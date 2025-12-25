Tendencias

Receta de tarta de crumble de verduras, rápida y fácil

La tentadora combinación de sabores caseros y el toque crujiente del crumble convierte esta propuesta en el plato perfecto para improvisar una comida nutritiva y sin complicaciones

La receta de tarta de
La receta de tarta de crumble de verduras combina una base tierna de vegetales con una cobertura dorada y crocante al estilo británico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comer una tarta de crumble de verduras es una experiencia que reúne lo mejor de dos mundos: la calidez de las tartas saladas tradicionales y el toque innovador y crocante del crumble británico. Su superficie dorada y crujiente contrasta con un relleno tierno de vegetales, convirtiéndola en una opción ideal para quienes buscan comidas sencillas, nutritivas y con mucho sabor. Se adapta tanto a un almuerzo familiar como a una cena ligera o una vianda para llevar.

La tarta de crumble de verduras surge de la combinación entre las tartas saladas, muy populares en la cocina argentina y europea, y el clásico crumble británico, tradicionalmente dulce. En esta versión, el crumble se transforma en una cobertura salada, que permite jugar con diferentes tipos de quesos y harinas.

La receta es sumamente versátil, ya que se pueden utilizar verduras de estación o aprovechar los vegetales disponibles en la heladera. Se acostumbra servir tibia, acompañada de una ensalada fresca, aunque también puede disfrutarse fría.

Receta de tarta de crumble de verduras

La tarta de crumble de verduras consiste en una base sencilla, con o sin masa, rellena de un salteado de vegetales y cubierta con un crumble salado elaborado con harina, manteca y queso rallado. No requiere amasar ni estirar masa, lo que simplifica y agiliza la preparación. El crumble se coloca sobre las verduras y se lleva al horno hasta obtener una cobertura dorada y crocante, mientras el interior permanece jugoso y lleno de sabor.

Este plato resulta ideal para quienes buscan una preparación rápida y fácil, sin renunciar a la calidad y el sabor. Permite incorporar una gran variedad de vegetales y es una excelente alternativa para aprovechar restos o preparar comidas saludables en poco tiempo.

Tiempo de preparación

La preparación de la tarta de crumble de verduras requiere aproximadamente 50 minutos en total:

  • Preparación de los vegetales: 15 minutos.
  • Salteado de las verduras: 10 minutos.
  • Armado y preparación del crumble: 10 minutos.
  • Horneado: 15 minutos.
Este plato rápido y fácil
Este plato rápido y fácil de preparar constituye una opción ideal para almuerzos, cenas ligeras o viandas saludables para llevar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 2 zucchinis medianos
  • 1 cebolla mediana
  • 1 morrón rojo
  • 1 zanahoria
  • 1 diente de ajo
  • 1 taza de brócoli (opcional)
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta a gusto
  • 2 huevos
  • 100 g de queso rallado
  • 1 taza de harina común
  • 60 g de manteca fría
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de nuez moscada (opcional)
  • 2 cucharadas de queso crema o ricota (opcional)

Cómo hacer tarta de crumble de verduras, paso a paso

  1. Lavar y cortar en cubos pequeños los zucchinis, la cebolla, el morrón y la zanahoria. Si se utiliza brócoli, cortar en ramitos pequeños.
  2. Calentar el aceite de oliva en una sartén grande y rehogar la cebolla y el ajo picado hasta que estén transparentes.
  3. Agregar el morrón, la zanahoria y el brócoli, y cocinar durante 5 minutos más.
  4. Incorporar los zucchinis y saltear hasta que todos los vegetales estén tiernos pero aún firmes. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada si se desea.
  5. Retirar del fuego y, una vez entibiado, añadir los huevos batidos, el queso crema o ricota (opcional) y la mitad del queso rallado. Mezclar bien.
  6. Volcar la mezcla en una fuente para horno ligeramente aceitada.
  7. Para el crumble: en un bol, mezclar la harina, el polvo de hornear y el resto del queso rallado. Añadir la manteca fría cortada en cubos y desmenuzar con los dedos hasta obtener un granulado grueso.
  8. Distribuir el crumble sobre las verduras, cubriendo bien toda la superficie.
  9. Hornear en horno precalentado a 200°C durante 15 minutos o hasta que la superficie esté dorada y crocante.
  10. Dejar entibiar unos minutos antes de cortar y servir.
La tarta de crumble de
La tarta de crumble de verduras destaca por su versatilidad, ya que permite incorporar vegetales de estación o aprovechar restos en la heladera - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con las cantidades indicadas, la tarta de crumble de verduras rinde aproximadamente 6 porciones estándar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 260
  • Grasas: 14 g
  • Grasas saturadas: 6 g
  • Carbohidratos: 23 g
  • Azúcares: 4 g
  • Proteínas: 9 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La tarta de crumble de verduras se puede almacenar en la heladera hasta 3 días, siempre cubierta para mantener su frescura y evitar que absorba olores. Puede recalentarse en horno o microondas antes de servir.

