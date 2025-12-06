Fiestas de fin de año: cómo transitar el duelo por los objetivos no cumplidos

Diciembre trae una sala de espera llena de deseos inconclusos y balances internos sin cerrar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un deseo que permanece, un mensaje en borrador, una lista tachada a medias. Para muchos, diciembre llega como una sala de espera colmada de metas inconclusas y balances internos. La escena se repite cada año: las luces y los brindis contrastan con esa voz interna que enumera lo que no se logró. Mientras la cuenta regresiva hacia un nuevo ciclo acelera, se intensifica la sensación de frustración por los objetivos no alcanzados.

¿Por qué el fin de año genera tanta autocrítica y frustración?

La llegada de diciembre no solo marca una fecha, sino que suele activar una vorágine emocional.

Cynthia Zaiatz, psicóloga y jefa de Salud Mental del Sanatorio Modelo de Caseros, lo explicó con una imagen potente: “Cuando empieza el año nos proponemos cambios y esperamos que sea diferente, pero cuando se acerca el final muchos sienten que no cumplieron casi nada”. La especialista sostuvo que predomina la tendencia a realizar “balances” y a enfocarse en lo pendiente antes que en los avances.

Según relató Zaiatz a Infobae, las personas suelen experimentar una sensación de fracaso motivada por pensamientos automáticos negativos: “No fui capaz, no tengo suerte, soy un fracaso”. Estos pensamientos se instalan con fuerza en diciembre y se profundizan frente al contexto acelerado de las celebraciones, reuniones y compromisos.

¿Qué impacto tienen las expectativas sociales y personales?

El fin de año no solo está marcado por la autocrítica individual. María Teresa Calabrese, endocrinóloga, psiquiatra y psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), observó que muchas veces los objetivos se plantean de forma poco realista y bajo exigencias ajenas.

“Generalmente somos muy exigentes con nosotros mismos y nos proponemos más de lo que se puede cumplir”, detalló a Infobae.

A esto se agregan mandatos familiares y sociales que imponen la obligación de celebrar y divertirse, lo que puede resultar contraproducente si se atraviesan pérdidas o desilusiones.

Calabrese subrayó además la influencia del contexto: “Estamos en tiempos de crisis, tanto en el país como en el mundo. Todo eso influye en nuestras emociones, incluso si no lo notamos”. Variables como la economía, los conflictos geopolíticos o las amenazas de desempleo pueden potenciar el sentimiento de duelo por lo que no se pudo concretar.

¿Cuáles son las señales del malestar emotivo en estas fechas?

Diversos expertos advirtieron que entre las señales frecuentes se encuentran la angustia, la tristeza, la rumiación sobre lo que se debería haber logrado y la ansiedad sobre el futuro. El médico psicoanalista de la APA, Ricardo A. Rubinstein describió: “Surge el contraste entre lo que se pudo hacer y lo que no, lo que lleva a malestar y frustración”.

Rubinstein señaló que en algunos casos este sentimiento deriva en cuadros de ansiedad o depresión, especialmente cuando se interpreta el balance personal como una prueba de incapacidad.

Entre los signos de alerta, el especialista menciona: “Estados de angustia, sensaciones de depresión, rumiación sobre lo no concretado y desesperanza sobre el año entrante”.

¿Cómo acompañarse en este duelo y a qué recursos recurrir?

“Lo que se ve mucho es el estrés por el caos de diciembre, con las reuniones, las fiestas, la presión de cumplir con todos, y eso agota”, resumió Zaiatz. En respuesta, los especialistas coinciden en la importancia de buscar contención y amabilidad en el trato hacia uno mismo.

La Dra. Calabrese recomendó enfocarse en pocos objetivos para el ciclo siguiente y ser “más tolerantes y empáticos con nosotros mismos”. Sugirió “despojarse de los mandatos ajenos y, si la familia no acompaña, buscar actividades sociales, voluntariados o espacios colectivos para compartir”.

Rubinstein, por su parte, propuso “comparar trayectorias personales en el tiempo, observar cómo se superaron fracasos anteriores y no quedarse aislados”. Destacó el valor de abrir el diálogo sobre los sentimientos con personas de confianza o con profesionales, para ampliar perspectivas e identificar posibles caminos alternativos.

Acompañarse, replantear expectativas y buscar compañía son recursos que pueden aliviar la presión de las listas inconclusas de fin de año.

Los expertos consultados por Infobae sugieren que el fin de año no tiene por qué vivirse como una evaluación estricta, ni como una carrera contra el tiempo. Para algunas personas, proponer menos metas y flexibilizar las formas de celebrar puede aportar mayor bienestar, especialmente bajo circunstancias de crisis o cambios imprevistos.

La clave, explica, está en resignificar el balance como una oportunidad para el autocuidado y la empatía, evitando sobrecargarse de metas ajenas e inalcanzables.