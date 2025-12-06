Tendencias

Pantone sorprendió al mundo de la moda y el diseño al elegir el blanco como el color de 2026

Por primera vez en su historia, apuesta por un blanco etéreo que simboliza serenidad y renovación, desatando reacciones en la industria y anticipando una ola de inspiración en colecciones y estilos

Guardar
Pantone elige por primera vez
Pantone elige por primera vez un blanco como color del año y marca un hito en la industria del diseño (Captura video)

Por primera vez desde que inició su tradición en 1999, Pantone ha seleccionado un blanco como color del año. El tono elegido para 2026, denominado Cloud Dancer (PANTONE 11-4201), se presenta como un blanco equilibrado y etéreo que, según la compañía, simboliza serenidad, calma y la posibilidad de nuevos comienzos en un contexto global marcado por la agitación y la transformación.

El anuncio, realizado recientemente por el Pantone Color Institute, ha captado la atención de la industria del diseño y la moda, así como de observadores culturales, por el significado inédito de esta elección, según reportó TIME.

Un blanco con carga simbólica

“Cloud Dancer” se describe como un blanco con una “presencia aireada” que actúa como “un susurro de calma y paz en un mundo ruidoso”, de acuerdo con Pantone. La empresa subraya que este color, similar a un lienzo en blanco, representa el deseo colectivo de un nuevo comienzo y la apertura a nuevas formas de pensar.

En su comunicado, Pantone afirmó: “Similar a un lienzo en blanco, Cloud Dancer significa nuestro deseo de un nuevo inicio. Al desprendernos de capas de pensamientos obsoletos, abrimos la puerta a nuevos enfoques”.

El proceso de selección del color del año es llevado a cabo por el Pantone Color Institute, un equipo internacional de expertos en color que analiza tendencias emergentes en tecnología, valores sociales, arte, destinos de viaje y el ánimo general de diseñadores y consumidores.

El color Cloud Dancer de
El color Cloud Dancer de Pantone simboliza un nuevo comienzo y la apertura a nuevas ideas en el diseño (Pantone via The New York Times)

Laurie Pressman, vicepresidenta del instituto, explicó a TIME que el equipo actúa “casi como antropólogos del color”, identificando las familias cromáticas que surgen en todos los ámbitos del diseño y afinando la búsqueda hasta encontrar el tono que mejor refleja el momento.

El significado para Pantone

Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute, destacó en declaraciones recogidas por TIME que “Pantone 11-4201 Cloud Dancer es un matiz discreto que ofrece una promesa de claridad”. Eiseman añadió que la saturación de estímulos externos dificulta escuchar la voz interior, y que este blanco representa una declaración consciente de simplificación: “Cloud Dancer mejora nuestro enfoque y nos libera de la distracción de influencias externas”.

La historia de la selección anual de colores por parte de Pantone muestra que, aunque la empresa ha optado por tonos neutros en el pasado, nunca había elegido un blanco puro. En 2006, el color “Sand Dollar” fue seleccionado como reflejo de preocupaciones económicas, pero se trataba de un tono neutro, no de un blanco. En años recientes, Pantone optó por “Mocha Mousse” en 2025, valorado por su calidez y armonía, y por “Peach Fuzz” en 2024, descrito como un tono suave y acogedor.

Contexto social y cultural

Rosalía apostó por prendas blancas
Rosalía apostó por prendas blancas vaporosas en la promoción de su álbum "Lux", siguiendo la tendencia de “Cloud Dancer” (Columbia Records via AP)

El impacto de la decisión de Pantone se extiende más allá de la paleta cromática, influyendo en tendencias de diseño, moda y cultura. El color del año suele marcar el tono de colecciones, productos y campañas, reflejando y, a la vez, modelando el ánimo colectivo. La selección de un blanco puro como “Cloud Dancer” sugiere una invitación a la introspección, la renovación y la conexión humana en tiempos de cambio.

En la moda reciente, la influencia del nuevo color del año ya se percibe. La última Gala del Met presentó múltiples diseños con plumas, destacando la cola de 5,5 metros del vestido blanco de Diana Ross. Por su parte, Emma Stone eligió un vestido de Louis Vuitton con dobladillo abullonado para el Festival de Cine de Venecia, mientras que la cantante y compositora Rosalía apostó por prendas blancas vaporosas y limpias en la promoción de su álbum Lux.

Según Pantone, “Cloud Dancer” remite a la necesidad de entendimiento y vínculo entre las personas, y simboliza la oportunidad de comenzar de nuevo, con la promesa de un futuro abierto a nuevas posibilidades.

Temas Relacionados

PantoneColor del añoCloud DancerPantone Color InstituteTendencias de diseñoTIMENewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Tres errores comunes en el entrenamiento de hombros que pueden afectar tu postura y aumentar el riesgo de lesiones

Una revisión consultada por GQ advierte que fallas habituales en técnica y frecuencia pueden comprometer esta zona del cuerpo. También señala que estos descuidos elevan el riesgo de molestias y lesiones

Tres errores comunes en el

Fiestas de fin de año: cómo transitar el duelo por los objetivos no cumplidos

Diciembre se convierte en escenario de balances personales que generan autocrítica y frustración por lo no alcanzado, según especialistas consultados por Infobae. Qué estrategias pueden ayudar

Fiestas de fin de año:

Cannabis terapéutico: en qué tres enfermedades hay evidencia y por qué alarma la automedicación

Científicos de la Universidad de Harvard y otras instituciones de los Estados Unidos advierten sobre el uso creciente de productos derivados del cannabis sin supervisión profesional. Alertaron que faltan estudios contundentes que avalen muchos de los beneficios atribuidos a estos compuestos

Cannabis terapéutico: en qué tres

Cómo se celebra la Navidad alrededor del mundo: nueve tradiciones que reflejan la diversidad del espíritu festivo

Diciembre reúne costumbres únicas en distintos países, donde sabores, personajes y rituales propios llenan de sentido y color los festejos de fin de año

Cómo se celebra la Navidad

¿Cuánto ejercicio es demasiado?: qué es el sobreentrenamiento y por qué puede ser perjudicial

Hacer actividad física sin descanso ni recuperación adecuada puede llevar al cuerpo al límite, advirtieron los especialistas consultados por Infobae. Las señales de alarma que hay que conocer

¿Cuánto ejercicio es demasiado?: qué
DEPORTES
Franco Colapinto tuvo una mala

Franco Colapinto tuvo una mala qualy y largará 20° el Gran Premio de Abu Dhabi que definirá el título entre Norris, Verstappen y Piastri

La atajada clave del Dibu Martínez en el triunfo electrizante de Aston Villa sobre Arsenal con un gol sobre la hora de Buendía

El Inter Miami de Lionel Messi buscará ser campeón de la MLS ante Vancouver Whitecaps: hora, TV y todo lo que hay que saber

Los 10 partidos imperdibles de la fase de grupos del Mundial 2026

Detuvieron a un compañero de Mauro Icardi en el Galatasaray en medio del escándalo que sacude al fútbol de Turquía

TELESHOW
Los secretos del vestido de

Los secretos del vestido de novia de Rocío Pardo y la conexión especial con su diseñadora: “Fue un proceso muy cálido”

Yanina Latorre contó cómo se prepara para MasterChef Celebrity: “Me duele la espalda de tanto cocinar”

Espíritu de cuento de hadas, clima hogareño y el rol de Rufina: así será la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Carlos Casella, de los años de under con El Descueve a la química en escena con Griselda Siciliani: “Siempre me dejaron volar”

De la temporada teatral en Carlos Paz al altar: Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellan su historia de amor en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA

Perros robóticos de Elon Musk,

Perros robóticos de Elon Musk, Mark Zuckerberg y Andy Warhol impactan en Art Basel Miami Beach

Ataque a las joyas de la Corona británica: cuatro personas arrojaron comida contra una vitrina en la Torre de Londres

Joan Manuel Serrat, doctor honoris causa de la Universidad de Guadalajara: “Soy feliz con este oficio por el que me aplauden”

Frank Gehry nos hizo interesar por la arquitectura incluso si odiabas sus edificios

Kaja Kallas reconoció que algunas críticas de Donald Trump “son ciertas”: “Europa subestimó su propio poder frente a Rusia”