Receta de crema diplomata, rápida y fácil

Una mezcla clásica de la repostería internacional, ideal para rellenos y coberturas, que conquista por su textura aireada y versatilidad en postres, tortas y celebraciones

La receta de crema diplomata
La receta de crema diplomata rápida y fácil combina la suavidad de la crema pastelera con la ligereza de la crema chantilly - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crema diplomata representa una de las preparaciones clásicas de la pastelería internacional, famosa por su textura suave y aireada que combina la densidad de la crema pastelera con la ligereza de la crema chantilly.

Es habitual encontrarla en el relleno de tortas festivas, en tartas, roscas y otros postres destacados del repertorio argentino e internacional. Esta versión express es ideal para resolver un relleno refinado y delicioso en muy poco tiempo y sin técnicas complejas.

Originada en la pastelería francesa y preservada en la tradición argentina, la crema diplomata ocupa un lugar privilegiado en fiestas y celebraciones. Su versatilidad permite añadirle frutos secos, chocolate, licores o frutas, adaptándose así a cualquier ocasión y combinación de sabores.

Siempre es preferible trabajar con la crema pastelera ya fría y la crema batida apenas firme, para obtener la textura característica.

Receta de crema diplomata

Para realizar una crema diplomata rápida, se combina una base fría de crema pastelera (ya sea casera o industrial) con crema chantilly realizada en el momento, integrando ambos componentes cuidadosamente para lograr una preparación aireada y delicada. Esta mezcla resulta ideal como relleno y cobertura de múltiples postres y tortas.

Es fundamental que ambas cremas estén frías y bien preparadas antes de mezclarlas, logrando así una textura uniforme y evitando que la preparación pierda aire o se vuelva líquida. Se recomienda mezclar con movimientos suaves y envolventes para mantener la estructura.

La crema diplomata es ideal
La crema diplomata es ideal como relleno de tortas, tartas y postres destacados de la pastelería argentina e internacional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

La elaboración de la crema diplomata rápida requiere aproximadamente 25 minutos (adicional al tiempo de enfriado de la crema pastelera si se realiza en casa).

  • Preparación de la crema pastelera: 10 minutos (más una hora de enfriado, si se realiza).
  • Batido de la crema chantilly: 5 minutos.
  • Integración y mezclado final: 3 minutos.
  • Reposo en heladera opcional: 5 a 10 minutos.

Ingredientes

  • 400 g de crema pastelera fría (casera o comprada).
  • 200 ml de crema de leche para batir (mínimo 35% de materia grasa).
  • 2-3 cucharadas de azúcar impalpable (glas).
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 1 cucharada de licor (Marsala, ron, oporto) (opcional).

Cómo hacer crema diplomata rápida y fácil, paso a paso

  1. Preparar con antelación la crema pastelera y enfriar completamente en heladera, cubierta con film en contacto con la superficie.
  2. Batir la crema de leche bien fría con azúcar impalpable y esencia de vainilla hasta obtener picos firmes pero no duros.
  3. Suavizar la crema pastelera fría batiéndola suavemente en un bol amplio.
  4. Incorporar la crema chantilly en dos tandas, mezclando con movimientos envolventes para no perder aire; en este paso puede integrarse el licor si se utiliza.
  5. Utilizar inmediatamente como relleno o cubierta de postres, o dejar reposar en heladera durante 10 minutos para mayor firmeza.
Esta versión express de crema
Esta versión express de crema diplomata permite lograr un relleno refinado en solo 25 minutos de preparación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación permite rellenar una torta de 22 a 24 cm de diámetro, alcanzando aproximadamente 10 a 12 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

El valor nutricional estimado para una porción de 50 g es el siguiente:

  • Calorías: 140
  • Grasas: 9 g
  • Grasas saturadas: 6 g
  • Carbohidratos: 12 g
  • Azúcares: 10 g
  • Proteínas: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La crema diplomata puede mantenerse refrigerada en un recipiente hermético hasta 3 días. No se recomienda la congelación, ya que la textura puede alterarse al descongelarse.

