Los mejores looks del sorteo del Mundial 2026

Los mejor vestidos de la gala en el Kennedy Center de Washington DC (Reuters)

El sorteo del Mundial 2026 ofreció mucho más que suspense deportivo en el Kennedy Center de Washington DC. La ceremonia, que marcó el inicio de una Copa del Mundo sin precedentes con 48 selecciones y nuevo formato, reunió en su alfombra y escenario a figuras internacionales que deslumbraron con sus estilos y atuendos.

La elección de los looks de personalidades como Robbie Williams, Nicole Scherzinger, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el presidente estadounidense Donald Trump reflejaron la importancia global del evento y añadieron un capítulo visual a la gala.

Robbie Williams

El look sobrio del cantante (Reuters)

El músico británico eligió un traje lila de corte clásico, con solapas anchas y camisa a tono, creando una presencia monocroma que resaltó bajo la iluminación artificial. El fit estructurado resaltó su silueta, mientras el tejido capturó matices violáceos en cada movimiento.

Williams combinó el traje con detalles cuidados, como zapatos de charol. Su cabello, peinado con un marcado efecto canoso, añadió contraste y sofisticación. El gesto, serio y centrado en la interpretación, aportó a su imagen un aire de artista consagrado.

Nicole Scherzinger

Robbie Williams junto a Nicole Scherzinger en su actuación en la gala REUTERS/Mandel Ngan

La cantante y actriz deslumbró con un vestido largo verde celadón de caída envolvente, confeccionado en tela brillante con aplicaciones metalizadas. Las líneas orgánicas del diseño acentuaron su figura y conferir el vestido una textura escamada bajo la luz del escenario.

Scherzinger lució el cabello largo suelto, cayendo sobre los hombros, y apostó por un maquillaje sutil que destacó su mirada intensa.

Claudia Sheinbaum

La presidenta de México eligió un look violeta REUTERS/Carlos Barria

La presidenta de México optó por un vestido violeta de manga larga, tapizado con flores bordadas en verde, lila y violeta, una elección con guiño artesanal que combinó elegancia institucional y toque nacionalista.

Al elevar la cartulina con el nombre del país, Sheinbaum atrajo todas las miradas, acompañando el atuendo con una sonrisa amplia y postura segura. Los detalles florales aportaron una textura visual atractiva al look.

Kevin Hart y Heidi Klum

Kevin Hart y Heidi Klum fueron los presentadores de la ceremonia REUTERS/Carlos Barria

El comediante estadounidense apostó por una combinación integral en negro, con suéter y pantalón de corte recto, transmitiendo sobriedad y pulcritud. Hart complementó el estilismo con una actitud sobria, manteniendo el porte recto y la expresión formal durante el evento.

Ella eligió un look dorado mientras él optó por una monocromía REUTERS/Stephanie Scarbrough

A su lado, Heidi Klum acaparó el centro de la escena con un vestido largo en oro y plata, de tirantes finos y acabado iridiscente.

La prenda, ceñida en el busto y fluida desde la cintura, reflejó los haces de luz azules y verdes, reforzando el aire festivo y sofisticado.

Lionel Scaloni

Scaloni con su elegante elección de look (Photo by SAUL LOEB / AFP)

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, participó en el sorteo con un traje negro de corte clásico, camisa blanca y corbata oscura, proyectando una imagen sobria y profesional.

Para manipular el trofeo, utilizó guantes blancos, lo que aportó un aire ceremonial y de respeto hacia la Copa del Mundo, subrayando la formalidad y el simbolismo de su intervención sobre el escenario.

Andrea Bocelli

El cantante optó por un look elegante y sobrio REUTERS/Evelyn Hockstein

El tenor italiano elevó la elegancia clásica gracias a un esmoquin azul de terciopelo, en conjunto con camisa blanca y pajarita negra. Las solapas de corte generoso y la tela con reflejos intensos situaron a Bocelli en el centro del foco, acompañado por sus inseparables gafas de sol. La postura erguida y la actitud solemne completaron la imagen.

Donald Trump

El presidente de Estados Unidos con su clásico look REUTERS/Stephanie Scarbrough

El presidente de Estados Unidos lució un traje azul marino bien ajustado, que combinó con la tradicional corbata roja y camisa blanca. El detalle distintivo: un pin plateado de la bandera nacional en la solapa, elemento recurrente de su imagen pública.

Su cabello plateado y la expresión de exclamación, enmarcados por una iluminación cálida y un trazo dorado de fondo, acentuaron la teatralidad de su aparición sobre el escenario.

Lauryn Hill

Lauryn Hill con su elección original de look REUTERS/Evelyn Hockstein

La artista estadounidense Lauryn Hill apareció sobre el escenario con un look que combinó elementos clásicos y vanguardistas. Llevó un abrigo negro de gran tamaño con solapa ancha y un ribete de pelo gris, aportando volumen y textura al conjunto.

Destacó su sombrero rojo de ala ancha, tejido con acabado brillante, que aportó un toque distintivo y resaltó su perfil frente a la iluminación intensa del show. El cabello trenzado caía por los hombros, mientras unas gafas de sol oscuras completaron la imagen, sumando un aire enigmático y sofisticado al estilismo elegido para su actuación en el sorteo del Mundial 2026.

Gianni Infantino

El presidente de la FIFA alegre en la ceremonia REUTERS/Brian Snyder

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se presentó en la alfombra roja con un traje azul oscuro de confección entallada, camisa blanca y corbata azul marino, logrando un estilo elegante y clásico.

Llevó un pañuelo blanco en el bolsillo del saco y un pin dorado de la FIFA en la solapa, elementos que sumaron un toque institucional y resaltaron su figura en el evento inaugural del sorteo.

Eli Manning y Shaquille O’Neal

El exjugador de fútbol americano y el exbasquetbolista REUTERS/Brian Snyder

El exjugador de fútbol americano Eli Manning y el exbasquetbolista Shaquille O’Neal posaron en la alfombra roja mostrando estilos bien diferenciados. Manning apostó por un traje gris claro, camisa azul celeste y corbata de tono pastel, logrando un look formal y fresco.

A su lado, O’Neal destacó con un conjunto completamente negro, compuesto por saco y camisa oscuros, además de una corbata a tono, proyectando una imagen sofisticada y poderosa, realzada por su porte imponente y actitud carismática en el evento.

Tom Brady

El elegante look de Brady Credit: Amber Searls-Imagn Images

El exmariscal de campo de la NFL, Tom Brady, eligió un look elegante y sobrio para su participación en el sorteo: vistió un traje negro de corte entallado, acompañado de camisa y corbata a tono.

El conjunto monocromático reforzó su presencia distinguida bajo las luces del escenario, mientras su porte impecable y sonrisa confiada completaron la imagen de figura internacional en la ceremonia.