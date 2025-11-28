Tendencias

Una residencia de materiales nobles que se alza como un santuario frente a un espejo de agua

La Casa One Life propone un diálogo fluido con el entorno, para convertirse en un refugio de luz y diseño en la zona norte de la provincia de Buenos Aires

La residencia de 550 metros cuadrados destaca por su integración con el entorno, materiales nobles y una atmósfera cálida que redefine el bienestar y la armonía en la arquitectura contemporánea argentina

La luz natural se convierte en protagonista absoluta en la Casa One Life, una residencia de 550 metros cuadrados ubicada en la zona norte de la provincia de Buenos Aires que redefine el concepto de vivienda contemporánea al fusionar sofisticación arquitectónica y entorno natural.

El proyecto, desarrollado por Pacífica Arquitectura bajo la dirección de los arquitectos Ezequiel Gil y Alexis Plaghos y con interiorismo de Vero Jijena Sánchez, es un ejemplo de cómo el diseño puede propiciar bienestar y armonía.

Desde su concepción, la vivienda fue pensada para integrarse plenamente con el paisaje circundante.

El diseño prioriza la interacción entre los espacios interiores y el entorno, logrando que cada ambiente se beneficie de las vistas y la luz que penetran a través de las cuatro fachadas y un tragaluz central.

Este último elemento, situado sobre la escalera de madera maciza, actúa como punto focal y baña el corazón de la casa con un resplandor cálido, generando una atmósfera acogedora y sofisticada.

La distribución de Casa One Life responde a una lógica funcional y fluida. En la planta baja, los espacios sociales —living, comedor y cocina— se articulan en un concepto abierto, conectándose visual y físicamente con el jardín y la piscina mediante ventanales de gran tamaño.

En el nivel superior, las áreas privadas, que incluyen dormitorios y un estudio, han sido diseñadas para garantizar privacidad y ofrecer vistas privilegiadas al entorno, consolidando la idea de un refugio personal en contacto con la naturaleza.

La materialidad elegida para la residencia refleja la búsqueda de autenticidad, calidez y durabilidad. Los revestimientos exteriores, compuestos por materiales nobles, aportan textura y una sensación de abrigo a la fachada.

Destacan los shutters de aluminio y aluzinc negro embosado, desarrollados especialmente para este proyecto, que proporcionan protección solar y privacidad sin sacrificar la estética. Las carpinterías de alta prestación aseguran eficiencia térmica y acústica, además de reforzar la integración visual con el paisaje.

En el interior, la propuesta de la interiorista, Vero Jijena Sánchez se apoya en una paleta de colores neutros y materiales naturales, seleccionando mobiliario e iluminación que acompañan y realzan la arquitectura. Cada ambiente invita al descanso y al disfrute, consolidando la idea de un hogar que trasciende la mera funcionalidad para convertirse en una expresión auténtica de quienes lo habitan.

Según los arquitectos del proyecto la idea fue conjugar orgánicamente la destreza arquitectónica y la belleza natural, para que converjan en perfecta armonía.

“La combinación perfecta de arte e ingenio arquitectónico en este proyecto de lujo prioriza el espacio y el entorno natural, creando una relación armoniosa e interactiva”, según palabras de los responsables del proyecto.

Así, esta casa se presenta como un santuario moderno, donde cada detalle ha sido pensado para propiciar una experiencia de vida plena y en sintonía con el entorno.

*Fotos de Ale Peral

