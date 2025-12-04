Día Mundial de la Galleta: cinco recetas simples para disfrutar en casa

La celebración del Día Mundial de la Galleta invita a redescubrir sabores tradicionales y nuevas combinaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Día Mundial de la Galleta, sobran los motivos para celebrar uno de los bocados más amados del mundo.

Las galletas acompañan desde meriendas familiares hasta reuniones improvisadas, y siempre logran transformar una pausa en un momento especial. Dulces, crujientes, esponjosas o con aroma a manteca, su variedad es infinita y despierta la creatividad en cualquier cocina.

Aquí, un repaso por cinco recetas que recorren clásicos e innovaciones. Todas simples, deliciosas y perfectas para disfrutar recién hechas.

La versatilidad de las galletas caseras permite experimentar tanto con formas como con ingredientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Galletitas de manteca clásicas

Ingredientes:

1. 250 g de manteca a temperatura ambiente

2. 150 g de azúcar impalpable

3. 1 huevo

4. 1 cucharadita de esencia de vainilla

5. 350 g de harina 0000

6. 1 pizca de sal

Paso a paso:

1. Batir la manteca junto con el azúcar impalpable hasta lograr una mezcla cremosa y pálida.

2. Agregar el huevo y la esencia de vainilla, y mezclar bien.

3. Incorporar la harina y la sal, y unir hasta formar una masa suave (sin amasar de más).

4. Envolver la masa en film transparente y llevar a la heladera por 30 minutos.

5. Estirar la masa de 0,5 cm de espesor sobre una mesada enharinada y cortar con cortantes.

6. Colocar las galletitas en una bandeja con papel manteca y hornear en horno precalentado a 180°C por 10-12 minutos, hasta que apenas estén doradas en los bordes.

7. Dejar enfriar antes de servir o decorar.

Cookies con chips de chocolate estilo americano

El repertorio casero de galletas abarca versiones aptas para todo tipo de comensales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1. 100 g de manteca blanda

2. 80 g de azúcar común

3. 50 g de azúcar rubio

4. 1 huevo

5. 1 cucharadita de esencia de vainilla

6. 180 g de harina 0000

7. 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

8. 1 pizca de sal

9. 150 g de chips de chocolate

Paso a paso:

1. Batir la manteca con ambos azúcares hasta obtener una textura suave.

2. Agregar el huevo y la vainilla y mezclar.

3. Incorporar la harina, el bicarbonato y la sal. Integrar hasta formar una masa húmeda.

4. Sumar los chips de chocolate y mezclar suavemente.

5. Formar pequeñas bolitas y distribuirlas en una placa dejando espacio entre sí.

6. Hornear en horno precalentado a 180°C por 10 minutos, hasta que los bordes estén dorados pero el centro aún tierno.

7. Dejar enfriar en la placa antes de manipular.

Galletitas de avena y pasas

Las galletitas de avena y pasas ganan color y sabor tras ser horneadas a 180 grados por 12 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1. 100 g de manteca

2. 80 g de azúcar

3. 1 huevo

4. 1 cucharadita de esencia de vainilla

5. 120 g de avena arrollada

6. 80 g de harina 0000

7. 1 cucharadita de polvo de hornear

8. 1 pizca de sal

9. 70 g de pasas de uva

Paso a paso:

1. Batir la manteca con el azúcar hasta cremar.

2. Incorporar el huevo y la esencia de vainilla.

3. Añadir la harina, el polvo de hornear, la sal y la avena.

4. Mezclar e incorporar las pasas.

5. Formar pequeñas porciones de masa y aplastar levemente en una placa enmantecada.

6. Hornear en horno precalentado a 180°C por 12 minutos o hasta dorar levemente.

7. Enfriar sobre una rejilla.

Galletas de jengibre y miel (gingerbread)

La preparación de galletas de jengibre y miel requiere dejar reposar la masa en heladera por 30 minutos antes de estirarla y cortarla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1. 100 g de manteca

2. 100 g de azúcar

3. 1 huevo

4. 100 g de miel

5. 320 g de harina 0000

6. 1 cucharadita de canela

7. 1 cucharadita de jengibre en polvo

8. 1 cucharadita de bicarbonato de sodio

Paso a paso:

1. Batir la manteca con el azúcar hasta cremar.

2. Agregar el huevo y la miel, y mezclar.

3. Incorporar la harina, el bicarbonato y las especias.

4. Unir la masa y dejar descansar en heladera 30 minutos.

5. Estirar, cortar las formas deseadas y colocar en placa.

6. Hornear en horno a 180°C por 8-10 minutos.

7. Opcional: decorar con glasé cuando estén frías.

Galletas sin gluten de almendra y limón

La receta sin gluten destaca por su uso exclusivo de harina de almendras y clara de huevo mezclados con azúcar y ralladura de limón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1. 200 g de harina de almendras

2. 100 g de azúcar impalpable

3. Ralladura de 1 limón

4. 1 clara de huevo

5. 1 cucharadita de esencia de vainilla

Paso a paso:

1. Mezclar la harina de almendras, el azúcar y la ralladura de limón en un bol.

2. Añadir la clara y la esencia de vainilla.

3. Integrar la masa (queda pegajosa) y formar bolitas del tamaño de una nuez.

4. Disponer en una placa forrada, aplastar levemente.

5. Hornear en horno a 170°C por 12-15 minutos, hasta dorar apenas los bordes.

6. Dejar enfriar sobre rejilla (se endurecen al enfriar).