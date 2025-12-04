Receta de torta argentina, rápida y fácil

La torta argentina, también llamada torta de 30 capas, es un clásico de la pastelería criolla y símbolo de celebraciones familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta preparación resume historia, técnica y mucho sabor en cada porción, con su inconfundible combinación de capas finas de masa y generoso dulce de leche repostero, coronada con un glasé brillante y delicado. Si bien existen numerosas tortas populares en Argentina, pocas expresan con tanta identidad nuestra pasión por los dulces, los sabores caseros y la dedicación en la cocina.

La torta argentina, también conocida como “torta de 30 capas” o “torta milhojas argentina”, es un verdadero homenaje a la tradición familiar y a la panadería criolla. Su origen se remonta a celebraciones importantes y mesas festivas, donde la paciencia y el esmero se ven recompensados al cortar esa primera porción, que deja ver la sucesión de capas perfectamente ensambladas con dulce de leche. Actualmente es elegida tanto en cumpleaños como en ocasiones especiales y muestra cuán apreciado es el arte de la pastelería en nuestro país.

Receta de torta argentina tradicional

La preparación de la torta argentina comienza batiendo manteca blanda con azúcar y extracto de vainilla hasta obtener una crema suave y aireada, donde reside parte del secreto de su textura delicada. Luego se agregan los huevos y yemas de a uno para mantener ese batido esponjoso. La harina se incorpora en tres partes, logrando una masa maleable, que necesita descanso en frío antes de estirarse en capas finas. Cada capa se cocina rápidamente hasta dorarse, se enfría y luego se alterna con dulce de leche repostero, logrando una altura impactante y un sabor inolvidable.

La receta de torta argentina tradicional destaca por sus capas finas de masa, rellenas con abundante dulce de leche repostero y cubierta de glasé real (captura de video)

El glasé real, preparado con azúcar impalpable, clara de huevo y jugo de limón, es el toque final, aportando brillo y un ligero contraste ácido que equilibra la dulzura. Armar la torta requiere paciencia y amor al detalle, pero el resultado es un clásico argentino que deslumbra tanto en la presentación como en el paladar.

Tiempo de preparación

Preparación y armado de la masa: 20 minutos

Reposo en heladera: 30 minutos

Estirado y cocción de discos: alrededor de 50 minutos (considerando varias tandas)

Armado y glaseado: 20 minutos

Tiempo total estimado: 2 horas (incluyendo reposo y armado)

Ingredientes

Para la masa:

500 g de manteca

500 g de azúcar

1 cucharadita de extracto de vainilla o esencia

10 huevos

2 yemas

500 g de harina

Cada porción de torta argentina aporta cerca de 907 calorías, 45 gramos de grasa y 117 gramos de carbohidratos, según los ingredientes utilizados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el relleno:

1 kilo de dulce de leche repostero

Para el glasé (cobertura):

250 g de azúcar impalpable

1 clara de huevo

1 cucharada de jugo de limón

Cómo hacer la torta argentina tradicional, paso a paso

Batir la manteca blanda con el azúcar y el extracto de vainilla hasta obtener una crema suave. Agregar los huevos y las yemas de a uno, batiendo bien cada vez para integrar. Incorporar la harina tamizada en tres partes, mezclando para formar una masa homogénea. Envolver la masa en papel film y refrigerar 30 minutos. Precalentar el horno a 180°C. Dividir la masa en partes iguales y estirar cada una sobre papel manteca hasta lograr 3 mm de espesor. Cortar discos de 20 cm de diámetro; la masa rendirá cerca de 30 discos. Cocinar cada disco en una placa para horno por aproximadamente 6 minutos, hasta que estén apenas dorados. Para el glasé, batir la clara con el jugo de limón y la mitad del azúcar impalpable. Una vez integrado, añadir el resto del azúcar y batir hasta obtener un glasé espeso y brillante. Entibiar el dulce de leche repostero (unos segundos en microondas) para facilitar su esparcimiento. Armar la torta alternando capas de masa y finas capas de dulce de leche, utilizando una espátula rígida para distribuirlo bien. Continuar hasta terminar con todos los discos y el relleno. Cubrir la torta con el glasé real y dejar secar a temperatura ambiente antes de cortar y servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta de torta argentina rinde aproximadamente 12 porciones generosas.

Esta receta de torta argentina rinde aproximadamente 12 porciones generosas, ideales para compartir en cumpleaños y ocasiones especiales

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 907

Grasas: 45 g

Grasas saturadas: 28 g

Carbohidratos: 117 g

Azúcares: 80 g

Proteínas: 13 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La torta argentina se puede conservar hasta 5 días en heladera, bien cubierta para que no se seque. También se puede freezar (sin el glasé final) bien envuelta, hasta por 1 mes.