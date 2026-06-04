5 trucos de chefs para limpiar sartenes quemadas y dejarlas relucientes

Los ácidos ayudan a desprender residuos carbonizados que el detergente común no elimina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpiar una sartén quemada puede parecer una tarea imposible, pero según especialistas consultados por Eating Well, existen técnicas sencillas y asequibles avaladas por chefs y expertos en utensilios de cocina.

Uno de los métodos más respaldados por los especialistas del medio citado es el uso de ácidos para eliminar residuos carbonizados. Robert Lu, director ejecutivo de Magnifique, señala que los detergentes comunes, por su carácter básico, no logran remover manchas difíciles, mientras que los ácidos resultan más eficaces.

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Luis Martínez, chef en Tequio Foods, recomienda mezclar vinagre blanco con jugo de lima, lo que, según el cocinero, “desintegra las partículas negras que quedan en el fondo” de la sartén.

Los limpiadores no abrasivos prolongan la vida útil al evitar rayones y desgaste del recubrimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación de calor constituye otro recurso esencial para la limpieza de sartenes dañadas. Martínez sugiere hervir agua con jabón y vinagre en la sartén y dejarla reposar durante dos horas para restaurar el brillo del utensilio.

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Lu coincide en que el agua caliente es clave, especialmente en sartenes de acero inoxidable, y recomienda tener precaución con los modelos cerámicos, para evitar deformaciones por cambios bruscos de temperatura. Silva aconseja preferir agua tibia en sartenes antiadherentes y evitar el contacto inmediato con agua fría sobre la superficie todavía caliente.

El papel del calor y la solución jabonosa en la limpieza

Una técnica eficaz consiste en verter una mezcla de jabón, vinagre y agua sobre la sartén, hervirla y dejarla reposar. Este procedimiento, respaldado por Martínez y el medio citado, contribuye a despegar los restos de comida adheridos.

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La combinación de vinagre blanco y jugo de lima afloja las partículas negras del fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de agua caliente ayuda a disolver grasas y proteínas, pero Silva recomienda cuidar la temperatura en sartenes con recubrimiento antiadherente para no provocar daños con el tiempo.

Cómo usar bicarbonato y limpiadores suaves en sartenes quemadas

Lauren Silva, gerente de producto sénior en All-Clad, indica que los limpiadores suaves no abrasivos y el bicarbonato de sodio son seguros para el acero inoxidable si se emplean correctamente. Ante residuos difíciles, aconseja espolvorear bicarbonato, añadir agua, llevar la mezcla a ebullición y frotar con cuchara de madera.

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Debe evitarse el uso de materiales abrasivos que puedan dañar la superficie, lo que permite preservar la sartén en buen estado durante más tiempo, según Eating Well.

Cocinar a temperatura moderada y usar aceite reduce el pegado y simplifica el mantenimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de bebidas gaseosas para eliminar restos quemados en utensilios de cocina

Una técnica poco tradicional, pero avalada por Martínez y Lu, es el empleo de bebidas gaseosas. Martínez ha utilizado una mezcla de vinagre y una reconocida bebida cola para limpiar ollas quemadas en restaurantes de Los Ángeles, destacando la acción del ácido carbónico.

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Lu opta por agua con gas para el mismo propósito, evitando los residuos azucarados de otros refrescos. El medio citado destaca que este método puede resultar eficaz cuando los procedimientos convencionales no logran eliminar completamente los restos pegados.

Consejos de expertos para prevenir daños en las sartenes

Los limpiadores no abrasivos prolongan la vida útil al evitar rayones y desgaste del recubrimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención es crucial para no tener que recurrir a limpiezas complejas. Martínez recomienda cocinar siempre a “temperatura moderada”, ya que un calor excesivo incrementa el riesgo de dañar los alimentos y la sartén.

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De acuerdo con Lu, un sellado apropiado de carnes se logra con calor medio-alto y el uso de un sartén de acero inoxidable de calidad. Añadir aceite de cocina en sartenes sin recubrimiento antiadherente evita que los alimentos se adhieran y simplifica la limpieza, como subraya el experto.

Elegir el utensilio adecuado para cada preparación también reduce contratiempos. El equipo del medio sugiere emplear sartenes de hierro fundido para platos más pesados y recurrir a modelos cerámicos o antiadherentes en recetas delicadas como pescados.

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El agua caliente disuelve grasas y proteínas, pero requiere ajustes según el material del utensilio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Silva recuerda que las características de cada material determinan tanto el comportamiento ante el calor como la conveniencia de ciertos productos de limpieza.

Aunque quemar una sartén puede suceder en cualquier cocina, seguir estos consejos de expertos permite recuperar los utensilios y prolongar su uso antes de la próxima comida, según Eating Well.

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