Tendencias

La moda vintage conquista alfombras rojas y galas: los looks de Ariana Grande y Georgina Rodríguez

Las dos se lucieron con prendas históricas de diseño atemporal, demostrando que el glamour de otras épocas sigue vigente

Guardar
La moda vintage cobra relevancia
La moda vintage cobra relevancia con las elecciones de Ariana Grande y Georgina Rodríguez en escenarios internacionales (REUTERS/Angelina Katsanis)

La moda vintage tuvo un papel central en los recientes estilismos de Ariana Grande y Georgina Rodríguez. Ambas figuras destacaron piezas icónicas que resaltan la vigencia del diseño atemporal.

Estas elecciones muestran cómo el glamour de otras épocas conserva su magnetismo y puede influir en la percepción del lujo actual, inspirando tanto a especialistas como a un público amplio.

Ariana Grande y un vestido de los años 30

El vestido de los años
El vestido de los años treinta lucido por Ariana Grande revaloriza la importancia del diseño atemporal (The Tonight Show)

Durante su visita a “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, Ariana Grande sorprendió al público al lucir el vestido vintage más antiguo de su carrera pública, una pieza original de la década de 1930. En pleno tour de promoción de la película ‘Wicked’, la artista mantuvo una coherencia estética vinculada al universo de su personaje y a la atmósfera de la producción.

La estilista Law Roach se encargó de localizar este diseño histórico, adquirido una boutique de Brooklyn. En el pasado, la misma tienda había proporcionado otros vestidos vintage a la intérprete, incluido uno negro de los años 50.

La autoría del vestido permanece desconocida, pero la confección y el nivel de conservación se destacaron por su calidad y elegancia.

Los detalles artesanales de tul
Los detalles artesanales de tul y bordados en el vestido de Ariana Grande evocan la elegancia de épocas pasadas (The Tonight Show)

La prenda resalta por su cuerpo de tul drapeado y una falda bordada, detalles que evocan pasarelas de época. El elemento más distintivo lo representan las hojas verde esmeralda sobre el tul, en referencia directa al mundo de “Wicked” y al personaje de Elphaba, interpretado por Cynthia Erivo. Como toque final, Grande agregó un pañuelo de tul al cuello, al lograr un conjunto perfectamente integrado.

Para los accesorios, la cantante eligió la discreción con unos pendientes de diamantes y la ausencia de collar, de modo que toda la atención recayó en el diseño del vestido. Esta elección suma el cuarto vestido negro que lleva en su gira de prensa para “Wicked”, todos inspirados en la estética de “El Mago de Oz” y confeccionados en décadas pasadas.

La apuesta por tonos oscuros se percibe como un homenaje al personaje de Elphaba y una ruptura estilística respecto a la tradicional paleta rosa asociada a Glinda, otro icono de la franquicia.

Georgina Rodríguez recupera un vestido de los Oscar para una gala en la Casa Blanca

Georgina Rodríguez, con el vestido
Georgina Rodríguez, con el vestido que lució en la cena de gala en la Casa Blanca (Instagram:@georginagio)

Georgina Rodríguez llevó la moda vintage a una dimensión distinta durante una exclusiva cena en la Casa Blanca, donde apareció con un icónico vestido azul noche con manga larga, escote barco y cola, creación de Guy Laroche para la colección Primavera/Verano 2005.

Este diseño es célebre por haber sido usado por Hilary Swank en los Premios Oscar 2005, noche en la que recibió el reconocimiento a Mejor Actriz Protagonista por “Million Dollar Baby”.

Rodríguez, junto a su estilista Alba Melendo, se inspiró en este memorable look, considerado uno de los hitos estilísticos de la ceremonia. Más allá del prestigio de la firma, el vestido es recordado por su escote en la espalda, elemento que Hilary Swank sabía realzar al posar de perfil ante las cámaras, y generar un fuerte impacto visual.

La emblemática prenda azul de
La emblemática prenda azul de Guy Laroche revive el impacto de los Oscar 2005 durante una gala en la Casa Blanca Bang Media International

En la Casa Blanca, donde el protocolo de etiqueta era estricto, Rodríguez eligió un peinado recogido que resaltó el escote trasero. Compartió velada con figuras como Donald Trump y Melania Trump.

La presencia de Georgina Rodríguez
La presencia de Georgina Rodríguez con un vestido histórico resalta cómo el glamour clásico se reinventa en la actualidad (Instagram:@georginagio)

La modelo se destacó incluso frente a la anfitriona, vestida por Elie Saab. El proceso de preparación, documentado por su maquillador Patrick Ta, demostró la minuciosa atención destinada a una prenda con tanta carga histórica.

Entre la silueta fruncida y la elección de accesorios mínimos, Rodríguez buscó recuperar el aura de sofisticación y sensualidad de la alfombra roja que consagró el vestido. Su decisión ilustra cómo la moda vintage logró cobrar protagonismo en escenarios relevantes, y subrayó el potencial de prendas icónicas para escribir nuevas historias mucho tiempo después de su creación original.

Temas Relacionados

Moda vintageAriana GrandeGeorgina RodríguezModaEstilismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Qué le pasa al organismo al consumir chauchas todos los días

Expertos de Cleveland Clinic y Verywell Health plantean hallazgos sorprendentes sobre los efectos de sumar este vegetal a la rutina diaria. Cómo obtener todos sus beneficios

Qué le pasa al organismo

Quinchos para disfrutar en verano e invierno: las claves para lograr un espacio social perfecto

Ambientes pensados para el encuentro y materiales que aportan calidez. Un recorrido por los secretos del lugar más codiciado para asados y reuniones

Quinchos para disfrutar en verano

¿Enredadera o trepadora?: cuál elegir para cada tipo de espacio verde

Algunas variedades destacan por su rápido crecimiento, facilidad de cultivo y resistencia, mientras otras ofrecen flores aromáticas o follaje decorativo

¿Enredadera o trepadora?: cuál elegir

Por qué los microbios marinos son los diminutos héroes que mantienen vivos a los océanos

Expertos de los Estados Unidos, Chile, México y otros países advirtieron los impactos de la contaminación y el cambio climático sobre las comunidades microbianas. Por qué es urgente que se protejan sus ecosistemas para evitar consecuencias globales

Por qué los microbios marinos

Prevención del dengue: seguridad y eficacia de la vacuna en Argentina, según los expertos

Especialistas presentaron resultados sobre la aplicación de la vacuna tetravalente Qdenga® (TAK-003), destacando la seguridad y la baja frecuencia de eventos graves, tras su administración en el país. La palabra a Infobae de los científicos

Prevención del dengue: seguridad y
DEPORTES
Franco Colapinto afrontará la última

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de Las Vegas: hora, TV y todo lo que hay que saber

“Vamos a copar todo Paraguay”: la impactante caravana de hinchas de Lanús para la final de la Copa Sudamericana, con 60 micros y 18 aviones

Drástico cambio en la Premier League: los clubes aprobaron un nuevo límite salarial y rechazaron un tope de gasto para sus planteles

El gigante de Europa que está tras los pasos del Dibu Martínez para ganar la Champions League

La autocrítica de Franco Colapinto antes de la clasificación en el GP de Las Vegas: “Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche”

TELESHOW
La felicidad de Nicole Neumann

La felicidad de Nicole Neumann por el logro de Manu Urcera: “Campeón en tres disciplinas”

La foto del Mono de Kapanga en el servicio militar que sorprendió a Mario Pergolini: “Me cambió la vida para bien”

El emotivo saludo de cumpleaños de Marcelo Tinelli a su hija Juanita: “Esa sonrisa que ilumina todo”

Eugenia Tobal y sus lágrimas de orgullo en MasterChef Celebrity: la huella imborrable entre su madre y su hija

Cazzu y María Becerra cautivan y provocan desde las revistas extranjeras GQ y Glamour

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay se sumó al Tratado

Uruguay se sumó al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico

Japón reactivará la mayor central nuclear del mundo

El nuevo gobierno de Japón aprobó un paquete de reactivación económica por USD 135.000 millones

Cuando las abuelas coreanas hicieron una revolución: fragmento de “Halmoni”, de María del Pilar Álvarez

Ucrania advirtió que no aceptará un plan que cruce sus “líneas rojas” y Zelensky se reunió con líderes europeos