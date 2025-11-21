La receta de lechón al horno rápida y fácil permite disfrutar de una carne tierna y piel crocante sin complicaciones (Captura de video)

Preparar un lechón al horno es sinónimo de celebración y tradición en la mesa argentina, pero eso no significa que deba ser complicado. Con esta receta rápida y fácil, se puede lograr una carne tierna y jugosa, con la piel dorada y crocante, es posible sin experiencia previa ni preparaciones largas. Ideal para reuniones familiares o fiestas, este paso a paso está pensado para disfrutar de todo el sabor y el espíritu festivo del lechón al horno, logrando resultados espectaculares en menos tiempo y con ingredientes simples.

Tradicionalmente, el lechón al horno se sirve en Navidad o Año Nuevo, aunque cualquier ocasión especial merece semejante despliegue. La costumbre viene de la inmigración española y se adaptó perfectamente a las cocinas argentinas, con variantes regionales que incluyen desde el uso de hierbas frescas en la Patagonia, hasta el clásico relleno en Córdoba.

Si bien cada familia tiene sus secretos, esta es una versión rápida y fácil, ideal para quienes no quieren pasar horas en la cocina pero desean impresionar a todos con un plato digno de celebración. Se puede acompañar con papas al horno o una ensalada fresca y se obtendrá el menú perfecto.

Receta de lechón al horno

Preparar lechón al horno no tiene por qué ser complicado. Siguiendo unos sencillos pasos y eligiendo una pieza de buen tamaño (generalmente entre 6 y 8 kg para un lechón chico), se logrará una carne suave y jugosa, con la piel bien crocante. El secreto está en condimentarlo correctamente y controlar la temperatura del horno para que no se reseque y toda la superficie obtenga ese dorado tentador.

Esta versión no requiere marinar por horas ni preparaciones engorrosas. Se basa en un condimentado simple y un horneado parejo, pensado para que se pueda resolver incluso en horno común, no sólo en horno de barro. Además, se pueden ajustar las hierbas y los acompañamientos a gusto, pero los pasos básicos aseguran el éxito: sabor y crocancia al alcance de la mano.

Tiempo de preparación

Esta receta de lechón al horno requiere aproximadamente:

20 minutos para la limpieza y el adobo inicial.

2 horas y 30 minutos de cocción en horno medio (el tiempo varía según el peso del lechón).

10 minutos de reposo antes de cortar y servir.

En total: unas 3 horas.

Ingredientes

1 lechón de 6-8 kg (puede ser más pequeño según la cantidad de comensales)

4 cucharadas de sal gruesa

Pimienta negra molida a gusto

4 dientes de ajo

4 cucharadas de aceite de oliva o grasa de cerdo

1 ramita de romero fresco (opcional)

1 ramita de tomillo fresco (opcional)

Jugo de 2 limones

1/2 taza de vino blanco seco

Cómo hacer lechón al horno, paso a paso

Precalentar el horno a temperatura media (170-180°C). Si el horno es pequeño, se puede pedir en la carnicería que corten el lechón por la mitad.

Limpiar bien el lechón, retirando exceso de grasa y restos de sangre o hilachas. Secarlo con papel de cocina.

Pisar los dientes de ajo y mezclarlos con la sal gruesa, el aceite de oliva (o grasa de cerdo), la pimienta, el romero y el tomillo picados, y el jugo de limón.

Untar bien el lechón, por dentro y por fuera, con esta mezcla. Si gusta, se pueden hacer pequeños cortes en la piel para que los condimentos penetren mejor.

Colocar el lechón sobre una rejilla o fuente grande, con la piel hacia arriba. Vertir el vino blanco en la bandeja (esto va a ayudar a que se cocine húmedo y se forme un fondo delicioso).

Llevar al horno durante 2 horas y media aproximadamente, revisando de vez en cuando y pincelando la piel con el jugo de cocción.

En los últimos 30 minutos, subir la temperatura a 220°C para que la piel quede bien crocante.

Retirar del horno, dejar reposar unos 10 minutos, y servir cortado en presas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con un lechón de 6 a 8 kg se pueden obtener entre 8 y 12 porciones generosas, ideal para una reunión familiar o con amigos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (aproximadamente 300 g de lechón al horno con piel) contiene aproximadamente:

Calorías: 550

Grasas: 40 g

Grasas saturadas: 15 g

Carbohidratos: 1 g

Azúcares: 0 g

Proteínas: 45 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El lechón al horno se puede conservar en la heladera, bien cubierto, hasta 3 días. Para mantener la piel crocante al recalentarlo, es recomendable hacerlo en horno fuerte durante unos minutos.