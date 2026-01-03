El estilo camaleónico de Jennifer Lawrence: una recorrida a través de sus looks más destacados

Jennifer Lawrence destaca por su estilo versátil en alfombras rojas y propuestas urbanas (REUTERS/Carlos Jasso)

Jennifer Lawrence consolidó su imagen en la industria del entretenimiento no solo por su talento actoral, sino también por la evolución y versatilidad de su estilo en cada aparición pública. Desde alfombras rojas hasta atuendos de calle, la actriz transitó con naturalidad entre propuestas clásicas, modernas y desenfadadas, adaptando cada prenda a su personalidad y contexto.

Sus elecciones reflejaron una atención cuidadosa a la silueta, los materiales y los detalles, estableciendo un diálogo constante entre la sofisticación y la comodidad. A continuación, looks de el recorrido estético de Lawrence a través de diferentes momentos y escenarios:

Vestido largo blanco de alfombra roja

Vestido blanco palabra de honor y drapeados en los Governors Awards (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una de sus apariciones más recordadas en la alfombra roja de los Academy of Motion Picture Arts and Sciences 16th Governors Awards, en noviembre 2025, eligió un vestido largo blanco de tejido fluido.

El diseño destacó por su escote palabra de honor y drapeados que cruzaban la parte superior del busto y la cintura. El vestido presentó una abertura vertical en la pierna izquierda y un fruncido lateral que acentuó la silueta. La actriz completó el look con pendientes plateados de gran tamaño.

Conjunto de jersey color arena y falda de tul blanco

Jersey arena y falda de tul abullonada en la premiere de “Die My Love” (REUTERS/Remo Casilli)

En otra ocasión, para la alfombra roja de la premiere de la película “Die My Love” Lawrence optó por un conjunto que combinó un jersey color arena de textura suave y cuello en V con solapa negra satinada, junto a una falda larga y voluminosa de tul blanco con pequeños puntos en relieve.

La falda, abullonada en dos niveles y ajustada con un lazo negro, aportó dramatismo al conjunto. Botines negros de tacón, el cabello recogido en un moño desenfadado con flequillo y una elección de accesorios discreta, completaron este estilismo de inspiración romántica y urbana.

Vestido largo negro entallado

Vestido negro entallado y collar dorado en presentación de “Die My Love” (REUTERS/Carlos Jasso)

Para otra premiere d ela misma película en 2025 eligió un vestido largo negro de corte entallado, con escote profundo en V y espalda completamente descubierta. El vestido se ajustó en la parte superior y cayó recto hasta el suelo, generando una línea visual limpia.

La actriz llevó el cabello suelto y lacio, con flequillo recto y un maquillaje de labios oscuros. Un collar dorado de cadena gruesa fue el único accesorio visible.

Vestido largo verde oliva asimétrico

Vestido asimétrico verde oliva con cinturón en el Festival de San Sebastián (REUTERS/Pankra Nieto)

En una de sus apariciones, pero para el Festival de Cine de San Sebastián, Lawrence lució un vestido largo de color verde oliva, confeccionado en tejido rígido de textura mate.

El diseño asimétrico incorporó una manga amplia y una abertura lateral a la altura de la cintura, ajustada con un cinturón negro fino. El vestido cubrió completamente los pies y mostró una silueta recta, mientras que la actriz llevó el cabello suelto con flequillo y un maquillaje discreto.

Conjunto de dos piezas negro satinado

Dúo negro satinado con pantalón ancho en sesión de fotos del festival (REUTERS/Pankra Nieto)

En una de sus elecciones más recientes, para otra sesión de fotos de ese mismo festival, apostó por un conjunto de dos piezas en tono negro y tejido satinado. La prenda superior fue una camiseta de manga corta con dobladillos blancos en las mangas, acompañada de un pantalón ancho de tiro largo que cubría parcialmente los zapatos.

El cabello recogido en un moño bajo, el maquillaje de acabado natural y unos pendientes de aro pequeños completaron un estilismo sencillo y elegante.

Look de calle en tono marfil

Conjunto marfil y bolso negro estructurado en un look urbano (The Grosby Group)

En un contexto más informal, en Julio de 2025 Lawrence eligió un conjunto de calle en tono marfil, compuesto por una blusa de manga larga y un pantalón holgado con aberturas frontales en los bajos.

Añadió un bolso negro estructurado con herraje dorado, anteojos de sol rectangulares oscuras y zapatos planos beige. El cabello suelto ligeramente ondulado y varios collares dorados acompañaron este look urbano y relajado.

Conjunto fluido en beige y tonos pastel

Blusa translúcida beige y falda bordada en tonos pastel en Cannes (REUTERS/Benoit Tessier)

En otra imagen, para es Festival de Cannes 2025, la actriz llevó un conjunto fluido formado por una blusa de manga larga translúcida en tono beige claro y una falda larga con bordados de ramas y flores en tonos pastel y metálicos.

La silueta recta y ligera se vio reforzada por el cabello suelto con ondas suaves, anteojos de sol de montura clara y un maquillaje suave.

Vestido blanco plisado sin tirantes

Vestido blanco plisado sin tirantes y labios rojos en alfombra roja de Cannes (REUTERS/Manon Cruz)

Finalmente, Jennifer Lawrence apareció en una alfombra roja para el mismo festival, con un vestido blanco sin tirantes de tejido plisado.

El corpiño ajustado se unió a una falda amplia de varias capas asimétricas con pliegues marcados, mientras una banda ancha rodeó la cintura y se ató en un lazo lateral. La actriz llevó el cabello recogido, pendientes discretos y un maquillaje que resaltó los labios en tono rojo, logrando una imagen elegante y distintiva.