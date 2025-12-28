Tendencias

Los hábitos de comunicación que pueden transformar tus relaciones en 2026

Especialistas advierten sobre la importancia de transformar la manera en que las personas se comunican, destacando prácticas nocivas como la dependencia de la inteligencia artificial y la falta de respuesta en las conversaciones para mejorar vínculos personales y profesionales

Guardar
En 2026, mejorar la comunicación
En 2026, mejorar la comunicación personal y profesional se convierte en un desafío clave para el bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, el desafío de mejorar las relaciones personales y profesionales pasa por revisar y transformar algunos de los hábitos de comunicación más arraigados. Según especialistas consultados por TIME, abandonar ciertas costumbres puede fortalecer los vínculos y potenciar el bienestar.

Entre los comportamientos a dejar atrás, se encuentran la excesiva dependencia de la inteligencia artificial para generar mensajes y la falta de respuesta en las conversaciones, aunque la lista abarca prácticas menos evidentes que también impactan en la calidad de las interacciones.

La influencia de la comunicación en la vida diaria es indiscutible y sus fallas afectan tanto el bienestar emocional como la calidad de las relaciones. Meredith Harrigan, profesora de comunicación en la State University of New York en Geneseo, subraya la importancia de prestar atención a la manera de expresarse: “Si hay algo que podemos hacer para mejorar nuestras relaciones y sentido de bienestar, es trabajar en nuestra comunicación”, declaró a TIME.

La experta sostiene que a menudo se asume que comunicar es sencillo, cuando en realidad exige práctica e intención consciente para perfeccionarla.

Tecnología y falta de respuesta

Un fenómeno reciente destacado por los expertos es la tendencia a confiar en la inteligencia artificial para redactar mensajes. Audra Nuru, profesora de la University of St. Thomas, observó que, a lo largo de 2025, mensajes en redes y aplicaciones adoptaron un tono impersonal y predecible, lo que reduce la autenticidad.

“Cuando todo empieza a sonar pulido y predecible, perdemos los pequeños marcadores que hacen que la comunicación se sienta humana”, remarcó a TIME. Nuru sugiere emplear la tecnología solo como asistente creativo y no como sustituto de la voz personal, ya que los detalles distintivos transmiten cercanía y calidez.

El auge de la inteligencia
El auge de la inteligencia artificial en la redacción de mensajes preocupa a expertos en comunicación digital y redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra costumbre nociva es dejar mensajes sin responder. Aunque la disponibilidad constante no es viable ni recomendable, el silencio prolongado puede interpretarse como desinterés o distancia, generando ansiedad en quien espera respuesta. Nuru recomienda avisar, aunque sea brevemente, que se recibió el mensaje y será contestado después, para reducir la incertidumbre y mantener la conexión.

Ambigüedad, minimización y espacios compartidos

El “breadcrumbing”, definido como el goteo esporádico de atención sin compromiso, es también motivo de alerta. Nuru explica que este patrón —mensajes intermitentes y ambiguos que generan expectativas sin concretar nada— mantiene a la otra persona en un estado de incertidumbre, lo que puede ser aún más perjudicial que el ghosting. La especialista aconseja optar siempre por la claridad: “Es una muestra de amabilidad”.

Minimizar las preocupaciones ajenas suele partir de buenas intenciones, como evitar el conflicto o tranquilizar al otro. Sin embargo, frases como “no es tan grave” restan legitimidad a las emociones de la persona afectada.

En tanto, Harrigan considera más adecuado detenerse antes de ofrecer consejos automáticos y, en su lugar, plantear preguntas abiertas que indiquen interés genuino por comprender la experiencia del interlocutor.

Frases como "no es tan
Frases como "no es tan grave" restan legitimidad a las emociones de quienes expresan malestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entorno de interacción también influye en la comunicación. Realizar videollamadas en espacios públicos expone a terceros a información privada sin su consentimiento y los convierte en oyentes involuntarios. Harrigan recuerda que, por respeto a la privacidad propia y ajena, es fundamental elegir lugares apropiados para compartir detalles personales.

Comunicación laboral y manipulación

En el terreno laboral, omitir cualquier saludo al iniciar un mensaje digital es uno de los fallos más comunes detectados por los especialistas. Prescindir de una frase cordial o de cortesía puede transformar una interacción en algo frío y estrictamente funcional. Añadir un saludo breve como “¿cómo estás?” representa un gesto sencillo que mejora notablemente el tono de la conversación.

Harrigan también menciona la manipulación mediante mensajes ambiguos. A través de preguntas aparentemente inocentes, como “¿tienes planes para hoy?”, una persona puede ocultar intenciones reales, lo que coloca al receptor en situaciones incómodas. La recomendación es priorizar la transparencia sobre las verdaderas motivaciones, para evitar equívocos y fortalecer relaciones honestas.

Un saludo breve en mensajes
Un saludo breve en mensajes digitales mejora el ambiente y favorece las relaciones laborales, según expertos en comunicación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Silencios, acumulación de molestias y lenguaje psicológico

Cubrir cada silencio con palabras es otro hábito poco constructivo. Muchas personas temen las pausas y responden sin reflexionar, lo que puede provocar promesas impulsivas o comentarios de los que luego se arrepienten.

Ante esta situación, Harrigan aconseja normalizar el silencio en las conversaciones y, si es necesario, expresar abiertamente cuando se requiere tiempo para pensar. Esta actitud contribuye a relaciones más auténticas.

La acumulación de molestias sin expresarlas, conocida como “gunnysacking”, puede desembocar en explosiones de ira desproporcionadas. Jimmie Manning, profesor de la University of Nevada, destacó a TIME la importancia de resolver los conflictos en el momento y cuestionar si las diferencias realmente justifican el malestar: “Al final del día, probablemente no te hace daño”, indicó sobre los pequeños roces cotidianos.

Por otra parte, Manning advierte contra el uso indiscriminado de términos psicológicos en situaciones cotidianas —la tendencia conocida como “therapy speak”—, como etiquetar de narcisista a alguien ante un simple desacuerdo. Este error puede estigmatizar injustamente y complicar la resolución de los problemas.

Honestidad y diversidad de opiniones

Nuru añade que recurrir a la honestidad como excusa para comentarios duros y sin filtro puede ampliar la distancia emocional e impedir el entendimiento.

En ese sentido, recomienda reflexionar sobre la utilidad, el momento y el propósito de cada verdad antes de expresarla: “Ser honestos puede convertirse en escudo para comentarios hirientes”, señaló a TIME.

La honestidad requiere reflexión sobre
La honestidad requiere reflexión sobre su utilidad, el momento adecuado y el propósito antes de expresarla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Afrontar la diversidad de opiniones representa un último reto esencial. Según Nuru, la creencia de que la cercanía exige pensar igual ha limitado la apertura al diálogo. Para 2026, el desafío, según los expertos citados por TIME, es mantener la apertura incluso ante la diferencia, y entender que escuchar perspectivas diversas no implica renunciar a la propia.

Temas Relacionados

Hábitos de comunicaciónRelaciones personalesRelaciones profesionalesTIMENewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Por el cambio climático global, el nivel del mar en Argentina sube más rápido desde 1965

Investigadores del Servicio de Hidrografía Naval y en las universidades de Buenos Aires y La Plata analizaron más de cien años de registros. Por qué los resultados importan para la planificación de las playas y los puertos

Por el cambio climático global,

Los 21 mejores destinos para viajar solo en 2026

La nueva selección de Condé Nast Traveler destaca lugares de Europa, América, Asia, Oceanía y África, priorizando la seguridad, la hospitalidad y la autenticidad en experiencias

Los 21 mejores destinos para

Por qué las personas continúan extrañando vínculos dañinos, según un psicólogo

Un análisis realizado por un experto para Forbes reúne distintas investigaciones que permiten comprender este fenómeno a partir de dinámicas emocionales profundas, patrones de apego y distorsiones cognitivas que influyen en el recuerdo

Por qué las personas continúan

Nueve recomendaciones de expertos para sobrellevar la soledad en Año Nuevo

Para muchas personas, el 31 de diciembre representa un desafío marcado por la falta de compañía y las expectativas sociales sobre cuál es la manera en que se deben pasar estas Fiestas. Estrategias para priorizar el bienestar emocional en estas fechas

Nueve recomendaciones de expertos para

Platos de autor y el arte de la hospitalidad: la propuesta gastronómica de Nico Francella revoluciona Devoto

Mailo fusiona cocina creativa y ambientación minuciosa para ofrecer una experiencia que invita a volver. Su apertura marca una nueva etapa en la escena local, enfocada en la integración con el barrio y el diseño de momentos memorables

Platos de autor y el
DEPORTES
Fue clave en los títulos

Fue clave en los títulos de Max Verstappen, podría dejar Red Bull y lo buscan otros dos equipos de F1

Rechazó a Italia, volvió a ser citado a la selección argentina y quedará libre: los tres gigantes de Europa que se lo disputan

La gira oceánica y un aroma a cuenta pendiente: cuántos puntos defienden los tenistas argentinos

El llamativo análisis de un histórico rival de Messi sobre el impacto que podría tener en el Mundial 2026: “Dudo que funcione”

El video del Diablito Echeverri jugando descalzo con amigos que generó controversia antes de cambiar de club

TELESHOW
Murió Guadalupe Leuviah, histórica vedette

Murió Guadalupe Leuviah, histórica vedette que trabajó junto a Alberto Olmedo y Tato Bores

El periodista David Kavlin tuvo un infarto y está internado: “Llegué muerto”

El Chino Volpato contó la dura enfermedad que atravesó en La Divina Noche de Dante: “Tuve cáncer”

Sol, piscina y afecto: Marcelo Tinelli y Juanita mostraron el fuerte vínculo que los une en una jornada de relax

Beto Casella recordó cuando hizo llorar a Yanina Latorre al aire del programa de Mirtha Legrand: “Ni fu ni fa”

INFOBAE AMÉRICA

Miles de estudiantes serbios impulsaron

Miles de estudiantes serbios impulsaron una campaña nacional para exigir elecciones anticipadas y desafiar al presidente Vucic

Los cubanos siguen sufriendo los cortes masivos: cerca del 60% de la isla se verá afectada por los apagones este domingo

El régimen de Irán lanzó tres satélites desde Rusia en una nueva provocación a Occidente antes de la reunión Netanyahu-Trump

La subasta de la colección de Bing Crosby arrasó en Nueva York con ventas millonarias

Grupos leales al ex dictador sirio Bashar al Assad atacaron a manifestantes alauitas en Latakia: al menos tres muertos y 60 heridos