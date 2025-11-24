Cinco recetas ideales para maridar con vinos y realzar cada plato

El 24 de noviembre se celebra el Día del Vino Argentino, una fecha que reconoce su importancia como bebida nacional y destaca el lugar fundamental que ocupa en la cultura y la gastronomía del país.
Esta celebración invita a revalorizar el ritual de la mesa compartida, donde cada copa abre un espacio para el disfrute, el diálogo y el orgullo por los sabores propios. Al pensar en la unión entre el vino y la cocina, surgen platos emblemáticos que encuentran en el maridaje con distintas cepas el complemento perfecto para resaltar aromas y sabores.
Desde las carnes a la parrilla hasta las preparaciones con vegetales y pastas, las recetas se convierten en una oportunidad para explorar cómo los vinos argentinos potencian cada bocado. La combinación entre la calidad de los ingredientes, las técnicas tradicionales y la elección cuidada del vino consolida una experiencia gastronómica única.
1. Receta de bife de chorizo a la parrilla con papas rústicas
(Maridaje: Malbec)
En la cocina argentina, la clave está en la simpleza y la calidad de los ingredientes. Este plato une los sabores intensos del bife a la parrilla con la textura irresistible de las papas rústicas, doradas por fuera y tiernas por dentro, todo realzado con un chimichurri clásico. Es un plato que brilla en cualquier ocasión especial.
Las papas rústicas se preparan fácilmente en horno y se cocinan mientras el bife toma el punto justo en la parrilla. Además de la parrilla, en caso de no tener, se puede hacer también en plancha gruesa o sartén.
Tiempo de preparación
- Preparación de ingredientes: 15 minutos
- Cocción de papas: 35-40 minutos (horno)
- Parrilla bife: 20-25 minutos (depende de grosor)
- Total aproximado: 1 hora
Ingredientes
- 4 bifes de chorizo de 350 g cada uno (2-3 cm de grosor)
- Sal gruesa y pimienta negra a gusto
- Aceite de oliva
Para el chimichurri:
- 2 dientes de ajo picados
- 1 atado de perejil fresco
- 1 cucharadita de orégano seco
- ½ cucharadita de ají molido (opcional)
- 1 cucharadita de vinagre de vino tinto
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta
Para las papas:
- 1 kg de papas medianas con piel
- 2 ramitas de romero fresco
- 2 dientes de ajo enteros
Cómo hacer bife de chorizo a la parrilla con papas rústicas, paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C. Lavar las papas y cortarlas en gajos, sin pelar. Mezclar en una fuente con sal, pimienta, aceite de oliva, romero y los dientes de ajo enteros. Hornear 35-40 minutos, removiendo a mitad de cocción, hasta que estén doradas y crocantes.
- Mientras tanto, mezclar los ingredientes del chimichurri en un bol (ajo y perejil picados, orégano, ají molido, vinagre, aceite, sal y pimienta). Reservar.
- Calentar bien la parrilla o plancha. Salar los bifes justo antes de cocinarlos.
- Cocinar los bifes de chorizo sobre brasas (o plancha), 5-6 minutos por cada lado para sellar y el resto del tiempo hasta alcanzar el punto deseado (jugoso, a punto o bien cocido).
- Retirar los bifes y dejar reposar unos minutos. Servir acompañados de las papas rústicas y el chimichurri.
2. Receta de risotto de hongos
(Maridaje: Pinot Noir o Chardonnay)
La textura cremosa del risotto combina a la perfección con un Pinot Noir fresco y de acidez equilibrada, que armoniza los sabores terrosos del hongo y realza el punto mantecoso del arroz. También puede disfrutarse con un Chardonnay joven, ideal para quienes prefieren blancos.
El arroz arborio (o carnaroli) es esencial: no se debe lavar ni dejar enfriar. El secreto está en remover y agregar el caldo poco a poco hasta alcanzar la consistencia deseada.
Tiempo de preparación
Total: 50 minutos
- Preparación de ingredientes: 15 minutos
- Cocción: 35 minutos
Ingredientes
- 350 g de arroz arborio o carnaroli
- 300 g de hongos frescos (champignon, portobello, etc.)
- 1 cebolla mediana
- 2 dientes de ajo
- 1 l de caldo de verduras o pollo
- 100 ml de vino blanco seco
- 60 g de manteca
- 60 g de queso parmesano rallado
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta negra
Cómo hacer risotto de hongos, paso a paso
- Calentar el caldo a fuego bajo.
- Saltear cebolla y ajo picados en aceite de oliva hasta transparentar.
- Agregar los hongos fileteados y cocinar hasta que doren.
- Incorporar el arroz y nacarar un par de minutos.
- Verter el vino blanco y dejar evaporar.
- Agregar caldo caliente de a poco, removiendo.
- Cocinar, agregando caldo según absorba, durante 18-20 minutos.
- Cuando el arroz está cremoso pero al dente, apagar el fuego. Añadir manteca y parmesano, mezclar y dejar reposar tapado 2 minutos.
- Servir con extra parmesano y un chorro de aceite de oliva.
3. Receta de salmón al limón y hierbas
(Maridaje: Sauvignon Blanc)
El salmón fresco, cocinado al horno o sartén, es una de las opciones más elegantes y saludables para lucirse en la mesa. Su sabor delicado y la grasa propia se realzan con notas cítricas y hierbas frescas. Al servirlo con un Sauvignon Blanc joven, la experiencia se transforma: el vino, por su perfil cítrico y su acidez marcada, limpia el paladar y otorga un frescor ideal.
Tiempo de preparación
Total: 30 minutos
- Preparar ingredientes: 10 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 4 lomos de salmón fresco (170-200 g cada uno)
- 2 limones
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 ramito de eneldo y otro de perejil
- Sal y pimienta
- 1 diente de ajo
Cómo hacer salmón al limón y hierbas, paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C.
- Colocar los lomos de salmón en bandeja, rociar con aceite de oliva.
- Exprimir el jugo de los limones, mezclar con ajo picado y las hierbas frescas también picadas.
- Salpimentar el salmón y cubrir con la mezcla de limón.
- Hornear durante 18-20 minutos (o a la plancha 8 minutos por lado).
- Servir con gajos de limón y guarnición a elección.
4. Receta de pollo al horno con papas y romero
(Maridaje: Chardonnay)
Un clásico de la mesa familiar y de la cocina casera argentina: el pollo al horno con papas y aromatizado con romero. Plato simple y reconfortante, el pollo asado adquiere nuevos matices acompañado de un Chardonnay bien frío, que estructura el bocado y equilibra la untuosidad de la carne y la papa.
Tiempo de preparación
Total: 1 hora
- Preparación previa: 15 minutos
- Cocción: 45 minutos
Ingredientes
- 1 pollo entero (1,5-2 kg) trozado
- 1 kg de papas
- 4 dientes de ajo
- 2 ramitas de romero fresco
- Sal y pimienta
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 1 limón
Cómo hacer pollo al horno con papas y romero, paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C.
- Pelar y cortar las papas en cuñas, disponerlas en una asadera con el pollo trozado.
- Mezclar aceite, jugo de limón, ajo picado, hojas de romero, sal y pimienta; rociar sobre el pollo y las papas.
- Mezclar bien y acomodar en una sola capa.
- Hornear unos 45 minutos, dando vuelta a mitad de cocción para dorar parejo.
- Servir bien caliente.
5. Receta de pasta con salsa de tomate y albahaca
(Maridaje: Cabernet Sauvignon o Merlot)
No hay nada más reconfortante y sencillo que un buen plato de pasta con salsa casera. El tomate fresco y la albahaca, elevan la pasta a plato principal y combinan de maravillas con vinos tintos jóvenes y frutados, como el Cabernet Sauvignon o el Merlot, que ofrecen estructura y frescura a la vez.
Tiempo de preparación
Total: 40 minutos
- Preparación de ingredientes: 10 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 400 g de pasta seca (spaghetti, penne, rigatoni, etc.)
- 800 g de tomates perita maduros
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 1 ramito de albahaca fresca
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta
- Queso parmesano rallado (opcional)
Cómo hacer pasta con salsa de tomate y albahaca, paso a paso
- Picar cebolla y ajo, saltear en aceite de oliva hasta transparencia.
- Pelar y picar tomates, agregar a la sartén con sal y pimienta. Cocinar 20-25 minutos a fuego bajo.
- Cocinar la pasta en abundante agua con sal.
- Incorporar la albahaca fresca picada casi al final de la cocción de la salsa.
- Mezclar la pasta escurrida con la salsa, servir con parmesano rallado si se desea.