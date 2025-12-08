Teleshow

Martín Fierro de Cine y Series 2025: todos los nominados y lo que hay que saber para seguir la gala

Esta noche, con la conducción de Teté Coustarot y Luciano Cáceres, podrá verse por América TV. En el Barro, El Eternauta, Envidiosa, Juan Minujín y Lorena Vega lideran las nominaciones

Lorena Vega (Envidiosa, En el
Lorena Vega (Envidiosa, En el Barro, El Fin del Amor), Dolores Fonzi (Belén) y Ricardo Darín (El Eternauta) llegan con chapa de favoritos...

Este lunes (8 de diciembre), la Usina del Arte será el escenario de la gala de los Martín Fierro de Cine y Series 2025, un evento que reconoce a las producciones y figuras más destacadas de la industria audiovisual argentina.

La ceremonia, que distinguirá el trabajo de actores, guionistas y directores, será transmitida por América TV y contará con la conducción de Teté Coustarot y Luciano Cáceres. Entre los principales nominados se encuentran las producciones En el barro, El Eternauta y Envidiosa, mientras que Juan Minujín y Lorena Vega lideran las nominaciones individuales.

En este caso, la noche
En este caso, la noche está destinada a premiar lo mejor de la producción audiovisual realizada en nuestro país tanto en filmes como en series

La organización de la gala estará a cargo de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), que ha dispuesto una estructura tradicional para la velada. Coustarot y Cáceres serán los responsables de guiar la ceremonia principal, mientras que la alfombra roja, uno de los momentos más esperados por el público y la prensa, tendrá como anfitriones a Guido Záffora, Sabrina Rojas y Tartu. Este trío recibirá a los invitados y presentará los estilos más destacados de la noche.

Teté Coustarot estará a cargo
Teté Coustarot estará a cargo de la conducción por América TV (Foto: Jaime Olivos)

En la competencia por los premios, En el barro, El Eternauta —serie protagonizada por Ricardo Darín— y Envidiosa —con Griselda Siciliani al frente— figuran entre las producciones con mayor cantidad de nominaciones. En el plano actoral, Juan Minujín suma tres candidaturas por su labor en Atrapados, En el barro y Menem, mientras que Lorena Vega compite en igual número de categorías por sus interpretaciones en En el barro, Envidiosa y El fin del amor 2.

Luciano Cáceres, junto a Teté,
Luciano Cáceres, junto a Teté, formará la dupla a cargo de la conducción de la gala

La transmisión televisiva de la gala comenzará a las 19:00 con la cobertura de la alfombra roja a través de América TV, lo que permitirá al público seguir en directo la llegada de las celebridades y los primeros momentos del evento. Posteriormente, la entrega de premios dará inicio a las 20:30, también en vivo, bajo la conducción de Coustarot y Cáceres, quienes anunciarán a los ganadores de la noche.

Los nominados

Revelación

  • Camila Plaate - Belén
  • Juliana Gattas - Los domingos mueren más personas
  • Pehuén Pedren - Simón de la montaña
  • Anika Bootz - El mensaje
  • Marcela Acuña - La mujer de la fila
  • Lux Pascal - Miss Carbón
  • María Becerra - En el Barro
  • José “el purre” Giménez Zapiola - Cromañón
María Becerra (izquierda) compité en
María Becerra (izquierda) compité en Revelación por En el Barro

Actor de reparto en serie

  • Ariel Staltari - El Eternauta
  • César Troncoso - El Eternauta
  • Gabriel “El Puma” Goity - El Encargado
  • Juan Minujín - Atrapados, En el Barro y Menem
  • Marcelo Subiotto - El Eternauta y En el Barro
  • Marco Antonio Caponi - Menem
  • Benjamín Vicuña - Envidiosa

Actriz de reparto en serie

  • Griselda Siciliani - Menem
  • Lorena Vega - En el Barro, Envidiosa, El fin del Amor
  • Micaela Riera - Nieve Roja
  • Mónica Antonópulos - Vidas Negras, Las Maldiciones y Menem
  • Violeta Urtizberea - Envidiosa
  • Soledad Villamil - Cromañón
  • Erika De Sautu Riestra - En el Barro
  • Andrea Pietra - El Eternauta

Actor protagonista en serie

  • Esteban Lamothe - Envidiosa
  • Guillermo Francella - El Encargado
  • Guillermo Pfening - Espartanos: Una historia real
  • Leonardo Sbaraglia - Menem y Las Maldiciones
  • Ricardo Darín - El Eternauta
  • Alan Sabbagh - El mejor infarto de mi vida
  • Oscar Martínez - Bellas Artes
  • Daniel Hendler - Los mufas: Suerte para las desgracias y El fin del amor
Leonardo Sbaraglia, nominado a mejor
Leonardo Sbaraglia, nominado a mejor actor protagonista en serie por Menem y Las Maldiciones

Actriz protagonista en serie

  • Griselda Siciliani - Envidiosa
  • Malena Pichot - Viudas Negras
  • Olivia Nuss - Cromañón
  • Valentina Zenere - En el Barro
  • Pilar Gamboa - Viudas Negras
  • Lali Espósito - El fin del amo
  • Tini Stoessel - Quebranto
  • Ana Garibaldi - En el Barro
Griselda Siciliani compite como mejor
Griselda Siciliani compite como mejor actriz protagonista en serie por Envidiosa

Actor de reparto en cine

  • Ariel Staltari - (El Eternauta)
  • César Troncoso - (El Eternauta)
  • Gabriel “Puma” Goity - (El Encargado 3)
  • Juan Minujín - (Atrapados / En el Barro / Menem)
  • Marcelo Subiotto - (El Eternauta / En el Barro)
  • Marco Antonio Caponi - (Menem)
  • Benjamín Vicuña - (Envidiosa)

Actriz de reparto en cine

  • Carolina Kopelioff - Virgen Rosa
  • Justina Bustos - Culpa Cero
  • Maite Lanata - Gatillero
  • Soledad Villamil - Una muerte silenciosa
  • Beatriz Spelzini - Chocolate para tres
  • Eugenia Guerty - Papá x dos
  • Dalma Maradona - Homo Argentum
  • Lali Espósito - Verano Trippin

Actor protagonista en cine

  • Adrián Suar - Mazel Tov
  • Guillermo Francella - Homo Argentum
  • Joaquín Furriel - Una muerte silenciosa
  • Lorenzo Ferro - Simón de la montaña
  • Sergio Podeley - Gatillero
  • Luciano Cáceres - Adiós Madrid
Adrián Suar, nominado a mejor
Adrián Suar, nominado a mejor protagonista en cine por Mazel Tov

Actriz protagonista en cine

  • Camila Peralta - Nancy
  • Dolores Fonzi - Belén
  • Luisana Lopilato - Mensaje en una botella
  • Mara Bestelli - El mensaje
  • Natalia Oreiro - La mujer de la fila
  • Cecilia Bertuccelli - Culpa Cero
  • Maricel Álvarez - La llegada del hijo
  • Úrsula Corberó - El Jockey
  • Eugenia China Suárez - Linda

Serie de comedia

  • El Encargado (Disney)
  • Envidiosa (Netflix)
  • Viudas Negras (Flow)
  • División Palermo 2 (Netflix)
  • El mejor infarto de mi vida (Disney)
  • Bellas Artes 2 (Disney)
  • El fin del amor (Prime Video)
División Palermo 2 está nominada
División Palermo 2 está nominada entre las mejores serie decomedia (Foto:Netflix)

Serie de drama

  • Cromañón (Prime Video)
  • El Eternauta (Netflix)
  • Menem (Prime Video)
  • En el Barro (Netflix)
  • La voz ausente (Disney)
  • Atrapados (Netflix)

Mejor película de cine y/o plataforma

  • Belén
  • Homo Argentum
  • La llegada del hijo
  • La mujer de la fila
  • El Jockey
  • El aroma del pasto recién cortado
Dolores Fonzi (de blanco), nominada
Dolores Fonzi (de blanco), nominada com mejor película por Belén

Documental cine y/o plataforma

  • Cromañón: el documental - (Natalia Labaké)
  • Suerte de pinos - (Lorena Muñoz)
  • Yo y la que fui - (Constanza Niscovolos)
  • Wainrot, tras bambalinas - (Teresa Costantini)
  • Kun por Aguero - (Justin Webster)
  • Ángel di María: Romper la pared - (Juan Baldana)
  • Maria Soledad: El fin del Silencio - (Lorena Muñoz)
  • Las mil muertes de Nora Dalmasso - (Jamie Crawford)

Dirección cine

  • Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)
  • Benjamín Ávila - (La Mujer de la Fila)
  • Dolores Fonzi- (Belén)
  • Iván Fund - (El Mensaje)
  • Mariano Cohn / Gastón Duprat - (Homo Argentum)
  • Luis Ortega - (El Jockey)
Luis Ortega, nominado a mejor
Luis Ortega, nominado a mejor director por su filme El Jockey (Foto: REUTERS/Yara Nardi)

Guion cine

  • Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)
  • Benjamín Ávila / Marcelo Muller - (La Mujer de la Fila)
  • Laura Huberman / Javier Van de Couter / Camila Sosa Villada -(Tesis sobre una domesticación)
  • Laura Paredes / Dolores Fonzi - (Belén)
  • Luis Ortega / Rodolfo Palacios / Fabián Casas - (El Jockey)

Guion serie

  • Bruno Stagnaro / Ariel Staltari - (El Eternauta)
  • Carolina Aguirre - (Envidiosa)
  • Emanuel Diez / Mariano Cohn / Gastón Duprat - (El Encargado 3)
  • Silvina Frejdkes / Alejandro Quesada / Omar Quiroga / Sebastián Ortega - (En el Barro)
  • Martín Garabal / Santiago Korovsky / Martina López Robol / Andrés Pascaner - (División Palermo 2)
  • Malena Pichot / Julián Lucero / Adriana Saiegh - (Viudas Negras)

Dirección serie

  • Ariel Winograd / Fernando Alcalde - (Menem)
  • Bruno Stagnaro - (El Eternauta)
  • Gabriel Medina - (Envidiosa)
  • Alejandro Ciancio - (En el Barro)
  • Santiago Korovsky / Rafael López Saubidet - (División Palermo 2)
Bruno Stagnaro, nominado en dirección
Bruno Stagnaro, nominado en dirección en serie por El Eternauta (Foto: @ferialibroba)

Edición cine y/o serie

  • Alejandro Brodersohn - (El Eternauta)
  • Andrés Quaranta - (Menem)
  • David Gallart / Anabela Lattanzio - (Homo Argentum)
  • Rosario Suárez / Yibrán Asaud - (El Jockey)

Música original cine y/o serie

  • Mauro de Tommaso / Juan Giménez Kuj - (Verano Trippin)
  • Nicolás Sorín - (Mazel Tov)
  • Sebastián Escofet - (Una Muerte Silenciosa)
  • Sergei Grosny - (División Palermo 2)
  • Lali Espósito / Mauro De Tommaso - (El Fin del Amor 2)
  • Federico Jusid - (El Eternauta)
  • Maria Becerra / Xross - (En el Barro)

Dirección de fotografía cine y/o serie

  • Gastón Girod - (El Eternauta)
  • Gustavo Schiaffino / Iván Fund / Mariano Luque - (El Mensaje)
  • Lucio Bonelli - (Mensaje en una botella)
  • Marcelo Camorino - (Lo que quisimos ser)
  • Leonardo Rosende - (Homo Argentum)
  • Timo Salminen - (El Jockey)
  • Luciano Badaracco - (Verano Trippin)
  • Martín Sapia - (Gatillero)

Diseño de vestuario cine y/o serie

  • Beatriz Di Benedetto - (El Jockey)
  • Patricia Conta - (El Eternauta)
  • Constanza Balduzzi - (Homo Argentum)
  • Lorena Diaz - (Envidiosa)
  • Pilar González - (Menem)
El Eternauta, nominado en dirección
El Eternauta, nominado en dirección de arte y vestuario (Foto: Netflix)

Dirección de arte cine y/o serie

  • Daniel Gimelberg - (Mazel Tov)
  • Germán Naglieri - (El Jockey)
  • Mariela Rípodas - (Virgen rosa)
  • Maria Battaglia / Julian Romero - (El Eternauta)
  • Julia Freid - (En el Barro)
  • Laura Martinez - (Bellas Artes 2)

Martín Fierro de Cine y SeriesAPTRAJuan MinujínLorena VegaUsina del ArteAmérica TV

