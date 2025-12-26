Receta de berenjenas rellenas de verduras, rápida y fácil

Preparar berenjenas rellenas permite aprovechar los vegetales disponibles y fomentar una alimentación variada en casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las berenjenas rellenas de verduras son ese tipo de plato que despierta la creatividad en la cocina y conquista a quienes buscan sabor y salud en un solo bocado. En muchos hogares argentinos, preparar berenjenas rellenas es sinónimo de aprovechar lo que hay en la heladera y convertirlo en una propuesta colorida y apetitosa, ideal tanto para una cena ligera como para sorprender a invitados con una opción diferente.

Receta de berenjenas rellenas de verduras

La receta de berenjenas rellenas de verduras se basa en aprovechar el propio interior de la berenjena como parte del relleno, junto a un mix de vegetales que pueden variar según la temporada o tus gustos. El proceso es simple: se ahuecan las berenjenas, se cocinan un poco para ablandarlas, y se rellenan con un salteado de verduras que puede incluir cebolla, morrón, tomate, zanahoria o lo que tengas a mano. Luego, un toque de horno para gratinar y listo.

Lo mejor de esta preparación es que es rápida y fácil, ideal para quienes buscan una comida saludable sin pasar horas en la cocina. Además, admite improvisación: se puede sumar queso, semillas, legumbres o lo que se prefiera. Es una excelente forma de incorporar verduras y aprovechar restos de la heladera.

Tiempo de preparación

El tiempo total para estas berenjenas rellenas de verduras es de aproximadamente 40 minutos:

Preparación y vacío de las berenjenas: 10 minutos.

Cocción de las berenjenas: 10 minutos.

Salteado de verduras: 10 minutos.

Gratinar en el horno: 10 minutos.

Ingredientes

2 berenjenas grandes

1 cebolla mediana 3

1 zanahoria chica

1/2 morrón rojo

1 tomate mediano

1 diente de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

1 cucharadita de orégano o tomillo seco (opcional)

40 g de queso rallado (puede ser light o reemplazarse por pan rallado para gratinar, opcional)

Cómo hacer berenjenas rellenas de verduras, paso a paso

Las berenjenas rellenas caseras se pueden conservar durante 3 días en la heladera o congelar para consumir después (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavar bien las berenjenas y cortarlas a lo largo por la mitad. Ahuecar las berenjenas con cuida do, dejando un borde de medio centímetro y reservar la pulpa. Disponer las mitades de berenjena en una fuente para horno, rociarlas con un poco de aceite, sal y llevarlas a horno fuerte (200°C) o microondas por 8-10 minutos para ablandarlas. Mientras tanto, picar la pulpa de las berenjenas, la cebolla, la zanahoria, el morrón, el tomate y el ajo. En una sartén con aceite de oliva, saltear primero la cebolla, el morrón y la zanahoria por 5 minutos. 6- Agregar la pulpa de berenjena, el ajo y el tomate, y cocinar 5 minutos más, revolviendo, hasta que las verduras estén tiernas. Salpimentar y agregar las hierbas. Rellenar las mitades de berenjena con el salteado de verduras. Espolvorear con queso rallado (o pan rallado) y gratinar en el horno por 10 minutos, hasta que la superficie esté dorada. Servir calientes, acompañadas de una ensalada fresca o arroz.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, la receta rinde 2 porciones principales, o 4 porciones si se sirve como entrada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (considerando la preparación para 2) aporta aproximadamente:

Calorías: 170

Grasas: 8 g

Grasas saturadas: 2 g

Carbohidratos: 18 g

Azúcares: 8 g

Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las berenjenas rellenas de verduras se pueden conservar en la heladera, bien tapadas, hasta 3 días. También se pueden congelar y recalentar en horno o microondas.