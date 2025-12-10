Tendencias

Receta de ensalada waldorf con crema, rápida y fácil

Una preparación que combina manzanas, apio y nueces, junto a un aderezo cremoso, permite obtener un plato liviano y adaptable, apto para diferentes ocasiones y fácil de conservar en refrigeración

Guardar
La ensalada Waldorf con crema
La ensalada Waldorf con crema combina manzanas, apio y nueces para lograr una mezcla fresca y crujiente ideal para cualquier ocasión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ensalada Waldorf con crema representa la elegancia y simplicidad de la cocina internacional. Sus ingredientes principales —manzanas, apio y nueces— ofrecen una combinación única de sabores y texturas, donde lo crocante convive con lo jugoso. La incorporación de un aderezo cremoso da como resultado una preparación fresca y sabrosa, ideal para acompañamientos o como plato principal liviano en cualquier estación del año.

Este plato nace a finales del siglo XIX en el hotel Waldorf de Nueva York y se difundió rápidamente por todo el mundo. En Argentina y otros países, la versión más popular incluye crema de leche y, en ocasiones, uvas o pasas como variante. Suele presentarse en fiestas, en platos de entrada o como guarnición de carnes frías, y destaca por su facilidad de preparación y su capacidad de lucirse en reuniones y celebraciones.

Receta de ensalada Waldorf con crema

Preparar la ensalada Waldorf es sencillo y rápido, ideal para aquellos que buscan una opción fresca y con buen contraste de sabores. El procedimiento comienza cortando las manzanas en cubos pequeños y el apio en rodajitas finas, sumando nueces troceadas que le dan un aporte crujiente.

Esta receta de ensalada Waldorf
Esta receta de ensalada Waldorf con crema se prepara en solo 15 minutos y es perfecta como entrada o guarnición en celebraciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta se completa con un aderezo de crema de leche, jugo de limón y, opcionalmente, un toque de azúcar o miel para balancear los sabores. Integrar todos los ingredientes y servir frío mantiene intactos los matices de frescura y textura propia de esta ensalada clásica.

Tiempo de preparación

La ensalada Waldorf con crema se prepara en aproximadamente 15 minutos. El desglose es el siguiente:

  • 5 minutos para lavar y cortar las manzanas y el apio.
  • 5 minutos para trocear las nueces y preparar el aderezo de crema.
  • 5 minutos para mezclar todos los ingredientes y emplatar.

Ingredientes

  • 2 manzanas verdes medianas
  • 2 ramas de apio
  • 50 g de nueces peladas
  • 100 ml de crema de leche (nata) para batir
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • Sal a gusto
  • Opcional: 1 cucharadita de azúcar o miel
  • Opcional: uvas verdes sin semillas o pasas de uva

Cómo hacer ensalada Waldorf con crema, paso a paso

La receta admite variantes como
La receta admite variantes como la incorporación de uvas verdes o pasas, que suman dulzura y color a la ensalada Waldorf con crema (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Lavar bien las manzanas, quitarles el corazón y cortarlas en cubos pequeños, conservando la piel.
  2. Rociar las manzanas con el jugo de limón para evitar su oxidación.
  3. Limpiar el apio, retirar los hilos y cortarlo en rodajas finas.
  4. Trocear las nueces de manera grosera para que mantengan su textura.
  5. Mezclar en un recipiente la crema de leche con sal y, si se prefiere, azúcar o miel. Batir levemente para darle algo de cuerpo.
  6. Unir en un bol las manzanas, el apio y las nueces. Incorporar la crema y mezclar de forma suave para repartir bien el aderezo.
  7. Añadir uvas verdes cortadas o pasas si se desea, y volver a mezclar.
  8. Llevar la ensalada al refrigerador durante 10 minutos antes de servir para potenciar la frescura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con las cantidades detalladas, la ensalada Waldorf con crema rinde 4 porciones individuales o 6 si es como guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (calculando 4 porciones) aporta aproximadamente:

  • Calorías: 210
  • Grasas: 14 g
  • Grasas saturadas: 5 g
  • Carbohidratos: 21 g
  • Azúcares: 15 g
  • Proteínas: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La ensalada Waldorf con crema
La ensalada Waldorf con crema se conserva en la heladera hasta 2 días, aunque se recomienda consumirla en las primeras 24 horas para mantener su frescura (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ensalada Waldorf con crema puede conservarse en la heladera hasta 2 días, en un recipiente hermético. Es preferible consumirla en las primeras 24 horas para disfrutar su textura crocante y frescura.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas saladasRecetas de NavidadNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Pacto Parental: cómo es la iniciativa que busca retrasar el acceso al celular de los chicos hasta los 13 años

Una organización de padres acordó postergar el primer teléfono móvil hasta esa edad y el acceso a redes sociales hasta los 16. “Naturalizamos que los chicos tengan un teléfono sin preguntarnos qué impacto real tiene”, dijo a Infobae en Vivo uno de sus creadores

Pacto Parental: cómo es la

Dolor de cuello: cuáles son las causas más frecuentes y cómo prevenirlo

Esta molestia suele evolucionar con el tiempo, según especialistas de la Universidad de Harvard. Las claves para evitar contracturas

Dolor de cuello: cuáles son

Qué se sabe de la nueva variante de gripe H3N2 que provoca récord de casos en Europa

El aumento anticipado de contagios genera pico de hospitalizaciones. Mientras los expertos analizan las particularidades de la variante K de la influenza A, recomiendan la vacunación y aislarse en caso de presentar síntomas

Qué se sabe de la

Dormir poco reduce la esperanza de vida: cuál es el mínimo recomendado

Un estudio nacional en EEUU mostró que la falta de sueño es el hábito que más afecta la longevidad, sólo superado por la adicción al cigarrillo. Mejorar el descanso nocturno disminuye el riesgo de muerte prematura, destacaron los investigadores

Dormir poco reduce la esperanza

Cómo evitar que los niños pierdan aprendizaje durante las vacaciones: la rutina simple que recomiendan los expertos

Actividades cotidianas y hábitos familiares pueden transformar el receso escolar en una oportunidad de crecimiento y bienestar

Cómo evitar que los niños
DEPORTES
El comunicado de la AFA

El comunicado de la AFA luego de los allanamientos en sus sedes por la causa Sur Finanzas

Se definieron las zonas del Torneo Apertura y Clausura 2026

Pidieron cerrar el caso contra un ex ejecutivo argentino de Fox acusado en Estados Unidos de pagar sobornos millonarios

La millonaria indemnización de Red Bull a Helmut Marko tras su polémica salida y la figura de la F1 que podría reemplazarlo

Los tres motivos que condicionan el futuro de Edinson Cavani en Boca Juniors

TELESHOW
Los saludos familiares a Wanda

Los saludos familiares a Wanda Nara por su cumpleaños: las sorpresas de sus hijos y la complicidad de su nuera

El orgulloso mensaje de Gloria Carrá a su hija Ángela Torres tras su participación en Vélez: “Mi chiquita gigante”

La Navidad más auténtica de Lizy Tagliani: emociones, abrazos y una escena inesperada

El tenso cruce de L-Gante con un panelista en vivo por el conflicto con Maxi El Brother: “Te abusaste de la situación”

Mónica Farro contó el motivo por el que renunció a LAM: “Mi último día”

INFOBAE AMÉRICA

El Senado brasileño aprobó limitar

El Senado brasileño aprobó limitar los derechos de los indígenas a sus tierras ancestrales

Israel afirmó que la Yihad Islámica sabe dónde está el cuerpo de Ran Gvili

Edmand Lara anunció la restitución de las interpelaciones a ministros que fueron suspendidas en el gobierno de Arce

Bolivia restablece relaciones con Israel, rotas en 2023 por el conflicto en Gaza

Diputados uruguayos piden retomar el acuerdo con la Universidad Hebrea de Jerusalén