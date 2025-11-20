Tendencias

El uso de las redes sociales aumenta la desconfianza entre las adolescentes de la Generación Z, según un informe

El retraso en el sueño, la percepción negativa de la propia imagen y la dificultad para confiar en los demás son los efectos más destacados, según un estudio en Reino Unido

Guardar
El retraso en la hora
El retraso en la hora de dormir es uno de los principales efectos del uso de redes sociales en niños y adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una presencia constante y normalizada de plataformas digitales en la vida de niños y adolescentes está produciendo efectos mucho más profundos que los esperados. Las redes sociales, lejos de limitarse a ser espacios de interacción y esparcimiento, se convirtió en un factor clave en el desarrollo psicológico de la juventud actual. Nuevas investigaciones advierten que la exposición temprana tiene impactos duraderos en el bienestar emocional y social de los adolescentes.

Un estudio británico reciente identificó tres factores críticos que afectan el bienestar juvenil: retraso en el sueño, percepción negativa de la autoimagen y dificultades para construir confianza interpersonal. El uso de redes sociales desde etapas tempranas de la adolescencia se asocia con un aumento de la desconfianza hacia los demás, una realidad que afecta sobre todo a las chicas de la Generación Z (nacida aproximadamente entre 1997 y 2012) y que eleva el riesgo de síntomas graves en la adolescencia tardía.

La exposición a plataformas digitales
La exposición a plataformas digitales desde los 11 años afecta negativamente el sueño, la autoimagen y la confianza interpersonal de los jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son algunas de las consecuencias psicológicas que las plataformas digitales dejan en quienes empiezan a usarlas desde los 11 años, según datos de un estudio desarrollado por University College London.

Redes sociales, sueño y autoimagen: riesgos ocultos en la juventud

Publicado en la revista Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, el trabajo se basó en información de la Millennium Cohort Study, un seguimiento representativo a nivel nacional de casi 19.000 niños nacidos en el Reino Unido entre 2000 y 2001. El equipo, liderado por Dimitris Tsomokos del UCL Institute of Education, observó la evolución de adolescentes usuarios tempranos de redes sociales, analizando su salud mental entre los 11 y 17 años.

El estudio tuvo en cuenta variables socioeconómicas, antecedentes maternos y problemas previos de salud mental, utilizando modelos estadísticos avanzados para precisar los hallazgos.

El estudio de University College
El estudio de University College London revela que la comparación social y el ciberacoso potencian la percepción negativa de la autoimagen en adolescentes (Imagen ilustrativa Infobae)

El análisis evidenció retrasos en la hora de dormir y una percepción más negativa de la imagen corporal en chicos y chicas que desde los 11 años ya disponían de perfiles en redes sociales. No obstante, el descubrimiento principal fue el incremento significativo de la desconfianza interpersonal entre las chicas con acceso temprano a estas plataformas. Las comparaciones continuas, el ciberacoso y la percepción de exclusión son factores que potencian una visión negativa de sí mismas y de su entorno social.

Estos tres mecanismos —sueño inadecuado, autoimagen deteriorada y desconfianza hacia los demás— fueron mediadores entre la exposición a redes sociales y el desarrollo de problemas psicológicos graves en la adolescencia tardía. Los resultados se mantuvieron sólidos incluso luego de ajustar por factores de confusión. El análisis contempló a 8.913 adolescentes; el 52% eran mujeres y el 18% pertenecían a minorías étnicas, consolidando así la robustez de las conclusiones.

El papel de la desconfianza y las consecuencias en la salud mental

La desconfianza interpersonal fue especialmente marcada entre las chicas adolescentes. Dimitris Tsomokos, citado por University College London, señaló: “Estos resultados sugieren que la desconfianza interpersonal fue un factor determinante en la aparición de síntomas psiquiátricos entre las chicas de la Generación Z que usaron redes sociales desde la adolescencia temprana”.

Según el investigador, esta reacción está relacionada con la presión de las redes, donde la comparación social, exclusión y ataque virtual resultan frecuentes, y afectan más intensamente a quienes valoran los vínculos recíprocos y la empatía, como ocurre entre las adolescentes.

Expertos recomiendan intervenciones educativas y
Expertos recomiendan intervenciones educativas y políticas de salud pública para mitigar el impacto de las redes sociales en la salud mental juvenil (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado de este proceso fue un incremento en los casos de depresión y ansiedad, con un impacto más notable en las chicas. El estudio de University College London señala que el uso temprano de redes sociales puede influir negativamente en la salud mental durante varios años, generando sentimientos de desconfianza y malestar emocional que persisten hasta la adolescencia.

Frente a estos resultados, los investigadores de University College London recomiendan la puesta en marcha de intervenciones educativas y comunitarias dirigidas a promover la confianza social, unos hábitos de sueño saludables y una percepción corporal positiva.

Estas estrategias, remarcan, deberían formar parte de las políticas de salud pública orientadas a la juventud, con el objetivo de reducir el impacto nocivo de las redes sociales en las nuevas generaciones y garantizar su bienestar mental y emocional.

Temas Relacionados

Redes socialesSalud mental adolescenteGeneración ZDesconfianza interpersonalUniversity College LondonNewsroom BUE

Últimas Noticias

La exposición cotidiana a microplásticos favorece el daño arterial y eleva el riesgo cardiovascular, alerta un estudio

El trabajo de la Universidad de California, Riverside, demostró en modelos animales que estos compuestos podrían desencadenar alteraciones tempranas en el sistema circulatorio, especialmente en varones

La exposición cotidiana a microplásticos

Por qué el aburrimiento puede impulsar el bienestar y la creatividad, según un experto de Harvard

En conversación con Harvard Business Review, el reconocido profesor Arthur C. Brooks resaltó la importancia de desconectarse de dispositivos electrónicos y aceptar períodos de inactividad como mecanismo para fortalecer la capacidad reflexiva

Por qué el aburrimiento puede

Cómo el método LISS mejora la salud, potencia la resistencia y facilita una rutina sostenible de ejercicio

Según GQ, esta modalidad permite mejorar la condición física y la resistencia con sesiones de baja intensidad e impacto, ideales para una rutina accesible y sostenida

Cómo el método LISS mejora

5 alternativas recomendadas por especialistas para reducir la exposición a químicos peligrosos en la limpieza de la ropa en seco

Según difundió The Washington Post, el uso de químicos afecta tanto a trabajadores como a usuarios y residentes cercanos de tintorerías

5 alternativas recomendadas por especialistas

Un fallo ejemplar en la Justicia argentina cambia el sentido de inclusión de niños con TEA en las escuelas

Según pudo saber Infobae, el caso judicializado de los hijos del futbolista Rodrigo Rey obtuvo una resolución emblemática para el colectivo de niños y familias con Trastornos del Espectro Autista (TEA)

Un fallo ejemplar en la
DEPORTES
Las perlitas de la presentación

Las perlitas de la presentación de la pelea del Puma Martínez con Bam Rodríguez: remera especial, gesto a lo Rocky Balboa y broma en inglés

Resignó su lugar en la selección argentina para jugar en Europa y ahora busca su revancha: “Es el sueño más grande que tengo”

Colapinto le respondió a Stroll y habló de lo que vendrá en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

La fuerte sentencia de Lance Stroll contra Colapinto que elevó la temperatura en la antesala del Gran Premio de Las Vegas de F1

Del insólito blooper al golazo de un ex Boca: la noche negra de Agustín Rossi en el clásico entre Flamengo y Fluminense

TELESHOW
Pimpinela: el amor según pasan

Pimpinela: el amor según pasan los años y terapia de grupo con el mismo terapeuta que los Les Luthiers

El sueño de un fanático de Charly García que busca hacer realidad: “Se merece el Premio Nobel de Literatura”

Charlotte Caniggia: “¿Por qué elegí a mi familia?"

La cookie XL sentenció a un participante: quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

El reconocimiento de Mario Pergolini a Alejandro Dolina: “Yo anotaba los llamados de la gente en tu programa”

INFOBAE AMÉRICA

La hermana Eva: la exmodelo

La hermana Eva: la exmodelo de 21 años que eligió la vida religiosa y se volvió viral

La exposición cotidiana a microplásticos favorece el daño arterial y eleva el riesgo cardiovascular, alerta un estudio

Japón alertó sobre la creciente “incertidumbre” en el Indopacífico por el fortalecimiento de los vínculos entre China, Rusia y Corea del Norte

El Parlamento de Kosovo rechazó el gobierno propuesto por el primer ministro Konjufca y el país quedó a un paso de elecciones anticipadas

Una explosión en la zona desmilitarizada que separa a las dos Coreas dejó herido a un oficial militar surcoreano