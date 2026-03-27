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Las nuevas fragancias de Ricky Sarkany que potencian el magnetismo y la autenticidad en cada encuentro

El diseñador presentó WHY NOT Magnetic en su versión femenina y masculina. Todos los detalles de la gran noche en la Costanera porteña

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Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Sarkany estrenó WHY NOT Magnetic, el dúo de fragancias en versiones para hombre y para mujer (Jaime Olivos)

La Costanera de Buenos Aires se encendió este jueves 26 de marzo en una noche inolvidable. El Archi Club, rebosante de luces y expectativa, fue el epicentro elegido por Ricky Sarkany para presentar WHY NOT Magnetic, el primer dúo de fragancias en versiones para hombre y para mujer. La emoción flotaba en el aire: miles de invitados se reunieron para celebrar un hito que prometía no solo un simple lanzamiento.

Para Ricky, la pasión por el trabajo es un motor inagotable. Más de 40 años de trayectoria, marcados por la creatividad y la innovación constantes, avalan un nombre que ya es sinónimo de audacia en el diseño argentino.

En los últimos tiempos, el empresario ha profundizado en una inquietud: escuchar lo que las nuevas generaciones tienen para decir, integrando esas voces frescas a su modo de entender el arte y los negocios. Pero su esencia no cambia. “Abrazar la creatividad e innovar todo el tiempo” sigue siendo el leitmotiv que atraviesa su camino.

De este modo, la presentación de WHY NOT Magnetic fue mucho más que una puesta en escena. La marca desplegó dos perfumes que buscan potenciar el magnetismo y la presencia personal, en un escenario festivo de música y cócteles donde el concepto de energía invisible se volvió tangible.

Todo giró bajo la consigna “¿Por qué no?”, invitando a los presentes a jugar con la seducción y a dejarse llevar por encuentros espontáneos. El ambiente, cuidadosamente diseñado, acompañó esa propuesta: el sonido, las luces y la disposición del espacio resaltaban la promesa de una experiencia sensorial única.

Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Calu Rivero, una de las figuras centrales, le puso música a la noche (Gustavo Gavotti)

La campaña del perfume presentó a Calu Rivero y Angelo Mutti Spinetta como figuras centrales, destacando una estética de alto impacto visual que combinó elementos románticos y pasionales con matices de oscuridad cuidadosamente sugeridos. Durante el evento, ambos artistas ofrecieron un show musical que capturó la atención del público.

La noche siguió vibrando entre risas, charlas y miradas cómplices. La ambientación y la selección musical subrayaron el concepto de espontaneidad y deseo personal. La filosofía de WHY NOT Magnetic —el magnetismo entendido como fuerza que trasciende la atracción física y se convierte en una proyección de autenticidad— se reflejó en cada detalle del evento, desde la primera impresión hasta el último acorde.

El desfile de invitados fue una postal de la noche. Además de Calu Rivero y Angelo Spinetta asistieron Valu Cervantes, Caro Calvagni, Tuli Acosta, Domi Faena, Belén Negri, Luchi Patro, Cale Ruggeri, India Ortega, Euge De Martino y Bauti Mascia. También participaron Bhavi, Mortedor, Martu Pereyra, Fernando Burlando, Claudia Villafañe, Tomi Raimon, Cande Molfese, El Purre, Claudio Cerini, Paloma Silberberg, Vanesa Monteverde y Yaz Jaureguay, entre otros.

Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Sarkany junto a Claudia Villafañe, una de las invitadas en el evento celebrado en la Costanera (Jaime Olivos)

En medio de la euforia y la celebración, Sarkany conversó con Infobae: “Cada lanzamiento es una nueva aventura. Como repetimos siempre, la vida es un camino, un recorrido donde uno experimenta diferentes emociones. No se trata solo del paso del tiempo, sino de avanzar con un propósito: reinventarse en cada momento y generar ideas nuevas. Mi padre decía: ‘Hay que ver lo que todos ven y pensar lo que nadie pensó’“.

“En momentos especiales hay muchas personas que pasan el tiempo criticando la situación, lamentándose o sin aceptar lo que está ocurriendo. Pero hay quienes, en cualquier contexto —ya sea de auge o lo que comúnmente se llama crisis— buscan oportunidades y generan atención. La construcción de marca no es algo que se logra de un día para otro, implica pasos constantes. Nuestro desafío es sorprendernos y sorprender a los demás", dijo Ricky.

Las nuevas fragancias de Sarkany

WHY NOT Magnetic For Her apareció como una fragancia de la familia oriental floral. Su perfil se abre con notas dulces de fruta del dragón, flor de almendro y bergamota; el corazón revela jazmín Sambac, frangipani y flor de osmanto, mientras que el fondo se sella con vainilla Bourbon, praliné tostado y ámbar dorado.

En paralelo, WHY NOT Magnetic For Him se inscribe en la familia amaderada especiada, con una salida vibrante de especias y tangerina, un núcleo de cedro, ciprés y geranio, y una base de incienso ahumado, haba tonka y ámbar dorado. Por primera vez, la marca lanzó de manera simultánea una fragancia para mujer y otra para hombre, orientadas a quienes buscan expresar deseo y atracción con naturalidad y autenticidad.

“Antes, para vender un zapato o un producto, simplemente competíamos con otro zapatero o diseñador de fragancias o carteras. Hoy, debemos pensar, hacer y comunicar. Pensar no tiene sentido si no se lleva a cabo. ¿Qué hubiese pasado si no lo intentaba? No lo sé, solo lo descubriré si lo hago. Finalmente, comunicar es fundamental. Pensar y hacer sin comunicar no sirve. Pero al comunicar, ya no solo competimos con colegas del rubro, sino también con influencers, medios de comunicación y todo el universo digital. Hay que generar contenido para que la gente quiera compartirlo", destacó el diseñador.

Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Valu Cervantes, otra de las invitadas, posando con el nuevo perfume "WHY NOT Magnetic For Him" (Jaime Olivos)

Las características de ambos productos fueron presentadas como una invitación a vivir la noche y el juego de la conquista sin filtros, con un enfoque magnético y audaz. El lanzamiento simultáneo de la fragancia femenina y la masculina dejó claro que la marca apuesta por quienes desean expresar deseo y presencia con naturalidad. El resultado fue una velada inolvidable, donde la creatividad de Sarkany y el espíritu de la Costanera se fundieron en una sola experiencia.

Hay que hacer lo inesperado y proponer siempre algo nuevo. Este es un desarrollo distinto. Es la primera vez que lanzamos una fragancia para hombre y para mujer. Hasta ahora, Sarkany estaba vinculado principalmente al público femenino. Si bien habíamos hecho algunos zapatos para hombre, es la primera vez que tenemos una fragancia masculina“, añadió.

En ese sentido, explicó que desarrollar una fragancia no es sencillo porque los valores de la marca deben transmitirse en ella. “Hay que trabajar sobre la fragancia y decir: ‘Esta me representa, esta me enamora. Debe tener identidad’. Cuando alguien camina con unas botas y decís ‘esas son Sarkany’ se reconoce una identidad, como sucede con una obra de Picasso. Una fragancia funciona igual: si es auténtica, se percibe”, comparó.

La filosofía “Why Not”, según Ricky Sarkany

Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
La música también se hizo presente en la gran noche en la Costanera porteña (Jaime Olivos)

“Vivimos en un mundo que muchas veces nos invita a medirnos, a compararnos, a frenarnos. Para mí, el ‘Why Not’ es lo contrario: es impulso. Es animarse a sentir, a acercarse, a exponerse. Porque solo cuando nos permitimos ser genuinos, nos volvemos verdaderamente poderosos”, definió Ricky. Y reforzó la filosofía detrás de las nuevas fragancias: “No buscan disfrazar, buscan potenciar. Son para quienes entienden que la seducción no es un acto forzado, sino una consecuencia natural de confiar en uno mismo”.

Además, compartió un mensaje central de su filosofía: “Este es un desafío colectivo. Es un trabajo de un equipo grande que cada día pone la misma pasión y compromiso para superarse y crear contenido nuevo. Los diseñadores somos quienes decoramos el mundo. ¿Qué sería si todos nos vistiéramos solo de negro, marrón y azul? Las fragancias aportan al sentido olfativo esa alegría de decir: ‘Qué bien huele esto’. Eso forma parte de nuestra propuesta. Recientemente presentamos un libro, luego llegó el lanzamiento de la fragancia y pronto estaremos con la nueva colección".

“Que se llame Why Not Magnetic tiene que ver con esa fuerza invisible que nos mueve”, explicó. Y concluyó: “El magnetismo es esa energía, de atracción o repulsión, que no se ve, pero se siente. Es lo que pasa cuando dos personas se miran y algo vibra. No se piensa ni se racionaliza, sucede. Y cuando sucede, hay que animarse a seguirlo. El magnetismo no es solo atracción, es presencia. Es esa energía que proyectamos cuando confiamos en quienes somos y en lo que deseamos”.

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