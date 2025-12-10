Receta de ensalada waldorf con crema, rápida y fácil

La ensalada Waldorf con crema combina manzanas, apio y nueces para lograr una mezcla fresca y crujiente ideal para cualquier ocasión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ensalada Waldorf con crema representa la elegancia y simplicidad de la cocina internacional. Sus ingredientes principales —manzanas, apio y nueces— ofrecen una combinación única de sabores y texturas, donde lo crocante convive con lo jugoso. La incorporación de un aderezo cremoso da como resultado una preparación fresca y sabrosa, ideal para acompañamientos o como plato principal liviano en cualquier estación del año.

Este plato nace a finales del siglo XIX en el hotel Waldorf de Nueva York y se difundió rápidamente por todo el mundo. En Argentina y otros países, la versión más popular incluye crema de leche y, en ocasiones, uvas o pasas como variante. Suele presentarse en fiestas, en platos de entrada o como guarnición de carnes frías, y destaca por su facilidad de preparación y su capacidad de lucirse en reuniones y celebraciones.

Receta de ensalada Waldorf con crema

Preparar la ensalada Waldorf es sencillo y rápido, ideal para aquellos que buscan una opción fresca y con buen contraste de sabores. El procedimiento comienza cortando las manzanas en cubos pequeños y el apio en rodajitas finas, sumando nueces troceadas que le dan un aporte crujiente.

Esta receta de ensalada Waldorf con crema se prepara en solo 15 minutos y es perfecta como entrada o guarnición en celebraciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta se completa con un aderezo de crema de leche, jugo de limón y, opcionalmente, un toque de azúcar o miel para balancear los sabores. Integrar todos los ingredientes y servir frío mantiene intactos los matices de frescura y textura propia de esta ensalada clásica.

Tiempo de preparación

La ensalada Waldorf con crema se prepara en aproximadamente 15 minutos. El desglose es el siguiente:

5 minutos para lavar y cortar las manzanas y el apio.

5 minutos para trocear las nueces y preparar el aderezo de crema.

5 minutos para mezclar todos los ingredientes y emplatar.

Ingredientes

2 manzanas verdes medianas

2 ramas de apio

50 g de nueces peladas

100 ml de crema de leche (nata) para batir

1 cucharada de jugo de limón

Sal a gusto

Opcional: 1 cucharadita de azúcar o miel

Opcional: uvas verdes sin semillas o pasas de uva

Cómo hacer ensalada Waldorf con crema, paso a paso

La receta admite variantes como la incorporación de uvas verdes o pasas, que suman dulzura y color a la ensalada Waldorf con crema (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavar bien las manzanas, quitarles el corazón y cortarlas en cubos pequeños, conservando la piel. Rociar las manzanas con el jugo de limón para evitar su oxidación. Limpiar el apio, retirar los hilos y cortarlo en rodajas finas. Trocear las nueces de manera grosera para que mantengan su textura. Mezclar en un recipiente la crema de leche con sal y, si se prefiere, azúcar o miel. Batir levemente para darle algo de cuerpo. Unir en un bol las manzanas, el apio y las nueces. Incorporar la crema y mezclar de forma suave para repartir bien el aderezo. Añadir uvas verdes cortadas o pasas si se desea, y volver a mezclar. Llevar la ensalada al refrigerador durante 10 minutos antes de servir para potenciar la frescura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con las cantidades detalladas, la ensalada Waldorf con crema rinde 4 porciones individuales o 6 si es como guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (calculando 4 porciones) aporta aproximadamente:

Calorías: 210

Grasas: 14 g

Grasas saturadas: 5 g

Carbohidratos: 21 g

Azúcares: 15 g

Proteínas: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La ensalada Waldorf con crema se conserva en la heladera hasta 2 días, aunque se recomienda consumirla en las primeras 24 horas para mantener su frescura (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ensalada Waldorf con crema puede conservarse en la heladera hasta 2 días, en un recipiente hermético. Es preferible consumirla en las primeras 24 horas para disfrutar su textura crocante y frescura.