaineer, reconocido por sus amplias ventanas que brindan vistas panorámicas, sumará en 2026 la ruta limitada “Passage to the Peaks”. Este trayecto cruzará los paisajes de Alberta y Columbia Británica, con paradas en Edmonton, Banff, Jasper, Calgary, Kamloops y Lake Louise.

El recorrido estará disponible en opciones de uno, cinco, siete o nueve noches e incluirá paisajes montañosos y experiencias de lujo ferroviario. El tren permitirá a los viajeros descubrir rincones poco accesibles de las Rocosas, combinando confort y vistas panorámicas.

Nadar junto a ballenas en Dominica

Dominica creará la primera reserva mundial de cachalotes donde turistas podrán nadar junto a estos gigantes marinos (REUTERS/Joshua Barton)

El mar de Dominica servirá de escenario para una experiencia singular: nadar con cachalotes en la primera reserva mundial de esta especie. Alrededor de 200 ejemplares habitan la zona oeste de la isla, donde se establecerá un área protegida de 800 kilómetros cuadrados.

La iniciativa prioriza la conservación marina, aunque permitirá a los visitantes sumarse a excursiones de nado reguladas, según destaca Time Out. Este proyecto redefine el ecoturismo en el Caribe y ofrece un contacto directo con la fauna marina en su entorno natural.

Caminar el sendero costero más extenso de Inglaterra

El King Charles III Coastal Path en Inglaterra será el sendero costero gestionado más largo del mundo con 4.303 kilómetros (REUTERS/Paul Childs)

El King Charles III Coastal Path quedará inaugurado en Inglaterra en 2026, tras años de desarrollo. Esta senda abarcará 4.303 kilómetros de acantilados, playas, ciudades y parques nacionales, conectando puntos históricos y segmentos nunca abiertos al público.

Se convertirá en el sendero costero gestionado más largo del mundo y permitirá explorar la diversidad paisajística del litoral inglés en etapas adaptables a distintos intereses y niveles de dificultad.

Participar en la capital mundial del libro en Marruecos

Rabat será la Capital Mundial del Libro de la Unesco en 2026 con 54 editoriales y una feria internacional (REUTERS/Juan Medina)

La ciudad de Rabat será la Capital Mundial del Libro de la Unesco en 2026. El traspaso del título desde Río de Janeiro se realizará el 23 de abril, que coincide con el Día Mundial del Libro. Rabat alberga 54 editoriales y la tercera feria internacional de libros más grande de África.

Según Time Out, la agenda incluirá ceremonias con autores internacionales, talleres y maratones públicos de lectura. Además, se inaugurará el Théâtre Royal de Rabat, con capacidad para 1.800 personas y un anfiteatro para 7.000 espectadores, obra de la arquitecta Zaha Hadid.

Conducir por la Ruta 66 en su centenario

La Ruta 66 celebrará su centenario en 2026 con desfiles de autos antiguos y eventos en ciudades de Estados Unidos (Freepik)

La Ruta 66 de Estados Unidos cumplirá cien años en 2026. Este trayecto histórico, que une Chicago y Santa Mónica a lo largo de casi 4.000 kilómetros, tendrá celebraciones en diversas localidades.

El programa incluirá desfiles de autos antiguos, actividades familiares y un concierto inaugural en Springfield, Misuri, el 30 de abril. La efeméride rescata el valor simbólico de la ruta en la cultura popular estadounidense.

Navegar y pedalear por el Nilo

Egipto estrenará recorridos por el Nilo que combinan travesías en barco y excursiones en bicicleta (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)

En Egipto, se lanzará un circuito combinado por el Nilo en 2026. La propuesta incluye travesías en barco y excursiones en bicicleta por aldeas, campos y hasta las pirámides de Guiza, usando rutas menos transitadas.

Las salidas partirán de El Gouna, en el mar Rojo, los días 5 y 19 de febrero. Esta opción alterna los paisajes fluviales con la movilidad sostenible y el turismo de aventura.

Desplazarse en taxi aéreo en Dubái

Dubái lanzará taxis aéreos eléctricos eVTOL alcanzando velocidades de 320 kilómetros por hora para revolucionar el transporte (REUTERS/Amr Alfiky)

Dubái estrenará en 2026 su sistema de taxis aéreos eléctricos. Los eVTOL (vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical) podrán transportar hasta cuatro pasajeros a velocidades cercanas a 320 kilómetros por hora.

El primer vertipuerto se ubicará en el aeropuerto internacional de la ciudad, según reportó Time Out. Esta innovación busca transformar la movilidad urbana y ofrecer una perspectiva aérea del paisaje urbano emiratí.