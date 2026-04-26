Hoy se corre la MaraTANA 2026 en Buenos Aires: horarios, recorridos y todo lo que tenés que saber

La Avenida de los Italianos se llena de corredores y familias para la cuarta edición de la MaraTANA

Este domingo 26 de abril, Buenos Aires amanece teñida de los colores de la comunidad ítalo-argentina. La ciudad adopta el pulso de la MaraTANA 2026, una cita que transforma la ribera porteña en un mosaico de entusiasmo y pertenencia. Desde las primeras luces del día, la Avenida de los Italianos —entre Macacha Güemes y Marta Lynch— se convierte en el punto de encuentro de miles de corredores y familias que encuentran en la cuarta edición de esta carrera un motivo de celebración y orgullo. La MaraTANA ya no es solo una competencia: es un ritual que consolida su lugar en el corazón del calendario deportivo porteño.

Impulsado por el Consulado General de Italia, el evento despliega tres distancias —3, 10 y 15 kilómetros— para dar lugar tanto a quienes buscan superarse como a quienes solo desean ser parte de la fiesta. Más allá de la competencia, la jornada se multiplica en actividades, sorteos y sabores típicos, con la expectativa de dejar atrás la marca de los 4.000 participantes registrada en la edición anterior.

Este año, la remera oficial fusiona los colores de Italia y Argentina

Recorrido, horarios y modalidades

La MaraTANA 2026 estrena un recorrido renovado que invita a recorrer los paisajes de Puerto Madero y Costanera Sur, dos escenarios emblemáticos donde la ciudad se abre al río y a la historia.

El punto de largada y llegada, ubicado sobre la Avenida de los Italianos, marca el inicio de una jornada que dosifica la emoción en distintos horarios: los 10 kilómetros abren la mañana a las 8:00, seguidos por los 15 kilómetros a las 8:15, mientras que la carrera de 3 kilómetros reserva su partida para las 10:00. Esta diversidad de circuitos convoca tanto a corredores experimentados como a quienes optan por disfrutar de una caminata en familia, todos atraídos por la propuesta de compartir el pulso de la ciudad.

El recorrido de 15K recorre puntos emblemáticos de Buenos Aires y la Costanera

A cada participante le espera un kit de carrera que suma sentido de pertenencia y cuidado: la remera oficial fusiona los colores de Italia y Argentina, el dorsal identifica a cada corredor, y el paquete se completa con galletas y protector solar. Al cruzar la meta, todos reciben una medalla que lleva grabada la imagen del Palazzo Italia, sede del Teatro Coliseo, en un guiño a la herencia cultural italiana que late en el corazón porteño.

Además, los inscriptos participan automáticamente en sorteos de pasajes aéreos a Italia, membresías de gimnasio, vouchers y otros premios, sumando un atractivo adicional a la experiencia.

El circuito de 10K atraviesa escenarios emblemáticos junto al río y la Costanera Sur

Espacio Italia: gastronomía y actividades para todos

La MaraTANA 2026 trasciende el mero desafío deportivo. A pocos metros de la línea de largada, el Espacio Italia se despliega como un punto de encuentro donde la cultura y la celebración encuentran su lugar. En este sector interactivo, las familias acceden a música en vivo, food trucks con delicias de la cocina italiana, propuestas recreativas y actividades culturales que convierten la jornada en una auténtica fiesta colectiva. Este espacio, ya consolidado como uno de los polos de mayor convocatoria, ofrece una alternativa para quienes prefieren acompañar sin calzarse las zapatillas y también buscan ser protagonistas del encuentro.

Los 3K de la MaraTANA invitan a familias y caminantes a sumarse desde las 10:00

Detrás de la carrera, la iniciativa se propone reforzar los lazos entre italianos y argentinos, rindiendo tributo a una identidad compartida y a un legado cultural que atraviesa generaciones. La comunidad italiana, la más numerosa fuera de su país de origen, encuentra en esta celebración un motivo para reafirmar su pertenencia. El lema de este año, “ReCorre tu cultura con la MaraTANA”, resume el espíritu de la jornada: un llamado a vivir el deporte como puente de integración y encuentro.

Dimensión solidaria

Un pilar fundamental de la MaraTANA es su vocación solidaria. Parte de lo recaudado se destina a la Comunidad de Sant’Egidio, organización dedicada a acompañar a personas en situación de vulnerabilidad en Buenos Aires. Esta dimensión social refuerza la apuesta de la carrera por valores como la integración, la ayuda mutua y el sentido de pertenencia, extendiendo el impacto más allá de lo deportivo.

Los inscriptos participan en sorteos de viajes a Italia, membresías y premios especiales

En la edición anterior, la MaraTANA reunió a más de 4.000 corredores y atrajo a miles de visitantes en el Espacio Italia. Para este año, la organización se plantea igualar o superar esa cifra, consolidando la carrera como una de las citas más convocantes del calendario deportivo y cultural porteño.

El cónsul general de Italia en Buenos Aires, Carmelo Barbera, resumió el espíritu de la jornada: “En nombre de las raíces, los valores del deporte y la solidaridad, la MaraTANA rinde homenaje a la mayor comunidad italiana del mundo fuera de las fronteras nacionales”.

La edición 2026 renueva este domingo el compromiso con la integración, la identidad y la solidaridad que distinguen a la MaraTANA, convirtiendo a Buenos Aires en el escenario de una celebración deportiva y cultural sin equivalentes.