Cuándo es el solsticio de verano 2025

El solsticio de verano marca el inicio formal de la temporada más cálida en Argentina, con el día más largo y la noche más corta del año (Foto: difusión)

El reloj natural que regula las estaciones vuelve a señalar un cambio: el verano se aproxima al hemisferio sur. Cada año, el solsticio de diciembre actúa como una bisagra solar, marcando con precisión el instante en que la luz diurna alcanza su máxima extensión y da inicio formal a la temporada de calor.

Este fenómeno, definido por movimientos terrestres milenarios y observado por instituciones científicas, determina no solo el calendario, sino también la vida social, las actividades productivas y los hábitos cotidianos en lugares como Argentina.

Qué es el solsticio de verano

El solsticio de verano constituye un evento astronómico que marca el inicio de la estación más cálida en uno de los hemisferios. Ocurre cuando el planeta Tierra presenta su máxima inclinación hacia el Sol en relación al ecuador terrestre, lo que genera la mayor cantidad de horas de luz diurna y la menor duración de la noche en toda la anualidad para esa mitad del globo. Según explicó el Servicio de Hidrografía Naval (SHN): “El solsticio es el momento en que el Sol alcanza su máxima declinación, ya sea norte o sur, en relación con la línea del Ecuador”.

La inclinación del eje terrestre, de aproximadamente 23,5 grados, hace posible que durante el solsticio de verano el hemisferio correspondiente reciba una incidencia solar más directa y prolongada.

La inclinación de la Tierra frente al Sol define el momento astronómico del solsticio y determina los ciclos estacionales que rigen la vida cotidiana

En esa jornada, el llamado día más largo, las regiones próximas a los círculos polares del hemisferio sur experimentan diferencias notorias en la extensión del día, mientras que en las zonas cercanas al ecuador estas variaciones son menos perceptibles.

El término “solsticio”, derivado del latín solstitium, significa literalmente “sol quieto” por la aparente ausencia de movimiento solar al alcanzar su punto máximo en el cielo.

Cuándo es el solsticio de verano 2025

En el hemisferio sur, el solsticio de verano 2025 ocurrirá el domingo 21 de diciembre. Según precisó el Servicio de Hidrografía Naval: “Oficialmente, el verano comenzará el domingo 21 de diciembre, a las 15.03 horas”, utilizando la Hora Oficial Argentina.

El cálculo se basa en observaciones astronómicas y utiliza el huso horario dispuesto para la Argentina, que corresponde al UTC-3. Según el Servicio de Hidrografía Naval, estos datos pueden variar año tras año porque “el año trópico, intervalo de tiempo entre dos pasos sucesivos del Sol por el equinoccio vernal, igual a 365.2422 días solares medios, no es divisible con el año del calendario gregoriano, de 365.2425 días solares medios”.

Científicos del Servicio de Hidrografía Naval precisan que en 2025 el verano comenzará oficialmente el 21 de diciembre a las 15.03, según la Hora Oficial Argentina EFE/Lavandeira jr

La determinación de la fecha exacta depende de la posición de la Tierra en su órbita y de la inclinación de su eje respecto al Sol. El mismo día, en el hemisferio norte, el fenómeno marca el comienzo del invierno. La ocurrencia simultánea de opuestos estacionales responde a la disposición geográfica de los hemisferios y al sentido de traslación del planeta gracias a la inclinación axial.

Los próximos fenómenos astronómicos

Después del solsticio de verano de diciembre, el próximo evento astronómico relevante será el equinoccio de otoño, previsto para el 20 de marzo de 2026, conforme al calendario del Servicio de Hidrografía Naval. En esa fecha, las horas de luz y oscuridad volverán a igualarse en todo el planeta y dará inicio el otoño astronómico en el hemisferio sur.

Posteriormente, el solsticio de invierno ocurrirá el 21 de junio de 2026, marcando el día más corto y la noche más larga del año, cuando el hemisferio sur presente su menor inclinación frente al Sol.

Además de estos hitos, durante el año se esperan otros fenómenos como eclipses, lluvias de meteoros y conjunciones planetarias que cuentan con seguimiento de organismos internacionales como la NASA y observatorios astronómicos.

Especialistas recomiendan hidratación y protección solar ante la llegada de olas de calor frecuentes en la temporada estival (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo será el verano en Argentina

El inicio del verano en Argentina está directamente vinculado al solsticio de diciembre. Este período se caracteriza por un aumento de la temperatura, una mayor radiación solar y cambios notorios en los patrones de precipitaciones. Las regiones centrales y norte del país suelen registrar olas de calor, mientras que la zona costera incrementa la afluencia turística.

Por su lado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó un informe trimestral en el que advierte que el país enfrentará temperaturas más elevadas de lo normal durante la temporada estival.

Las recomendaciones de los especialistas incluyen la hidratación constante, el uso de protección solar y la prevención ante episodios de altas temperaturas. El Servicio de Hidrografía Naval señaló que “este período, tradicionalmente asociado con las vacaciones y las Fiestas de Fin de Año en nuestro país, se caracteriza por una mayor duración de la luz solar”.

El día del solsticio, la noche será la más breve de todo el año en el hemisferio sur. Luego, la extensión diaria del periodo con luz comenzará a reducirse paulatinamente hasta alcanzar el nuevo equinoccio de otoño, previsto para marzo de 2026.