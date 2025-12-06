Pantone sorprendió al mundo de la moda y el diseño al elegir el blanco como el color de 2026

Pantone elige por primera vez un blanco como color del año y marca un hito en la industria del diseño (Captura video)

Por primera vez desde que inició su tradición en 1999, Pantone ha seleccionado un blanco como color del año. El tono elegido para 2026, denominado Cloud Dancer (PANTONE 11-4201), se presenta como un blanco equilibrado y etéreo que, según la compañía, simboliza serenidad, calma y la posibilidad de nuevos comienzos en un contexto global marcado por la agitación y la transformación.

El anuncio, realizado recientemente por el Pantone Color Institute, ha captado la atención de la industria del diseño y la moda, así como de observadores culturales, por el significado inédito de esta elección, según reportó TIME.

Un blanco con carga simbólica

“Cloud Dancer” se describe como un blanco con una “presencia aireada” que actúa como “un susurro de calma y paz en un mundo ruidoso”, de acuerdo con Pantone. La empresa subraya que este color, similar a un lienzo en blanco, representa el deseo colectivo de un nuevo comienzo y la apertura a nuevas formas de pensar.

En su comunicado, Pantone afirmó: “Similar a un lienzo en blanco, Cloud Dancer significa nuestro deseo de un nuevo inicio. Al desprendernos de capas de pensamientos obsoletos, abrimos la puerta a nuevos enfoques”.

El proceso de selección del color del año es llevado a cabo por el Pantone Color Institute, un equipo internacional de expertos en color que analiza tendencias emergentes en tecnología, valores sociales, arte, destinos de viaje y el ánimo general de diseñadores y consumidores.

El color Cloud Dancer de Pantone simboliza un nuevo comienzo y la apertura a nuevas ideas en el diseño (Pantone via The New York Times)

Laurie Pressman, vicepresidenta del instituto, explicó a TIME que el equipo actúa “casi como antropólogos del color”, identificando las familias cromáticas que surgen en todos los ámbitos del diseño y afinando la búsqueda hasta encontrar el tono que mejor refleja el momento.

El significado para Pantone

Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute, destacó en declaraciones recogidas por TIME que “Pantone 11-4201 Cloud Dancer es un matiz discreto que ofrece una promesa de claridad”. Eiseman añadió que la saturación de estímulos externos dificulta escuchar la voz interior, y que este blanco representa una declaración consciente de simplificación: “Cloud Dancer mejora nuestro enfoque y nos libera de la distracción de influencias externas”.

La historia de la selección anual de colores por parte de Pantone muestra que, aunque la empresa ha optado por tonos neutros en el pasado, nunca había elegido un blanco puro. En 2006, el color “Sand Dollar” fue seleccionado como reflejo de preocupaciones económicas, pero se trataba de un tono neutro, no de un blanco. En años recientes, Pantone optó por “Mocha Mousse” en 2025, valorado por su calidez y armonía, y por “Peach Fuzz” en 2024, descrito como un tono suave y acogedor.

Contexto social y cultural

Rosalía apostó por prendas blancas vaporosas en la promoción de su álbum "Lux", siguiendo la tendencia de “Cloud Dancer” (Columbia Records via AP)

El impacto de la decisión de Pantone se extiende más allá de la paleta cromática, influyendo en tendencias de diseño, moda y cultura. El color del año suele marcar el tono de colecciones, productos y campañas, reflejando y, a la vez, modelando el ánimo colectivo. La selección de un blanco puro como “Cloud Dancer” sugiere una invitación a la introspección, la renovación y la conexión humana en tiempos de cambio.

En la moda reciente, la influencia del nuevo color del año ya se percibe. La última Gala del Met presentó múltiples diseños con plumas, destacando la cola de 5,5 metros del vestido blanco de Diana Ross. Por su parte, Emma Stone eligió un vestido de Louis Vuitton con dobladillo abullonado para el Festival de Cine de Venecia, mientras que la cantante y compositora Rosalía apostó por prendas blancas vaporosas y limpias en la promoción de su álbum Lux.

Según Pantone, “Cloud Dancer” remite a la necesidad de entendimiento y vínculo entre las personas, y simboliza la oportunidad de comenzar de nuevo, con la promesa de un futuro abierto a nuevas posibilidades.