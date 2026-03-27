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La Justicia italiana aprobó la extradición de la ex diputada brasileña Carla Zambelli, aliada de Bolsonaro y condenada

El tribunal italiano dio su visto bueno para enviar a la ex legisladora a su país de origen, mientras la acusada busca frenar el proceso mediante acciones legales pendientes en el país europeo

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La diputada bolsonarista Carla Zambelli, condenada a diez años de cárcel (Europa Press)
La diputada bolsonarista Carla Zambelli, condenada a diez años de cárcel (Europa Press)

La Justicia de Italia aprobó la extradición de la ex diputada brasileña Carla Zambelli, aliada del ex presidente Jair Bolsonaro, detenida desde hace ocho meses en ese país, donde residía gracias a su ciudadanía italiana tras ser condenada a diez años de cárcel por participar en un ataque informático al Consejo Nacional de Justicia de Brasil.

La defensa de Zambelli adelantó que presentará un recurso para frenar la extradición, que aún requiere el aval del Ministerio de Justicia italiano. Tras su detención, Zambelli solicitó ser juzgada en Italia, alegando persecución política en Brasil.

La Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil condenó por unanimidad a Zambelli y al hacker informático Walter Delgatti en mayo de 2025 por una trama destinada a incluir información falsa en los sistemas del Consejo Nacional de Justicia para cuestionar la legitimidad de la judicatura brasileña. La sentencia incluyó la pérdida de su mandato como diputada, que intentó mantener a través de una iniciativa impulsada por aliados de Bolsonaro en el Congreso, sin éxito.

Zambelli alcanzó notoriedad internacional durante la campaña electoral de 2022, cuando persiguió pistola en mano por las calles de Sao Paulo a un simpatizante del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por esos hechos fue condenada en agosto de 2025 a cinco años de prisión.

La diputada Carla Zambelli, en una imagen de archivo. EFE/Andre Borges
La diputada Carla Zambelli, en una imagen de archivo. EFE/Andre Borges

El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, remitió la petición de extradición el pasado 12 de junio de la ex legisladora. El 29 de julio de 2025, la Policía italiana detuvo a Carla Zambelli en Roma.

Moraes especificó varias garantías que Brasil ofrecerá a Zambelli si Italia autorizaba la extradición, entre ellas eximirla de condena y proceso por hechos anteriores a la solicitud de extradición, evitar la cadena perpetua, no agravar la pena por motivos políticos y “no someter a la parlamentaria a tortura o a tratos inhumanos o degradantes”, según recogió la agencia Brasil.

La semana anterior, el magistrado ordenó la detención de la ex legisladora, quien viajó a Italia para evitar cumplir la condena por invadir el sistema electrónico del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) en 2023. La operación, ordenada por Zambelli, fue ejecutada por el hacker Walter Delgatti, condenado a ocho años y tres meses de prisión en el mismo proceso.

La ex diputada busca permanecer en Italia en virtud de su doble nacionalidad, según informó su oficina. Zambelli llegó a ese país desde Estados Unidos, a donde voló tras cruzar la frontera de Brasil con Argentina.

La ex diputada federal brasileña Carla Zambelli y líderes del movimiento de camioneros (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)
La ex diputada federal brasileña Carla Zambelli y líderes del movimiento de camioneros (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

El 20 de diciembre de 2022, un juez de la Corte Suprema de Brasil suspendió el porte de armas de Carla Zambelli. La decisión, adoptada por el magistrado Gilmar Mendes, afectó a la diputada ultraderechista y fiel seguidora de Bolsonaro.

El 29 de octubre de ese año, en vísperas de los comicios, la aliada al ex mandatario discutió en una calle de San Pablo con un simpatizante de Lula que la habría insultado. La parlamentaria empuñó una pistola y persiguió al hombre hasta el interior de un bar, apuntando el arma de forma amenazadora delante de otras personas.

En su resolución, el juez Mendes concluyó que la diputada “fue mucho más allá de los límites de la legítima defensa” al reaccionar de esa manera frente a un supuesto insulto.

(Con información de Europa Press)

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