Receta de ensalada waldorf con crema, rápida y fácil

La ensalada Waldorf con crema representa la elegancia y simplicidad de la cocina internacional. Sus ingredientes principales —manzanas, apio y nueces— ofrecen una combinación única de sabores y texturas, donde lo crocante convive con lo jugoso. La incorporación de un aderezo cremoso da como resultado una preparación fresca y sabrosa, ideal para acompañamientos o como plato principal liviano en cualquier estación del año.
Este plato nace a finales del siglo XIX en el hotel Waldorf de Nueva York y se difundió rápidamente por todo el mundo. En Argentina y otros países, la versión más popular incluye crema de leche y, en ocasiones, uvas o pasas como variante. Suele presentarse en fiestas, en platos de entrada o como guarnición de carnes frías, y destaca por su facilidad de preparación y su capacidad de lucirse en reuniones y celebraciones.
Receta de ensalada Waldorf con crema
Preparar la ensalada Waldorf es sencillo y rápido, ideal para aquellos que buscan una opción fresca y con buen contraste de sabores. El procedimiento comienza cortando las manzanas en cubos pequeños y el apio en rodajitas finas, sumando nueces troceadas que le dan un aporte crujiente.
La receta se completa con un aderezo de crema de leche, jugo de limón y, opcionalmente, un toque de azúcar o miel para balancear los sabores. Integrar todos los ingredientes y servir frío mantiene intactos los matices de frescura y textura propia de esta ensalada clásica.
Tiempo de preparación
La ensalada Waldorf con crema se prepara en aproximadamente 15 minutos. El desglose es el siguiente:
- 5 minutos para lavar y cortar las manzanas y el apio.
- 5 minutos para trocear las nueces y preparar el aderezo de crema.
- 5 minutos para mezclar todos los ingredientes y emplatar.
Ingredientes
- 2 manzanas verdes medianas
- 2 ramas de apio
- 50 g de nueces peladas
- 100 ml de crema de leche (nata) para batir
- 1 cucharada de jugo de limón
- Sal a gusto
- Opcional: 1 cucharadita de azúcar o miel
- Opcional: uvas verdes sin semillas o pasas de uva
Cómo hacer ensalada Waldorf con crema, paso a paso
- Lavar bien las manzanas, quitarles el corazón y cortarlas en cubos pequeños, conservando la piel.
- Rociar las manzanas con el jugo de limón para evitar su oxidación.
- Limpiar el apio, retirar los hilos y cortarlo en rodajas finas.
- Trocear las nueces de manera grosera para que mantengan su textura.
- Mezclar en un recipiente la crema de leche con sal y, si se prefiere, azúcar o miel. Batir levemente para darle algo de cuerpo.
- Unir en un bol las manzanas, el apio y las nueces. Incorporar la crema y mezclar de forma suave para repartir bien el aderezo.
- Añadir uvas verdes cortadas o pasas si se desea, y volver a mezclar.
- Llevar la ensalada al refrigerador durante 10 minutos antes de servir para potenciar la frescura.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con las cantidades detalladas, la ensalada Waldorf con crema rinde 4 porciones individuales o 6 si es como guarnición.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción (calculando 4 porciones) aporta aproximadamente:
- Calorías: 210
- Grasas: 14 g
- Grasas saturadas: 5 g
- Carbohidratos: 21 g
- Azúcares: 15 g
- Proteínas: 2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La ensalada Waldorf con crema puede conservarse en la heladera hasta 2 días, en un recipiente hermético. Es preferible consumirla en las primeras 24 horas para disfrutar su textura crocante y frescura.