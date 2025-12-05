Desafíos de la crianza moderna: el agotamiento parental y cómo recuperar el tiempo propio

El cansancio parental en la crianza moderna surge por la presión social y la desigualdad en las tareas domésticas, según expertas (Imagen ilustrativa Infobae)

El agotamiento parental se convirtió en un fenómeno habitual en la crianza actual, según la psicóloga Dra. Becky Kennedy y la economista Dra. Corinne Low, quienes analizaron el tema desde diferentes perspectivas para el pódcast Good Inside.

Ambas coincidieron en que la presión social y los estándares crecientes provocaron una carga insostenible en madres y padres, generando la constante sensación de que el tiempo y la energía nunca alcanzan.

Las especialistas plantearon que la imagen de madre perfecta en redes sociales genera frustración y contribuye al agotamiento parental actual (Good Inside)

“No existe esa persona que lo tiene todo. Si crees que soy esa persona, estás muy equivocada”, afirmó la presentadora Kennedy. La psicóloga describió cómo la imagen de la madre perfecta —presente, conectada, exitosa profesionalmente y con una familia impecable en redes sociales— es una fantasía que produce frustración y agotamiento.

Por su parte, Low, autora del libro “Having It All” (“Tenerlo todo”), sostuvo: “Es un momento en el que todo parece estar bajo control, pero la realidad es que la cena se quema, el café se derrama y el bebé llora. Es demasiado, todo a la vez”.

Ambas expertas compartieron situaciones personales que evidencian la distancia entre la imagen pública y la realidad diaria: Kennedy relató cómo tras sus viajes laborales siente ausencia respecto a su familia y amigos.

La autora “Having It All” explicó que las madres dedican el doble de tiempo a sus hijos que una generación atrás (Good Inside)

Carga de trabajo y desigualdad en la distribución de tareas

Desde su análisis económico, Low subrayó en el pódcast que la crianza moderna impone mayores exigencias. Con respecto a esto, detalló: “Las madres hoy pasan el doble de tiempo con sus hijos que una generación atrás”.

Aunque las mujeres participan más en el mercado laboral y afrontan semanas laborales de más de 50 o incluso 60 horas, los hombres no incrementaron significativamente su aporte en las tareas domésticas desde la década de 1970.

Si bien reconoció que el involucramiento de los padres en el cuidado infantil creció, afirmó que este avance es insuficiente para cerrar la brecha de género en el hogar: “Es hoy más grande que antes, porque las mujeres hacen mucho más”.

Por su parte, Kennedy explicó que estos datos no buscan encontrar culpables, sino ilustrar patrones. “No es que alguien esté fallando, es que intentamos meter en un día de 24 horas cosas que simplemente no caben”, señaló.

El aumento de la presencia parental redujo el descanso y el ocio de los adultos en la crianza moderna (Freepik)

Aumento del tiempo dedicado a los hijos

La conversación abordó cómo la crianza evolucionó. En los años 80, según Low, “los padres no hacían actividades enriquecedoras con sus hijos ni los acompañaban a múltiples entrenamientos deportivos”. Actualmente, la presencia parental es mucho más intensa, lo que redujo el descanso y el ocio de los adultos.

“Dormimos menos y tenemos menos tiempo libre”, comentó la economista, quien reconoció que empezó a investigar el tema para comprender por qué se sentía agotada y rezagada en comparación con sus colegas hombres.

Estrategias para recuperar el tiempo

Frente a este panorama, Corinne Low propuso un cambio de mirada: “Hay que identificar qué es lo más importante y tomar decisiones difíciles sobre cómo invertir tu tiempo, igual que lo harías con el dinero”. Sugirió imaginar una vida sin límites económicos para descubrir los valores personales y así priorizarlos.

En cambio Kennedy, enfatizó en que “no existe una prueba que te diga si tus decisiones están alineadas con tus valores. Es algo que se debe practicar y descubrir”. Priorizar el bienestar personal puede provocar culpa, pero también es indispensable para cuidar a otros de manera sostenible.

Ambas coincidieron en que muchas personas, especialmente mujeres, confunden sus propios deseos con los de los demás y terminan agotadas al intentar cumplir con expectativas ajenas. De esta manera, es clave reservar tiempo en la agenda para actividades cuyo principal beneficiario sea uno mismo.

Delegar tareas domésticas y compartir responsabilidades en pareja es clave para reducir la sobrecarga parental (Freepik)

Compartir responsabilidades y autocuidado como igualdad

Otra estrategia fundamental consiste en aprender a delegar y compartir tareas domésticas. “Promueve a tu pareja de empleado junior a co-CEO del hogar”, señaló la entrevistada. Esto implica delegar responsabilidades completas y permitir que la pareja asuma el control sin supervisiones ni cambios.

Además, Low sugirió “tirar la planta”, es decir, dejar de lado actividades innecesarias que solo suman culpa y sobrecarga. Ante esto, resaltó: “Quizás no eres la persona que tiene un huerto de hierbas frescas en la ventana, y está bien. En este capítulo de tu vida, puedes dejar eso de lado”.

Low sostuvo en el pódcast que cuidar de las propias necesidades también educa en igualdad de género: “Si te conviertes en una persona vacía y agotada en servicio de tu familia, estás enseñando a tus hijos que eso es lo que pueden esperar de sus futuras parejas”.

Kennedy reforzó la idea y sostuvo: “Los niños aprenden de lo que hacemos, no de lo que decimos. Si te ven descuidarte, eso es lo que entenderán como normal”.

El autocuidado y el tiempo propio son esenciales para el bienestar familiar y ayudan a combatir la culpa materna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos prácticos para cambiar hábitos y mentalidades

Como primer paso, recomendaron identificar una tarea para eliminar, delegar o externalizar. “Encuentra algo que puedas sacar de tu plato. Puede ser reasignarlo a tu pareja, contratar ayuda externa o simplemente dejar de hacerlo”, plantearon.

La economista y autora también sugirió proteger el tiempo personal en la agenda con la misma seriedad que cualquier otro compromiso familiar o profesional.

Al cierre del episodio, las expertas enfatizaron que priorizar el bienestar propio no solo es legítimo, sino necesario para cuidar a la familia. “Si algo no funciona para ti, no funciona para la familia, porque tú eres parte de la familia”, concluyeron sobre las recomendaciones compartidas.