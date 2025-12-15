Subastaron un bolso que usó Jane Birkin por USD 2,9 millones: cómo es y qué dice la inscripción manuscrita

El diseño de Hermès junto a las inscripciones manuscritas de Jane Birkin refuerzan la singularidad de la pieza subastada (Sothebys)

Un bolso de Hermès que perteneció a Jane Birkin fue vendido por 2,9 millones de dólares en una subasta llevada a cabo en Abu Dabi.

La venta se realizó el viernes 5 de diciembre luego de que seis coleccionistas ofrecieran distintas cifras de dinero, y el bolso fue adjudicado finalmente a un comprador anónimo que participó por teléfono.

El precio alcanzado superó la estimación más alta, que era de 403.000 USD, lo que resaltó el valor simbólico y cultural del objeto, íntimamente ligado a la figura de la actriz y cantante británica fallecida en 2023.

El bolso subastado por Sotheby’s, conocido como “Le Birkin Voyageur”, fue un regalo de Hermès a Jane Birkin en 2003. Se trata de un modelo negro de cuero, con signos de uso y adornado con inscripciones manuscritas de la propia Birkin, entre ellas la siguiente frase que inspiró su denominación: “Mi bolso Birkin que ha viajado conmigo por todo el mundo”.

Más detalles del bolso de Birkin que subastaron recientemente

Este ejemplar es uno de los cuatro que la artista recibió después de vender su prototipo original en 1994 para recaudar fondos en la lucha contra el sida. El bolso destaca por detalles como los puentes cerrados, que remiten al diseño inicial, y por su carácter personal y funcional, rasgos que definieron la relación de Birkin con sus accesorios.

Una tradición de moda

La tradición de Jane Birkin de donar sus bolsos Birkin a subastas benéficas se consolidó a lo largo de los años. Luego de cada venta, Hermès le entregaba un nuevo ejemplar, manteniendo así el vínculo entre la artista y la marca. El bolso vendido en Abu Dabi ya había sido subastado en 2007 a beneficio de una organización de derechos humanos antes de pasar a una colección privada.

La tradición de Jane Birkin de donar sus bolsos consolida un ejemplo de solidaridad en la industria de la moda

Este gesto solidario se suma a la venta en julio de otro Birkin, el primero diseñado especialmente para la artista en 1984, que fue adjudicado en París por casi £8,6 millones (aproximadamente USD 10 millones), estableciendo un récord como el bolso más caro jamás vendido en una subasta.

El legado de Jane Birkin en la moda trasciende el valor material de sus objetos personales. La artista se consolidó como un referente de autenticidad y naturalidad, con un estilo que priorizaba la comodidad y la funcionalidad. Su manera de vestir, basada en la sencillez y la coherencia personal, convirtió prendas básicas y accesorios cotidianos en símbolos de elegancia relajada.

El bolso Birkin, lejos de ser un mero objeto de lujo, se transformó en una extensión de su filosofía: Birkin lo utilizaba hasta el desgaste, lo adornaba con pegatinas de causas humanitarias y lo llenaba de objetos personales, resignificando el concepto de lujo y alejándolo de la ostentación.

La conexión entre la moda, la funcionalidad y la solidaridad se manifiesta en cada accesorio que acompañó a Jane Birkin (EFE)

Próximas subastas y legado vigente

La presencia de objetos personales de Birkin en el mercado de subastas continúa generando interés. Además, un tercer bolso Hermès de la artista será subastado en el Hôtel Drouot de París por la casa Orne Enchères. Este ejemplar, que Birkin confió a su amiga y biógrafa Gabrielle Crawford, está adornado con accesorios personales como cascabeles y amuletos japoneses, y se estima entre 100.000 y 120.000 euros (aproximadamente 129.600 dólares).

Crawford recuerda: “Pesaba una tonelada. Pero ella y él eran inseparables. Nunca lo olvidaba”. Además, se pondrá a la venta el guion mecanografiado original de la película “Je t’aime moi non plus”, anotado por Serge Gainsbourg y Jane Birkin, con un valor estimado entre 15.000 y 18.000 euros (aproximadamente 19.440 dólares).

La influencia de Jane Birkin en la moda permanece vigente por su capacidad de unir autenticidad y elegancia sin artificios, mostrando que el verdadero lujo surge de la coherencia entre la persona y sus elecciones cotidianas.