Ciencia

Descubren un dinosaurio de cuatro alas, pariente del velociraptor y cazador de aves primitivas

Investigadores hallaron en el noroeste de China los restos fósiles de Jian changmaensis, un depredador del Cretácico que aporta nuevas pistas sobre la evolución de las especies voladoras

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Una composición de imágenes que incluye la silueta de un Lesothosaurus, fotografías de un fósil en roca y un hueso, y diagramas anatómicos detallados
Jian changmaensis fue identificado en la cuenca de Changma, en China, como un nuevo dinosaurio emplumado emparentado con el velociraptor

Un equipo internacional de paleontólogos ha identificado en la cuenca de Changma, en el noroeste de China, los restos de Jian changmaensis, un nuevo dinosaurio emplumado emparentado con el velociraptor. Este ejemplar destaca por su tamaño dentro de los microraptores y sugiere la existencia de depredadores especializados en cazar aves primitivas en este antiguo ecosistema.

Jian changmaensis es el primer dinosaurio no aviano hallado en un yacimiento famoso por la gran cantidad de aves fósiles, pero donde hasta ahora solo se habían encontrado restos de estos animales. El descubrimiento aporta información clave sobre la coexistencia de depredadores y aves primitivas durante el período Cretácico y ayuda a reconstruir las relaciones ecológicas de esa era.

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Ilustración de Jian changmaensis, dinosaurio emplumado de cuatro alas, marrón, acechando aves primitivas en un bosque frondoso con huesos en el suelo.
Jian changmaensis pertenecía a los dromaeosaurios y era un microrraptor de gran tamaño, con una envergadura estimada de 1,20 metros (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fósil fue extraído de la cuenca de Changma, donde investigadores del Field Museum y sus colaboradores han recolectado más de 100 ejemplares de aves fósiles. Sin embargo, ningún dinosaurio no aviano había sido identificado en el lugar hasta la aparición de Jian changmaensis. Este ejemplar, mucho mayor que las aves halladas en el sitio, refuerza la hipótesis de su rol como cazador dominante en esa región.

Jingmai O’Connor, curadora asociada del Field Museum, afirmó que Jian changmaensis “es el único dinosaurio encontrado en este sitio que no era un ave, era carnívoro y mucho más grande que cualquier otro ejemplar hallado allí”. La presencia de huesos de aves triturados sugiere un comportamiento depredador que habría influido de forma notable en la estructura del ecosistema.

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Características anatómicas de Jian changmaensis

Jian changmaensis pertenece al grupo de los dromaeosaurios, en particular a los microraptores. Aunque la mayoría de estos dinosaurios eran pequeños —el más conocido tenía el tamaño de un cuervo—, Jian era notablemente grande dentro de su grupo. El fósil conservado incluye un húmero de unos 10 centímetros y la envergadura total se estima en cerca de 1,20 metros, comparable a una lechuza de granero.

Una composición de imágenes que incluye la silueta de un Lesothosaurus, fotografías de un fósil en roca y un hueso, y diagramas anatómicos detallados
El fósil conservado incluye un húmero de unos 10 centímetros y la envergadura total se estima en cerca de 1,20 metros, comparable a una lechuza de granero

El Field Museum detalló que este dinosaurio probablemente tenía plumas largas en las extremidades anteriores y posteriores, lo que le daba el aspecto de poseer “cuatro alas”. Esta adaptación, también observada en otros microraptores, habría permitido a Jian planear entre los árboles, ya que no estaba capacitado para el vuelo impulsado. Los investigadores consideran que estas características eran clave para su desplazamiento ágil al acecho de presas.

El posible depredador de aves primitivas y su significado evolutivo

La abundancia de restos fósiles de aves en la cuenca de Changma, a menudo fragmentados y agrupados, había hecho que los científicos sospecharan de la existencia de un gran depredador. Jian changmaensis encaja en ese perfil: un dinosaurio carnívoro y planador, de mayor tamaño respecto a las aves contemporáneas con las que convivía.

Ilustración de un dinosaurio Jianchangmaensis de cuatro alas volando sobre un bosque tropical prehistórico, con otras aves ancestrales en el fondo.
El descubrimiento del Jianchangmaensis, un dromaeosaurio de cuatro alas del Cretácico hallado en la cuenca de Changma, China, revela la coexistencia de grandes depredadores con aves ancestrales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Matt Lamanna, del Carnegie Museum of Natural History, destacó: “Jian changmaensis revela que los dinosaurios no avianos vivían en lo que ahora es la cuenca de Changma, un área famosa por sus aves fósiles”. Según el Field Museum, este hallazgo aporta un nuevo ángulo sobre la interacción entre depredadores y aves primitivas, y contribuye a comprender los desafíos evolutivos de las primeras especies con plumas.

Los científicos consideran probable que Jian changmaensis cazara aves primitivas emboscándolas desde las alturas y aprovechando su habilidad para planear entre los árboles. La presencia de restos de aves digeridas y regurgitadas en la zona respalda la hipótesis de una cadena trófica compleja, en la que los dinosaurios emplumados desempeñaban un papel esencial.

Implicaciones para la evolución de las aves

El estudio de Jian changmaensis abre una nueva perspectiva sobre la transición de los dinosaurios hacia las aves modernas. Según los expertos, este fósil no solo amplía el registro de dromaeosaurios de gran tamaño, sino que también facilita la comprensión de las presiones ecológicas y adaptaciones que originaron la diversidad actual de aves.

Analizar la relación entre aves primitivas y sus depredadores permite identificar los factores que posibilitaron la supervivencia y el éxito de algunos linajes tras la extinción del Cretácico. Los resultados del estudio, publicados en la Annals of Carnegie Museum, refuerzan la relevancia de los dinosaurios no avianos como parte del legado evolutivo que culminó en la aparición de las aves que pueblan los ecosistemas actuales.

La diversidad de aves terrestres que hoy habitan el planeta es el fruto de un prolongado proceso evolutivo, en el que los ancestros emplumados como Jian changmaensis jugaron un papel clave. Investigar estos orígenes ayuda a comprender mejor por qué algunas especies lograron prosperar y expandirse tras la extinción de otras.

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