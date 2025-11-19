Receta de torres de panqueques de avena con atún, rápida y fácil

Las torres de panqueques de avena con atún constituyen una opción nutritiva, fresca y versátil, ideal para servir en reuniones familiares o como entrada en ocasiones especiales. Este plato combina la textura suave de los panqueques de avena con el sabor distintivo del atún y vegetales, logrando una presentación colorida, práctica y apetecible, especialmente recomendable para días calurosos al servirse fría.
Historia y contexto: Esta preparación se inspira en las tradicionales torres y arrollados que forman parte de la mesa festiva argentina, donde la practicidad y la variedad de ingredientes juegan un papel clave. Aunque clásicamente se utilizan jamón y queso, la versión con atún y panqueques de avena se presenta como una alternativa saludable, que promueve el consumo de fibras y proteínas. Se pueden incorporar distintos vegetales según preferencia, como zanahoria, huevo duro, tomate, palta o arvejas, adaptando la receta al gusto y la ocasión.
Receta de torre de panqueques de avena con atún
La elaboración de la torre de panqueques de avena con atún resulta sencilla y rápida. Inicialmente, se deben preparar los panqueques mezclando avena, huevos y leche en licuadora hasta obtener una masa ligera. Los panqueques se cocinan en sartén antiadherente, formando discos finos y flexibles. El relleno se realiza mezclando atún desmenuzado con mayonesa y vegetales a elección.
El armado consiste en alternar capas de panqueque y relleno, creando así una torre de aspecto vistoso y atractivo. Para finalizar, la preparación puede decorarse con huevo duro, aceitunas y tomate, y llevarse a la heladera antes de servir para asentar.
Tiempo de preparación
El tiempo total estimado para la receta es de 35 a 40 minutos, distribuido de la siguiente manera:
- Preparación y cocción de los panqueques: 15-20 minutos
- Mezcla y preparación del relleno: 10 minutos
- Armado y decoración de la torre: 10 minutos
Ingredientes
- 2 tazas de avena arrollada fina (o instantánea)
- 2 huevos grandes
- 1 y 1/2 tazas de leche (puede ser descremada o vegetal)
- 2 latas de atún al natural (170 g cada una)
- 5 cucharadas de mayonesa (puede utilizarse light o casera)
- 2 zanahorias medianas ralladas
- 1 tomate grande cortado en rodajas finas
- 2 huevos duros picados
- 1/2 morrón rojo cortado en cubos pequeños
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite en aerosol o unas gotas para la sartén
- Aceitunas para decorar (opcional)
- Hojas de lechuga frescas (opcional)
Cómo hacer torre de panqueques de avena con atún, paso a paso
- Colocar la avena, los huevos y la leche en una licuadora. Procesar hasta lograr una mezcla homogénea. Sazonar a gusto.
- Calentar una sartén antiadherente, engrasar apenas, y verter una porción de la mezcla distribuyéndola en forma circular. Cocinar por un minuto de cada lado, o hasta dorar ligeramente.
- Retirar y repetir hasta finalizar la mezcla (se obtendrán entre 6 y 8 panqueques finos).
- Mezclar el atún escurrido con mayonesa, zanahoria rallada y morrón. Sazonar con sal y pimienta.
- En una fuente, colocar un panqueque como base y cubrirlo con una porción del relleno de atún. Continuar alternando capas de panqueque y relleno, agregando tomate y huevo duro entre algunas capas.
- Terminar con un panqueque y decorar a gusto con huevo duro rallado, aceitunas y hojas de lechuga.
- Llevar a la heladera por 30 minutos antes de cortar y servir frío.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde entre 4 y 6 porciones, considerando porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Por cada porción (suponiendo 6 porciones), se estima:
- Calorías: 210
- Grasas: 10 g
- Grasas saturadas: 2 g
- Carbohidratos: 18 g
- Azúcares: 3 g
- Proteínas: 15 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La torre de panqueques de avena con atún puede conservarse en la heladera hasta 2 días, manteniéndola cubierta para preservar su frescura y evitar la absorción de olores.