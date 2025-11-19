Receta de torres de panqueques de avena con atún, rápida y fácil

Esta preparación combina panqueques de avena, atún y vegetales frescos, logrando un plato colorido y saludable - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las torres de panqueques de avena con atún constituyen una opción nutritiva, fresca y versátil, ideal para servir en reuniones familiares o como entrada en ocasiones especiales. Este plato combina la textura suave de los panqueques de avena con el sabor distintivo del atún y vegetales, logrando una presentación colorida, práctica y apetecible, especialmente recomendable para días calurosos al servirse fría.

Historia y contexto: Esta preparación se inspira en las tradicionales torres y arrollados que forman parte de la mesa festiva argentina, donde la practicidad y la variedad de ingredientes juegan un papel clave. Aunque clásicamente se utilizan jamón y queso, la versión con atún y panqueques de avena se presenta como una alternativa saludable, que promueve el consumo de fibras y proteínas. Se pueden incorporar distintos vegetales según preferencia, como zanahoria, huevo duro, tomate, palta o arvejas, adaptando la receta al gusto y la ocasión.

Receta de torre de panqueques de avena con atún

La elaboración de la torre de panqueques de avena con atún resulta sencilla y rápida. Inicialmente, se deben preparar los panqueques mezclando avena, huevos y leche en licuadora hasta obtener una masa ligera. Los panqueques se cocinan en sartén antiadherente, formando discos finos y flexibles. El relleno se realiza mezclando atún desmenuzado con mayonesa y vegetales a elección.

El armado consiste en alternar capas de panqueque y relleno, creando así una torre de aspecto vistoso y atractivo. Para finalizar, la preparación puede decorarse con huevo duro, aceitunas y tomate, y llevarse a la heladera antes de servir para asentar.

Tiempo de preparación

El tiempo total estimado para la receta es de 35 a 40 minutos, distribuido de la siguiente manera:

Preparación y cocción de los panqueques: 15-20 minutos

Mezcla y preparación del relleno: 10 minutos

Armado y decoración de la torre: 10 minutos

El tiempo total de preparación de la torre de panqueques de avena con atún es de 35 a 40 minutos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

2 tazas de avena arrollada fina (o instantánea)

2 huevos grandes

1 y 1/2 tazas de leche (puede ser descremada o vegetal)

2 latas de atún al natural (170 g cada una)

5 cucharadas de mayonesa (puede utilizarse light o casera)

2 zanahorias medianas ralladas

1 tomate grande cortado en rodajas finas

2 huevos duros picados

1/2 morrón rojo cortado en cubos pequeños

Sal y pimienta al gusto

Aceite en aerosol o unas gotas para la sartén

Aceitunas para decorar (opcional)

Hojas de lechuga frescas (opcional)

Cómo hacer torre de panqueques de avena con atún, paso a paso

Colocar la avena, los huevos y la leche en una licuadora. Procesar hasta lograr una mezcla homogénea. Sazonar a gusto. Calentar una sartén antiadherente, engrasar apenas, y verter una porción de la mezcla distribuyéndola en forma circular. Cocinar por un minuto de cada lado, o hasta dorar ligeramente. Retirar y repetir hasta finalizar la mezcla (se obtendrán entre 6 y 8 panqueques finos). Mezclar el atún escurrido con mayonesa, zanahoria rallada y morrón. Sazonar con sal y pimienta. En una fuente, colocar un panqueque como base y cubrirlo con una porción del relleno de atún. Continuar alternando capas de panqueque y relleno, agregando tomate y huevo duro entre algunas capas. Terminar con un panqueque y decorar a gusto con huevo duro rallado, aceitunas y hojas de lechuga. Llevar a la heladera por 30 minutos antes de cortar y servir frío.

La receta rinde entre 4 y 6 porciones generosas, adaptándose a diferentes ocasiones y cantidades de comensales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde entre 4 y 6 porciones, considerando porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por cada porción (suponiendo 6 porciones), se estima:

Calorías: 210

Grasas: 10 g

Grasas saturadas: 2 g

Carbohidratos: 18 g

Azúcares: 3 g

Proteínas: 15 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La torre de panqueques de avena con atún puede conservarse en la heladera hasta 2 días, manteniéndola cubierta para preservar su frescura y evitar la absorción de olores.