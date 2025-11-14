Salud

Reconectar con el presente: claves de resiliencia, creatividad y comunidad en tiempos de incertidumbre

En el nuevo episodio del pódcast de Mel Robbins, el poeta y escritor Mark Nepo analizó cómo la introspección y la solidaridad ayudan a vivir el presente y afrontar la incertidumbre en la vida diaria

Mark Nepo destaca la importancia
Mark Nepo destaca la importancia de la introspección y la espiritualidad para afrontar la adversidad y fortalecer la vitalidad interior (captura de video)

En el nuevo episodio del pódcast de Mel Robbins, grabado en Boston, se abordó de manera profunda cómo la autenticidad, la resiliencia y los rituales cotidianos pueden transformar la experiencia humana, especialmente ante la adversidad.

Durante la charla también estuvo presente,el esposo de Mel Robbins, Chris Robbins, quien aportó su perspectiva a la conversación y enriqueció el intercambio de ideas entre los participantes. El invitado, Mark Nepo, poeta y escritor estadounidense reconocido por su enfoque en la espiritualidad y la introspección, compartió su visión sobre el valor de vivir con atención plena y sentido genuino, una perspectiva forjada en la intimidad de su propia lucha contra el cáncer.

Espiritualidad e introspección en la vida diaria

La conversación destacó cómo la espiritualidad y la introspección ayudan a millones de personas a encontrar momentos de reflexión y consuelo. Mel Robbins relató que los textos de Nepo forman parte de su rutina diaria, ya que “no hay mañana que no me siente a leer uno de sus ensayos para pausar y aterrizar”. Más allá de cualquier doctrina, la búsqueda de sentido interior permite enfrentar cada día desde un lugar de mayor conciencia y serenidad, algo que, según Robbins, “transforma la manera en que percibo lo cotidiano”.

La rutina diaria de Mel
La rutina diaria de Mel Robbins incluye la lectura de los ensayos de Mark Nepo para encontrar serenidad y sentido en lo cotidiano

Durante el episodio, se subrayó la importancia de la autenticidad y la conexión, tanto con uno mismo como con quienes nos rodean. La conversación desafió la idea de que la plenitud depende de circunstancias externas o futuros ideales, resaltando que solo existe el aquí y el ahora. “La vida siempre está donde estamos”, afirmó Mark Nepo.

Reconocer que las dificultades son solo una parte de la realidad y que la vida puede ofrecer más de lo imaginable si nos abrimos al presente fue uno de los principales mensajes que emergieron del diálogo. En palabras de Nepo: “La dificultad de cualquier momento es solo la mitad de la realidad. La vida es más de lo que podríamos soñar si realmente nos encontramos a nosotros mismos y a los demás aquí y ahora”.

Aprender de la adversidad: resiliencia y comunidad

A partir de su experiencia personal con el cáncer, el invitado relató: “Cuando alguien me dijo que tenía cáncer, salí por esa puerta y ese fue el primer momento que cambió mi vida, porque la puerta por la que había entrado ya no existía. No había forma de volver atrás”.

Compartió cómo la resiliencia trasciende el simple acto de resistir el dolor. La verdadera fortaleza nace al permitirse ser, aceptar la vulnerabilidad y descubrir la solidaridad y pertenencia que provienen de la interdependencia humana.

Mel Robbins, Mark Nepo y
Mel Robbins, Mark Nepo y Chris Robbins compartieron una conversación profunda sobre autenticidad, resiliencia y el sentido de los rituales cotidianos

Sostuvo: “Nadie puede vivir mi vida por mí, pero no puedo hacerlo solo”. Planteó preguntas como “¿Cómo es ser tú ahora mismo?” o “¿Qué te importa?” como ejercicios para fomentar la autoexploración y una narrativa más auténtica sobre la propia existencia.

Uno de los aspectos más prácticos abordados fue la importancia de los rituales diarios. Acciones simples, cuando se realizan con atención y presencia —como abrir una ventana al amanecer, cuidar de una mascota o preparar café para alguien querido— pueden convertirse en verdaderos rituales capaces de dar orden y sentido al día.

Según Nepo, “cuando habito plenamente estos actos, cambian todo el día”. La diferencia entre un hábito y un ritual reside en la intención y dedicación que se les imprime, abriendo la posibilidad de encontrar significado en lo aparentemente común.

Creatividad, madurez y propósito

El diálogo también exploró cómo la creatividad y el propósito evolucionan con el paso de los años. Utilizando la imagen de un meteorito, Nepo invitó a reflexionar sobre cómo, a medida que se avanza en la vida y se desprenden capas externas, la luz interior puede brillar con mayor intensidad.

Reconoció: “Lo que escribo ahora no podría haberlo escrito hace veinte o treinta años, porque no había vivido lo que he vivido”. Para él, la memoria debe ser una herramienta para refrescar la vitalidad y el propósito en el presente: “El propósito de la memoria no es la nostalgia, sino recuperar la vitalidad y el sentido en el presente”.

Mark Nepo sostiene que la
Mark Nepo sostiene que la memoria debe servir para recuperar vitalidad y sentido en el presente, no solo para la nostalgia (captura de video)

El cierre de la charla giró en torno a la apertura, la compasión y una “fe funcional”. Nepo recuperó la definición budista de la fe como el acto de “reposar el corazón en lo verdadero” y citó a Paul Tillich para definirla como “un acto de preocupación última”. Invitó a los oyentes a abrirse y permitir que las acciones cotidianas sean reflejo de lo más profundo del ser.

El episodio concluyó con una invitación a reconocer la profunda conexión que une a todos los seres y a comprender que la plenitud se encuentra en la comunión con los demás y en la autenticidad de cada instante compartido

