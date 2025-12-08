Tendencias

Receta de arrollado de pollo con pata muslo, rápida y fácil

Una opción casera y versátil que se adapta a reuniones, celebraciones o comidas familiares, con ingredientes accesibles y un resultado delicioso

El arrollado de pollo con pata muslo deshuesada es una receta clásica de la cocina argentina, ideal para reuniones familiares y celebraciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arrollado de pollo constituye una preparación clásica dentro de la cocina casera argentina, ideal para quienes buscan un plato principal sabroso, vistoso y de sencilla elaboración. Se trata de una opción sumamente versátil, perfecta para compartir en reuniones familiares, celebraciones o mesas frías, ya que puede servirse tanto caliente como frío y admite una gran variedad de rellenos. Esta receta utiliza pata muslo deshuesada, lo que la hace accesible y de bajo costo, al tiempo que ofrece un resultado jugoso y firme.

Surgido como una alternativa práctica al tradicional matambre arrollado, se popularizó por su facilidad de preparación y por adaptarse a distintos ingredientes según la disponibilidad. Es habitual encontrarlo relleno con jamón cocido, queso, vegetales, huevo duro y aceitunas, acompañando ensaladas frescas, puré de papas o vegetales al vapor. Asimismo, admite distintos métodos de cocción, como hervido o al horno, y se conserva muy bien en la heladera, lo que lo convierte en una excelente opción para preparar con anticipación.

Receta de arrollado de pollo con pata muslo

El arrollado de pollo con pata muslo deshuesada se caracteriza por su practicidad, sabor y adaptabilidad a distintos gustos. El procedimiento implica deshuesar las piezas de pollo (o adquirirlas ya listas), disponerlas sobre una superficie para formar un rectángulo y rellenarlas con jamón, queso, verduras y huevo duro, entre otros posibles ingredientes. Una vez enrollado y asegurado con film plástico y papel aluminio, se cocina al horno o hervido, lo que permite obtener un resultado compacto y fácil de cortar en rodajas.

Esta preparación admite variaciones en el relleno, incorporando elementos como morrón asado, espinaca salteada, aceitunas o hierbas frescas, permitiendo así adaptar el plato a las preferencias de cada comensal o a lo disponible en la despensa. Además, el arrollado de pollo puede servirse acompañado de ensaladas mixtas, papas al vapor, puré de papas o arroz.

Tiempo de preparación

El tiempo estimado de preparación es de 25 minutos para el armado y deshuesado (o 15 minutos si el pollo ya se encuentra listo). La cocción lleva aproximadamente 45 minutos, ya sea al horno o hervido, totalizando entre 1 hora y 1 hora y 10 minutos en todo el proceso.

Ingredientes

  • 4 patas muslo de pollo deshuesadas
  • 100 g de jamón cocido en fetas
  • 100 g de queso en fetas (mozzarella o tipo sandwichero)
  • 1 zanahoria mediana, pelada y cortada en tiras
  • 1 morrón rojo en tiras
  • 2 huevos duros
  • 10 aceitunas verdes descarozadas (opcional)
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Film plástico y papel aluminio
Esta preparación de arrollado de pollo destaca por su versatilidad, ya que puede servirse fría o caliente y admite múltiples rellenos -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer arrollado de pollo con pata muslo, paso a paso

  1. Deshuesar las patas muslo, abriéndolas para formar un rectángulo y eliminar los huesos (también pueden adquirirse ya deshuesadas).
  2. Extender las patas muslo deshuesadas sobre film plástico, superponiéndolas ligeramente y formando un rectángulo. Condimentar ambos lados con sal y pimienta.
  3. Distribuir sobre el pollo una capa de jamón cocido, queso, tiras de zanahoria, morrón, rodajas de huevo duro y aceitunas.
  4. Espolvorear con orégano, pimentón y rociar con aceite de oliva.
  5. Enrollar ayudándose con el film plástico, procurando que el rollo quede bien firme. Cerrar los extremos como si se tratara de un caramelo.
  6. Envolver nuevamente con papel aluminio si se va a cocinar hervido; en caso de cocción al horno, puede utilizarse solo el film cubierto con aluminio.
  7. Cocinar el arrollado en agua hirviendo durante 45 minutos o en horno precalentado a 180°C durante el mismo tiempo. La cocción al vapor también es válida.
  8. Tras la cocción, dejar entibiar antes de retirar el film o el aluminio y, preferentemente, llevar a la heladera para que enfríe completamente.
  9. Cortar en rodajas y servir frío o tibio, solo o acompañado de la guarnición elegida.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente entre 6 y 8 porciones, dependiendo del grosor de las rodajas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por cada porción (tomando 8 en total), se estiman:

  • Calorías: 170
  • Grasas: 8 g
  • Grasas saturadas: 3 g
  • Carbohidratos: 2 g
  • Azúcares: 1 g
  • Proteínas: 21 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El arrollado de pollo se conserva hasta 4 días en la heladera, bien envuelto en film plástico o en un recipiente hermético, manteniendo su frescura y sabor.

