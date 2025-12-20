Siete recetas originales de Navidad, rápidas y fáciles de hacer

La creatividad de chefs y bartenders se refleja en cada plato, con ideas que renuevan la tradición e invitan a experimentar combinaciones novedosas y sabores que dejan huella en cada brindis y sobremesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mesa festiva puede transformarse con gestos simples. Una receta antigua, el aroma particular de un ingrediente o un guiño creativo entre lo familiar y lo inesperado logran que cada detalle sea recordado por años.

Cada celebración tiene sus propios sabores inolvidables, y detrás de muchos de ellos están los cocineros y bartenders que hoy comparten sus especialidades a través de Infobae: desde clásicos de la panadería argentina hasta reinterpretaciones gourmet, pasando por cócteles frescos y opciones vegetarianas.

Hummus casero con personalidad, por Guido Casalinuovo

Una pasta versátil elaborada con garbanzos y especias, ideal para picadas y platos frescos

Ingredientes

200 g de garbanzos secos

1 hoja de laurel

20 g de comino molido

3 dientes de ajo

100 g de aceite de oliva

50 g de tahine

70 g de jugo de limón

Sal fina a gusto

Procedimiento

Dejar los garbanzos en remojo con abundante agua en la heladera durante 12 horas. Escurrir y cocinar en agua limpia con laurel, comino y sal hasta que queden tiernos, aproximadamente una hora.

Procesar los garbanzos aún calientes junto al aceite de oliva, tahine, dientes de ajo pelados y jugo de limón, logrando una pasta uniforme. Si hace falta líquido, incorporar parte del agua de cocción. Dejar enfriar por una hora antes de servir. Esta base admite sumar vegetales cocidos para variantes de sabor y color.

Sándwiches de pan dulce y gruyere, por Narda Lepes

El pan dulce navideño se transforma en un sándwich original con queso y un toque de mostaza

Ingredientes

Pan dulce sobrante

Queso gruyere

Mostaza de Dijon

Manteca

Procedimiento

Cortar el pan dulce en rodajas finas y untar cada una con mostaza de Dijon. Cortar el queso en fetas finas y colocar varias entre dos rodajas de pan dulce. Untar la cara exterior del sándwich con manteca blanda. Dorar en sartén bien caliente, presionando con espátula para darle crocancia. Terminar la cocción en horno precalentado hasta que el queso se funda por completo y el exterior quede dorado. Se puede usar otro queso de sabor intenso si se prefiere.

Spritz Frutié, por Sofía Corbalán

Un cóctel ácido y frutado, perfecto para brindar en días de calor

Ingredientes

45 ml de Lillet Blanc

45 ml de jugo de manzana verde (o manzana clarificada)

45 ml de espumante Extra Brut

Opcional: merengue deshidratado o fruta fresca para decorar

Procedimiento

Verter el Lillet, el jugo de manzana y el espumante en una copa de vino con abundante hielo. Mezclar suavemente para integrar. Decorar con merengue deshidratado para aportar contraste, o reemplazar por un trozo de fruta fresca de estación.

Turrón de pasta de maní, por Daniel Juárez

Un clásico renovado con textura cremosa y sabor intenso a maní Maximiliano Luna

Ingredientes

300 g de azúcar

90 ml de agua

2 cucharadas de miel

2 claras de huevo

400 g de pasta de maní

Opcional: maní crocante para espolvorear

Procedimiento

Preparar un almíbar con el azúcar, el agua y la miel, calentando hasta alcanzar 120 °C. Cuando el almíbar esté listo, empezar a batir las claras a punto nieve y agregar el almíbar poco a poco en forma de hilo. Continuar batiendo hasta que la mezcla baje de temperatura. Incorporar suavemente la pasta de maní con cuchara de madera o espátula. Volcar en un molde y, si se desea, añadir maní crocante en la superficie. Dejar enfriar antes de cortar en porciones.

Bol de verduras y legumbres, por Víctor García

Una opción colorida y fresca, pensada para compartir en la mesa de picada (El Gordo Cocina)

Ingredientes

½ morrón verde

½ morrón rojo

1 tomate

½ cebolla roja

1 lata de choclo

1 lata de porotos negros

1 lata de porotos blancos

1 palta

Cilantro picado

½ cucharadita de comino

Para el aderezo

3 cucharadas de mayonesa

Picante a gusto

Jugo de 1 lima

Procedimiento

Lavar y cortar en pequeños cubos los morrones, el tomate y la cebolla roja. Escurrir el choclo y las legumbres. Pelar y cortar la palta en cubos. Unir todos los ingredientes en un bol grande, sumar cilantro picado y comino. Preparar el aderezo mezclando la mayonesa con jugo de lima y picante. Añadir el aderezo al bol, mezclar bien y dejar reposar en heladera antes de servir para que los sabores se integren mejor.

Pan dulce clásico

La versión tradicional con fruta, frutos secos y un delicado aroma cítrico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

700 g de harina 0000

150 g de azúcar

200 g de manteca blanda

4 huevos

40 g de levadura fresca (o 14 g de levadura seca)

200 ml de leche tibia

1 pizca de sal

Ralladura de 1 naranja

Ralladura de 1 limón

1 cucharada de esencia de vainilla

200 g de frutas abrillantadas

150 g de pasas de uva

150 g de nueces y/o almendras

Almíbar y azúcar impalpable

Procedimiento

Activar la levadura en leche tibia con azúcar hasta que espume. Mezclar harina, azúcar y sal en un bol grande. Agregar manteca, huevos, ralladuras, esencia y la levadura activada. Sumar la leche poco a poco y amasar hasta lograr una masa suave y elástica, aproximadamente 15 minutos. Cubrir y dejar levar durante 2 horas. Añadir frutas abrillantadas, pasas y nueces a la masa. Colocar en un molde, dejar levar otra hora y hornear a 170°C durante 40 minutos. Al enfriar, pincelar con almíbar y espolvorear con azúcar impalpable.

Galletas de jengibre y miel

Galletas aromáticas y tiernas, inspiradas en la repostería navideña europea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

300 g de harina 0000

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de jengibre en polvo

1 cucharadita de canela en polvo

1 pizca de sal

100 g de azúcar rubio

100 g de manteca a temperatura ambiente

100 g de miel

1 huevo mediano

Procedimiento

Precalentar el horno a 180°C. Tamizar harina, polvo de hornear, jengibre, canela y sal. Añadir el azúcar y mezclar. Incorporar la manteca y la miel, integrando hasta lograr una textura arenosa.

Sumar el huevo y unir la mezcla hasta formar una masa suave. Estirar la masa con palo de amasar hasta ½ cm de espesor, cortar las galletitas y disponer en placa para horno con papel manteca. Cocinar de 12 a 15 minutos, hasta que los bordes estén dorados. Enfriar sobre rejilla antes de guardar en recipiente hermético.