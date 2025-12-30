Tendencias

LeBron James cumple 41 años: cuáles son los secretos de salud que lo mantienen en la élite del básquet mundial

El deportista construyó una rutina de autocuidado que abarca desde el control nutricional hasta el uso de cámaras hiperbáricas y crioterapia, que consolidó su posición entre los mejores

La disciplina y la rutina
La disciplina y la rutina diaria son pilares en la carrera de LeBron James a los 41 años (REUTERS)

LeBron James cumple hoy, 30 de diciembre, 41 años y continúa como un referente histórico de la longevidad deportiva en la NBA, ocupando un puesto de élite en Los Angeles Lakers. Su excepcional vigencia, a una edad en que la mayoría de los jugadores ya están retirados, se sostiene con una disciplina estricta y una meticulosa rutina diaria.

La rutina abarca desde la alimentación de precisión hasta el uso de tecnología avanzada para la recuperación y su compromiso con el cuidado físico constituye una de las principales razones de su continuidad en la cima del baloncesto mundial.

Disciplina e inversión en salud: la base de su longevidad

Uno de los fundamentos del éxito de LeBron James es su enfoque estratégico hacia el cuidado corporal, que él mismo considera una auténtica inversión. Según Business Insider, el jugador asigna aproximadamente USD 1,5 millones al año para mantener su estado físico, destinando esa suma a equipamiento de última generación, cámaras hiperbáricas y sesiones de crioterapia.

Mike Miller, excompañero de equipo, sintetizó este principio: “Él destina mucho dinero al cuidado de su cuerpo... ese gran gasto le ha permitido ganar mucho más dinero por un período prolongado”.

Su compromiso es con el
Su compromiso es con el entrenamiento y la recuperación alcanza niveles excepcionales en el deporte profesional (Kirby Lee-Imagn Images)

Su residencia en Los Ángeles está llena de instalaciones propias de un centro de alto rendimiento, como un gimnasio completo, piletas de frío y calor, y una cámara hiperbárica. Además, detrás de cada decisión, existe un equipo multidisciplinario integrado por cocineros, entrenadores físicos, un biomecánico y masajistas, además de médicos especializados, que personalizan cada componente de su autocuidado.

Otro aspecto esencial del astro californiano es la nutrición. Su dieta diaria prioriza proteínas magras, carbohidratos complejos, grasas saludables y una hidratación rigurosa, excluyendo totalmente los azúcares añadidos, frituras y ultraprocesados. La planificación alimentaria, adaptada a cada momento de la temporada, contempla carne magra, frutas, verduras y productos orgánicos, con eliminación de gaseosas y comida rápida.

Entre los recursos clave en su alimentación destaca un batido de proteínas inspirado en la combinación de pasta de maní, banana y chocolate, que proporciona 26 gramos de proteínas y grasas saludables de origen natural. Este licuado cumple una doble función: recuperador muscular y fuente de energía en jornadas de alta exigencia.

El batido de proteínas de
El batido de proteínas de LeBron James combina pasta de maní, banana y chocolate (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nutrición de James, admite cierta flexibilidad: en la etapa de competición eleva el consumo de carbohidratos según la demanda energética, mientras que durante el descanso reduce su ingesta. La hidratación ocupa un rol fundamental, respaldada por una estricta rutina de sueño, consolidando el binomio “alimentación-descanso” como pieza clave de su rendimiento.

Entrenamiento y tecnologías de recuperación

Su compromiso es con el entrenamiento y la recuperación alcanza niveles excepcionales en el deporte profesional. Sus jornadas integran rutinas intensas en gimnasio, ejercicios de fortalecimiento y especial atención al core y la biomecánica, junto con el frecuente uso de fisioterapia y técnicas de recuperación muscular.

James fue pionero en el uso de crioterapia y cámaras hiperbáricas como parte central de sus procesos de recuperación, tecnologías reservadas tradicionalmente solo para disciplinas de atletismo.

El descanso nocturno y las
El descanso nocturno y las siestas son fundamentales en la estrategia de recuperación de LeBron James (REUTERS)

Al finalizar cada partido, recurre a bebidas abundantes en electrolitos, baños de hielo, estimulación eléctrica y prendas de compresión durante los vuelos, con el objetivo de optimizar la circulación y reducir la fatiga muscular. El descanso nocturno es considerado innegociable: habitualmente reserva entre siete y nueve horas para dormir, complementando con siestas reparadoras.

Según Athlon Sports, el desempeño del deportista en la temporada actual iguala y, en ocasiones, supera los registros de jugadores mucho más jóvenes. De acuerdo con las estadísticas, en el más reciente partido contra los Sacramento Kings sumó 24 puntos con altísima efectividad, además de asistencias y robos decisivos para la victoria angelina.

Este nivel de competencia a los 41 años lo sitúa entre los pocos atletas capaces de mantener cifras de impacto tras la cuarta década de vida.

