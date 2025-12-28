Los hábitos de comunicación que pueden transformar tus relaciones en 2026

En 2026, mejorar la comunicación personal y profesional se convierte en un desafío clave para el bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, el desafío de mejorar las relaciones personales y profesionales pasa por revisar y transformar algunos de los hábitos de comunicación más arraigados. Según especialistas consultados por TIME, abandonar ciertas costumbres puede fortalecer los vínculos y potenciar el bienestar.

Entre los comportamientos a dejar atrás, se encuentran la excesiva dependencia de la inteligencia artificial para generar mensajes y la falta de respuesta en las conversaciones, aunque la lista abarca prácticas menos evidentes que también impactan en la calidad de las interacciones.

La influencia de la comunicación en la vida diaria es indiscutible y sus fallas afectan tanto el bienestar emocional como la calidad de las relaciones. Meredith Harrigan, profesora de comunicación en la State University of New York en Geneseo, subraya la importancia de prestar atención a la manera de expresarse: “Si hay algo que podemos hacer para mejorar nuestras relaciones y sentido de bienestar, es trabajar en nuestra comunicación”, declaró a TIME.

La experta sostiene que a menudo se asume que comunicar es sencillo, cuando en realidad exige práctica e intención consciente para perfeccionarla.

Tecnología y falta de respuesta

Un fenómeno reciente destacado por los expertos es la tendencia a confiar en la inteligencia artificial para redactar mensajes. Audra Nuru, profesora de la University of St. Thomas, observó que, a lo largo de 2025, mensajes en redes y aplicaciones adoptaron un tono impersonal y predecible, lo que reduce la autenticidad.

“Cuando todo empieza a sonar pulido y predecible, perdemos los pequeños marcadores que hacen que la comunicación se sienta humana”, remarcó a TIME. Nuru sugiere emplear la tecnología solo como asistente creativo y no como sustituto de la voz personal, ya que los detalles distintivos transmiten cercanía y calidez.

Otra costumbre nociva es dejar mensajes sin responder. Aunque la disponibilidad constante no es viable ni recomendable, el silencio prolongado puede interpretarse como desinterés o distancia, generando ansiedad en quien espera respuesta. Nuru recomienda avisar, aunque sea brevemente, que se recibió el mensaje y será contestado después, para reducir la incertidumbre y mantener la conexión.

Ambigüedad, minimización y espacios compartidos

El “breadcrumbing”, definido como el goteo esporádico de atención sin compromiso, es también motivo de alerta. Nuru explica que este patrón —mensajes intermitentes y ambiguos que generan expectativas sin concretar nada— mantiene a la otra persona en un estado de incertidumbre, lo que puede ser aún más perjudicial que el ghosting. La especialista aconseja optar siempre por la claridad: “Es una muestra de amabilidad”.

Minimizar las preocupaciones ajenas suele partir de buenas intenciones, como evitar el conflicto o tranquilizar al otro. Sin embargo, frases como “no es tan grave” restan legitimidad a las emociones de la persona afectada.

En tanto, Harrigan considera más adecuado detenerse antes de ofrecer consejos automáticos y, en su lugar, plantear preguntas abiertas que indiquen interés genuino por comprender la experiencia del interlocutor.

El entorno de interacción también influye en la comunicación. Realizar videollamadas en espacios públicos expone a terceros a información privada sin su consentimiento y los convierte en oyentes involuntarios. Harrigan recuerda que, por respeto a la privacidad propia y ajena, es fundamental elegir lugares apropiados para compartir detalles personales.

Comunicación laboral y manipulación

En el terreno laboral, omitir cualquier saludo al iniciar un mensaje digital es uno de los fallos más comunes detectados por los especialistas. Prescindir de una frase cordial o de cortesía puede transformar una interacción en algo frío y estrictamente funcional. Añadir un saludo breve como “¿cómo estás?” representa un gesto sencillo que mejora notablemente el tono de la conversación.

Harrigan también menciona la manipulación mediante mensajes ambiguos. A través de preguntas aparentemente inocentes, como “¿tienes planes para hoy?”, una persona puede ocultar intenciones reales, lo que coloca al receptor en situaciones incómodas. La recomendación es priorizar la transparencia sobre las verdaderas motivaciones, para evitar equívocos y fortalecer relaciones honestas.

Silencios, acumulación de molestias y lenguaje psicológico

Cubrir cada silencio con palabras es otro hábito poco constructivo. Muchas personas temen las pausas y responden sin reflexionar, lo que puede provocar promesas impulsivas o comentarios de los que luego se arrepienten.

Ante esta situación, Harrigan aconseja normalizar el silencio en las conversaciones y, si es necesario, expresar abiertamente cuando se requiere tiempo para pensar. Esta actitud contribuye a relaciones más auténticas.

La acumulación de molestias sin expresarlas, conocida como “gunnysacking”, puede desembocar en explosiones de ira desproporcionadas. Jimmie Manning, profesor de la University of Nevada, destacó a TIME la importancia de resolver los conflictos en el momento y cuestionar si las diferencias realmente justifican el malestar: “Al final del día, probablemente no te hace daño”, indicó sobre los pequeños roces cotidianos.

Por otra parte, Manning advierte contra el uso indiscriminado de términos psicológicos en situaciones cotidianas —la tendencia conocida como “therapy speak”—, como etiquetar de narcisista a alguien ante un simple desacuerdo. Este error puede estigmatizar injustamente y complicar la resolución de los problemas.

Honestidad y diversidad de opiniones

Nuru añade que recurrir a la honestidad como excusa para comentarios duros y sin filtro puede ampliar la distancia emocional e impedir el entendimiento.

En ese sentido, recomienda reflexionar sobre la utilidad, el momento y el propósito de cada verdad antes de expresarla: “Ser honestos puede convertirse en escudo para comentarios hirientes”, señaló a TIME.

Afrontar la diversidad de opiniones representa un último reto esencial. Según Nuru, la creencia de que la cercanía exige pensar igual ha limitado la apertura al diálogo. Para 2026, el desafío, según los expertos citados por TIME, es mantener la apertura incluso ante la diferencia, y entender que escuchar perspectivas diversas no implica renunciar a la propia.