La moda vintage conquista alfombras rojas y galas: los looks de Ariana Grande y Georgina Rodríguez

La moda vintage cobra relevancia con las elecciones de Ariana Grande y Georgina Rodríguez en escenarios internacionales (REUTERS/Angelina Katsanis)

La moda vintage tuvo un papel central en los recientes estilismos de Ariana Grande y Georgina Rodríguez. Ambas figuras destacaron piezas icónicas que resaltan la vigencia del diseño atemporal.

Estas elecciones muestran cómo el glamour de otras épocas conserva su magnetismo y puede influir en la percepción del lujo actual, inspirando tanto a especialistas como a un público amplio.

Ariana Grande y un vestido de los años 30

El vestido de los años treinta lucido por Ariana Grande revaloriza la importancia del diseño atemporal (The Tonight Show)

Durante su visita a “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, Ariana Grande sorprendió al público al lucir el vestido vintage más antiguo de su carrera pública, una pieza original de la década de 1930. En pleno tour de promoción de la película ‘Wicked’, la artista mantuvo una coherencia estética vinculada al universo de su personaje y a la atmósfera de la producción.

La estilista Law Roach se encargó de localizar este diseño histórico, adquirido una boutique de Brooklyn. En el pasado, la misma tienda había proporcionado otros vestidos vintage a la intérprete, incluido uno negro de los años 50.

La autoría del vestido permanece desconocida, pero la confección y el nivel de conservación se destacaron por su calidad y elegancia.

Los detalles artesanales de tul y bordados en el vestido de Ariana Grande evocan la elegancia de épocas pasadas (The Tonight Show)

La prenda resalta por su cuerpo de tul drapeado y una falda bordada, detalles que evocan pasarelas de época. El elemento más distintivo lo representan las hojas verde esmeralda sobre el tul, en referencia directa al mundo de “Wicked” y al personaje de Elphaba, interpretado por Cynthia Erivo. Como toque final, Grande agregó un pañuelo de tul al cuello, al lograr un conjunto perfectamente integrado.

Para los accesorios, la cantante eligió la discreción con unos pendientes de diamantes y la ausencia de collar, de modo que toda la atención recayó en el diseño del vestido. Esta elección suma el cuarto vestido negro que lleva en su gira de prensa para “Wicked”, todos inspirados en la estética de “El Mago de Oz” y confeccionados en décadas pasadas.

La apuesta por tonos oscuros se percibe como un homenaje al personaje de Elphaba y una ruptura estilística respecto a la tradicional paleta rosa asociada a Glinda, otro icono de la franquicia.

Georgina Rodríguez recupera un vestido de los Oscar para una gala en la Casa Blanca

Georgina Rodríguez, con el vestido que lució en la cena de gala en la Casa Blanca (Instagram:@georginagio)

Georgina Rodríguez llevó la moda vintage a una dimensión distinta durante una exclusiva cena en la Casa Blanca, donde apareció con un icónico vestido azul noche con manga larga, escote barco y cola, creación de Guy Laroche para la colección Primavera/Verano 2005.

Este diseño es célebre por haber sido usado por Hilary Swank en los Premios Oscar 2005, noche en la que recibió el reconocimiento a Mejor Actriz Protagonista por “Million Dollar Baby”.

Rodríguez, junto a su estilista Alba Melendo, se inspiró en este memorable look, considerado uno de los hitos estilísticos de la ceremonia. Más allá del prestigio de la firma, el vestido es recordado por su escote en la espalda, elemento que Hilary Swank sabía realzar al posar de perfil ante las cámaras, y generar un fuerte impacto visual.

La emblemática prenda azul de Guy Laroche revive el impacto de los Oscar 2005 durante una gala en la Casa Blanca Bang Media International

En la Casa Blanca, donde el protocolo de etiqueta era estricto, Rodríguez eligió un peinado recogido que resaltó el escote trasero. Compartió velada con figuras como Donald Trump y Melania Trump.

La presencia de Georgina Rodríguez con un vestido histórico resalta cómo el glamour clásico se reinventa en la actualidad (Instagram:@georginagio)

La modelo se destacó incluso frente a la anfitriona, vestida por Elie Saab. El proceso de preparación, documentado por su maquillador Patrick Ta, demostró la minuciosa atención destinada a una prenda con tanta carga histórica.

Entre la silueta fruncida y la elección de accesorios mínimos, Rodríguez buscó recuperar el aura de sofisticación y sensualidad de la alfombra roja que consagró el vestido. Su decisión ilustra cómo la moda vintage logró cobrar protagonismo en escenarios relevantes, y subrayó el potencial de prendas icónicas para escribir nuevas historias mucho tiempo después de su creación original.