Tendencias

Los mejores looks del sorteo del Mundial 2026

El destino futbolístico de 48 selecciones se convirtió en una pasarela donde la moda y la identidad cultural se reflejaron en una sucesión de outfits deslumbrantes. Tejidos brillantes, cortes ceñidos, bordados florales y accesorios distintivos. Las mejores imágenes

Guardar
Los mejor vestidos de la
Los mejor vestidos de la gala en el Kennedy Center de Washington DC (Reuters)

El sorteo del Mundial 2026 ofreció mucho más que suspense deportivo en el Kennedy Center de Washington DC. La ceremonia, que marcó el inicio de una Copa del Mundo sin precedentes con 48 selecciones y nuevo formato, reunió en su alfombra y escenario a figuras internacionales que deslumbraron con sus estilos y atuendos.

La elección de los looks de personalidades como Robbie Williams, Nicole Scherzinger, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el presidente estadounidense Donald Trump reflejaron la importancia global del evento y añadieron un capítulo visual a la gala.

Robbie Williams

El look sobrio del cantante
El look sobrio del cantante (Reuters)

El músico británico eligió un traje lila de corte clásico, con solapas anchas y camisa a tono, creando una presencia monocroma que resaltó bajo la iluminación artificial. El fit estructurado resaltó su silueta, mientras el tejido capturó matices violáceos en cada movimiento.

Williams combinó el traje con detalles cuidados, como zapatos de charol. Su cabello, peinado con un marcado efecto canoso, añadió contraste y sofisticación. El gesto, serio y centrado en la interpretación, aportó a su imagen un aire de artista consagrado.

Nicole Scherzinger

Robbie Williams junto a Nicole
Robbie Williams junto a Nicole Scherzinger en su actuación en la gala REUTERS/Mandel Ngan

La cantante y actriz deslumbró con un vestido largo verde celadón de caída envolvente, confeccionado en tela brillante con aplicaciones metalizadas. Las líneas orgánicas del diseño acentuaron su figura y conferir el vestido una textura escamada bajo la luz del escenario.

Scherzinger lució el cabello largo suelto, cayendo sobre los hombros, y apostó por un maquillaje sutil que destacó su mirada intensa.

Claudia Sheinbaum

La presidenta de México eligió
La presidenta de México eligió un look violeta REUTERS/Carlos Barria

La presidenta de México optó por un vestido violeta de manga larga, tapizado con flores bordadas en verde, lila y violeta, una elección con guiño artesanal que combinó elegancia institucional y toque nacionalista.

Al elevar la cartulina con el nombre del país, Sheinbaum atrajo todas las miradas, acompañando el atuendo con una sonrisa amplia y postura segura. Los detalles florales aportaron una textura visual atractiva al look.

Kevin Hart y Heidi Klum

Kevin Hart y Heidi Klum
Kevin Hart y Heidi Klum fueron los presentadores de la ceremonia REUTERS/Carlos Barria

El comediante estadounidense apostó por una combinación integral en negro, con suéter y pantalón de corte recto, transmitiendo sobriedad y pulcritud. Hart complementó el estilismo con una actitud sobria, manteniendo el porte recto y la expresión formal durante el evento.

Ella eligió un look dorado
Ella eligió un look dorado mientras él optó por una monocromía REUTERS/Stephanie Scarbrough

A su lado, Heidi Klum acaparó el centro de la escena con un vestido largo en oro y plata, de tirantes finos y acabado iridiscente.

La prenda, ceñida en el busto y fluida desde la cintura, reflejó los haces de luz azules y verdes, reforzando el aire festivo y sofisticado.

Lionel Scaloni

Scaloni con su elegante elección
Scaloni con su elegante elección de look (Photo by SAUL LOEB / AFP)

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, participó en el sorteo con un traje negro de corte clásico, camisa blanca y corbata oscura, proyectando una imagen sobria y profesional.

Para manipular el trofeo, utilizó guantes blancos, lo que aportó un aire ceremonial y de respeto hacia la Copa del Mundo, subrayando la formalidad y el simbolismo de su intervención sobre el escenario.

Andrea Bocelli

El cantante optó por un
El cantante optó por un look elegante y sobrio REUTERS/Evelyn Hockstein

El tenor italiano elevó la elegancia clásica gracias a un esmoquin azul de terciopelo, en conjunto con camisa blanca y pajarita negra. Las solapas de corte generoso y la tela con reflejos intensos situaron a Bocelli en el centro del foco, acompañado por sus inseparables gafas de sol. La postura erguida y la actitud solemne completaron la imagen.

Donald Trump

El presidente de Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos con su clásico look REUTERS/Stephanie Scarbrough

El presidente de Estados Unidos lució un traje azul marino bien ajustado, que combinó con la tradicional corbata roja y camisa blanca. El detalle distintivo: un pin plateado de la bandera nacional en la solapa, elemento recurrente de su imagen pública.

Su cabello plateado y la expresión de exclamación, enmarcados por una iluminación cálida y un trazo dorado de fondo, acentuaron la teatralidad de su aparición sobre el escenario.

Lauryn Hill

Lauryn Hill con su elección
Lauryn Hill con su elección original de look REUTERS/Evelyn Hockstein

La artista estadounidense Lauryn Hill apareció sobre el escenario con un look que combinó elementos clásicos y vanguardistas. Llevó un abrigo negro de gran tamaño con solapa ancha y un ribete de pelo gris, aportando volumen y textura al conjunto.

Destacó su sombrero rojo de ala ancha, tejido con acabado brillante, que aportó un toque distintivo y resaltó su perfil frente a la iluminación intensa del show. El cabello trenzado caía por los hombros, mientras unas gafas de sol oscuras completaron la imagen, sumando un aire enigmático y sofisticado al estilismo elegido para su actuación en el sorteo del Mundial 2026.

Gianni Infantino

El presidente de la FIFA
El presidente de la FIFA alegre en la ceremonia REUTERS/Brian Snyder

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se presentó en la alfombra roja con un traje azul oscuro de confección entallada, camisa blanca y corbata azul marino, logrando un estilo elegante y clásico.

Llevó un pañuelo blanco en el bolsillo del saco y un pin dorado de la FIFA en la solapa, elementos que sumaron un toque institucional y resaltaron su figura en el evento inaugural del sorteo.

Eli Manning y Shaquille O’Neal

El exjugador de fútbol americano
El exjugador de fútbol americano y el exbasquetbolista REUTERS/Brian Snyder

El exjugador de fútbol americano Eli Manning y el exbasquetbolista Shaquille O’Neal posaron en la alfombra roja mostrando estilos bien diferenciados. Manning apostó por un traje gris claro, camisa azul celeste y corbata de tono pastel, logrando un look formal y fresco.

A su lado, O’Neal destacó con un conjunto completamente negro, compuesto por saco y camisa oscuros, además de una corbata a tono, proyectando una imagen sofisticada y poderosa, realzada por su porte imponente y actitud carismática en el evento.

Tom Brady

El elegante look de Brady
El elegante look de Brady Credit: Amber Searls-Imagn Images

El exmariscal de campo de la NFL, Tom Brady, eligió un look elegante y sobrio para su participación en el sorteo: vistió un traje negro de corte entallado, acompañado de camisa y corbata a tono.

El conjunto monocromático reforzó su presencia distinguida bajo las luces del escenario, mientras su porte impecable y sonrisa confiada completaron la imagen de figura internacional en la ceremonia.

Temas Relacionados

Sorteo del Mundial 2026Mundial 2026LooksModaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Entrenar en ayunas puede afectar la salud hormonal femenina, alerta un estudio

Expertos advierten sobre posibles desequilibrios metabólicos, irregularidades en el ciclo y síntomas como fatiga o desmotivación en quienes practican rutinas sin desayuno previo, según The Independent

Entrenar en ayunas puede afectar

Caballo Morab: el descendiente directo de dos imperios ecuestres

Surgido por el cruce de Morgan y Árabe, destaca por su versatilidad, elegancia y temperamento dócil

Caballo Morab: el descendiente directo

Qué son los astrocitos, los héroes defensores de la salud cerebral

Los avances científicos revelan que estas silenciosas células, antes ignoradas, cumplen roles clave en la memoria y el comportamiento. Su mal funcionamiento se asocia a patologías como el Alzheimer, el Parkinson y la epilepsia

Qué son los astrocitos, los

Receta de crema diplomata, rápida y fácil

Una mezcla clásica de la repostería internacional, ideal para rellenos y coberturas, que conquista por su textura aireada y versatilidad en postres, tortas y celebraciones

Receta de crema diplomata, rápida

Dónde ver el streaming del CONICET que muestra el ciclo reproductivo de las aves marinas en la Patagonia Azul

La señal, disponible las 24 horas, muestra la rutina, la crianza y el comportamiento de especies clave en uno de los refugios de biodiversidad más importantes de Argentina

Dónde ver el streaming del
DEPORTES
Así llega Brasil al Mundial

Así llega Brasil al Mundial 2026: la zona que le tocó, el hito con su entrenador y las dudas alrededor de Neymar

Así quedó el fixture del Mundial 2026 tras el sorteo

La lupa sobre la selección argentina tras el sorteo: cómo llega al Mundial 2026 y su historia completa en el torneo

La reacción de Tagliafico al conocer a los rivales de la selección argentina en el Mundial 2026: “Argelia va a ser duro”

Bolivia, Surinam o Irak, los candidatos a integrar uno de los grupos más difíciles del Mundial 2026

TELESHOW
De la solemnidad de Andrea

De la solemnidad de Andrea Bocelli al desenfado de Village People: los artistas que actuaron en el sorteo del Mundial 2026

Las fotos de Jimena Barón y su viaje perfecto a Brasil: familia, surf y un mensaje de gratitud eterna

Miedos, nervios y el abrazo que soñó toda la vida: el relato de Rocío Marengo del día en el que fue mamá

Las confesiones del Indio Solari sobre Los Redondos y la pelea con Skay: “Viví un duelo con el final de la banda”

Marco Antonio Caponi develó el misterio sobre su aspecto físico que se volvió viral: a qué actor interpretará

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio calificó la multa

Marco Rubio calificó la multa de la Unión Europa a la red social X como un “ataque” a Estados Unidos

La estrategia de seguridad de EEUU reafirma su poder en el hemisferio occidental

Cuba registró más de 1.000 nuevos casos de dengue y chikunguña en un solo día

Alemania congeló el ajuste automático de las pensiones y aseguró su nivel actual hasta 2031

Zelensky agradeció al matrimonio Trump por lograr el regreso de niños ucranianos retenidos en Rusia