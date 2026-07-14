Renuevan el mural más grande de Messi en Rosario: “La pintura tiene más poder del que creemos”

El mural más grande de Lionel Messi en Rosario fue renovado con nuevos colores, tres estrellas y un mensaje de “GRACIAS”

Sin dudas es el argentino más mencionado por estas horas. El mundo habla maravillado de él. Cómo todo ídolo, tiene un merecido homenaje. El mural más grande de Lionel Messi en Rosario volvió a brillar con colores renovados y un mensaje actualizado, dominando el paisaje urbano a tan solo tres cuadras del Monumento Nacional a la Bandera. La intervención, dirigida nuevamente por Marlene Zuriaga y Lisandro “Lichi” Urteaga, suma ahora las tres estrellas que celebran el tricampeonato mundial y un enorme “GRACIAS” en su parte superior.

Ubicada en la Avenida Libertad al 300, la obra titulada “De otra galaxia y de mi ciudad” ocupa 534 metros cuadrados y se ha convertido en una de las postales más reconocidas de la ciudad. El mural muestra a Messi de pie, mirando de frente, tocándose el pecho sobre los colores celeste y blanco, bajo el mismo cielo que lo vio crecer.

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La obra “De otra galaxia y de mi ciudad” ocupa 534 metros cuadrados y está ubicada a tres cuadras del Monumento Nacional a la Bandera

La renovación, impulsada por la Municipalidad no solo restauró la intensidad de los colores originales: incorporó símbolos y palabras que resumen la gratitud de toda una ciudad hacia su ídolo.

La mirada de los protagonistas sobre el mural y su significado

Lichi Urteaga explicó el valor simbólico del emplazamiento: “Este es el mejor lugar para Messi, un lugar soñado, donde nos abraza nuestro Paraná, nos comunica con nuestro terruño, frente al emblemático monumento a la bandera, nuestro celeste y blanco y todo el sol que Leo ve nacer desde este lugar”.

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Marlene Zuriaga, coautora de la obra, destacó la conexión emocional entre la pintura y la gente: “Este mural acompañó todas las emociones que nos regaló Messi, la ilusión, la superación de los desafíos, la alegría de celebrar la copa”.

La fachada de un edificio en Rosario exhibe el mural renovado de Lionel Messi con la camiseta de la selección argentina y tres estrellas.

El Circuito Messi y el valor social del arte en Rosario

El Circuito Messi es un itinerario de murales que recorre lugares emblemáticos de la infancia y adolescencia del astro rosarino. Estas obras, impulsadas por Lisandro Urteaga junto a Marlene Zuriaga y otros artistas, rinden homenaje al ciudadano ilustre y reflejan, a través del arte, el impacto positivo y el valor social que representa Messi en la historia de su ciudad.

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El proyecto surgió del sentimiento colectivo que despierta Messi en su barrio, y cada mural plasma momentos fundamentales de su vida. Las obras funcionan como refugio para los sueños de quienes, como él, crecieron en Rosario, antes de convertirse en referentes del deporte y orgullo de millones de argentinos.

El proyecto artístico sobre Lionel Messi revaloriza el espacio público de Rosario y refuerza la identidad local y el vínculo con su legado

El mural renovado, de la que participa tambien el programa “Vení al Color” de Alba pinturas, con su mensaje de gratitud y sus tres estrellas, simboliza el legado de Messi y la inspiración que sigue generando tanto en Rosario como en el resto del país. La iniciativa no solo revaloriza el espacio público, sino que también refuerza la identidad local y el vínculo emocional de la comunidad con su ídolo.

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