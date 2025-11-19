Tendencias

Receta de colita de cuadril al horno, rápida y fácil

Una opción sencilla y sabrosa permite disfrutar de carne jugosa en menos de una hora, ideal para quienes buscan practicidad sin resignar sabor en reuniones o almuerzos

Guardar
La receta de colita de
La receta de colita de cuadril al horno ofrece una opción rápida y fácil para disfrutar de una carne jugosa y sabrosa en menos de una hora (Crédito: Freepik)

La colita de cuadril al horno es uno de esos platos que conquistan por su sencillez y sabor. Ideal para quienes buscan una opción práctica sin resignar el placer de una carne jugosa y llena de aromas, esta receta rápida y fácil transforma cualquier comida familiar en un verdadero banquete. Solo se necesita un puñado de ingredientes y menos de una hora para lograr una preparación rendidora, perfecta para acompañar con papas, vegetales o la guarnición que más guste.

La colita de cuadril, también conocida como “rump tail” en inglés, es un corte magro y versátil que se presta tanto para cocinar al horno como a la parrilla. Es típico de reuniones familiares y suele servirse acompañada de papas al horno, ensaladas frescas o verduras asadas.

No se necesitan marinados complejos ni ingredientes exóticos: con un buen aceite, condimentos a gusto y la propia grasa que la carne libera, se logra un resultado espectacular. Otra ventaja es que se puede adaptar tanto para una cocción rápida como para un asado más lento, según tiempo y ganas.

Receta de colita de cuadril al horno

La receta más práctica para colita de cuadril al horno consiste en condimentar el corte con sal, pimienta y hierbas secas, sellarlo en una sartén para potenciar su sabor, y finalmente llevarlo al horno para que termine de cocinarse hasta alcanzar el punto deseado. Es un plato rendidor y adaptable: se puede servir jugoso, a punto o bien cocido, según el gusto de cada comensal y siempre resulta jugoso gracias a la capa de grasa que la envuelve.

Esta preparación es ideal para quienes buscan una receta fácil, con pocos pasos y sin muchas complicaciones. Mientras la carne se hornea, se puede aprovechar para cocinar unas papas o batatas al mismo tiempo, logrando una comida completa en una sola fuente.

Tiempo de preparación

Para esta colita de cuadril al horno exprés se necesitan aproximadamente 10 minutos para la preparación inicial (condimentar y sellar la carne) y 35-45 minutos de cocción en horno precalentado. El tiempo total será de 45 a 55 minutos, dependiendo del punto de cocción deseado y el tamaño de la pieza.

Ingredientes

  • 1 colita de cuadril (aproximadamente 1,2 kg)
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 2 cucharaditas de sal gruesa o parrillera
  • 1 cucharadita de pimienta negra molida
  • 1 cucharadita de provenzal seca o hierbas secas (orégano, tomillo o romero)
  • 4 dientes de ajo (opcional, picados)
  • 3 papas medianas (opcional, para guarnición)
  • 1 cebolla grande (opcional, para guarnición)
  • 1 vaso de vino blanco seco (opcional, para realzar el sabor)
  • 1 cucharadita de mostaza (opcional, para untar)

Cómo hacer colita de cuadril al horno, paso a paso

  • Precalentar el horno a 200°C.
  • Limpiar la colita de cuadril retirando el exceso de grasa superficial, pero dejando una fina capa para aportar jugosidad.
  • Frotar la carne con aceite de oliva, luego espolvorear con sal, pimienta y hierbas secas. Si se desea, se puede untar la colita con mostaza y ajo picado para sumar sabor.
  • En una sartén grande, sellar la colita de cuadril por sus lados a fuego fuerte, hasta que quede dorada por fuera (aproximadamente 2 minutos por lado).
  • Colocar la carne en una fuente para horno. Si se incorporan papas y cebolla, cortarlas en rodajas gruesas y acomodarlas alrededor de la carne.
  • Si se quiere, añadir un vaso de vino blanco en la base de la fuente para sumarle humedad y aroma.
  • Llevar al horno y cocinar durante 35 minutos para un punto jugoso o hasta 45 minutos para una cocción más avanzada. A mitad de la cocción, se puede dar vuelta la carne para que se dore pareja y bañar con el jugo.
  • Retirar del horno, dejar reposar 5 a 10 minutos tapada con papel aluminio antes de cortar, para que los jugos se redistribuyan y la carne resulte más tierna.
  • Servir en rodajas, acompañada de las papas y cebolla asadas o la guarnición a elección.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con una colita de cuadril de aproximadamente 1,2 kg, esta receta rinde entre 4 y 6 porciones, dependiendo del acompañamiento que se elija y del tamaño de las raciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de colita de cuadril al horno con papas contiene aproximadamente:

  • Calorías: 410
  • Grasas: 22 g
  • Grasas saturadas: 7 g
  • Carbohidratos: 18 g
  • Azúcares: 2 g
  • Proteínas: 40 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La colita de cuadril al horno se puede conservar en la heladera, bien cubierta, hasta 3 días. Al recalentar, es recomendable hacerlo a fuego suave o en el microondas cubriéndola para evitar que se seque.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas saladasRecetas de NavidadPlatos principalesÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Un médico argentino fue distinguido como miembro honorario de la Academia Brasileña de Historia de la Medicina

Se trata del doctor Ricardo Jorge Losardo. La distinción se concretó en un emotivo acto en Río de Janeiro

Un médico argentino fue distinguido

Qué recomiendan los expertos para la detección temprana del cáncer de pulmón

Según la OMS, la enfermedad suele diagnosticarse en una etapa avanzada, cuando las opciones de tratamiento son limitadas. Las estrategias para abordar esta problemática y claves para la prevención

Qué recomiendan los expertos para

Científicos revelan el secreto de arañas que resisten el frío extremo sin congelarse

Expertos de Canadá y República Checa se propusieron entender cómo ciertas especies logran moverse y cazar en pleno invierno. La respuesta llevó al equipo a descubrir mecanismos naturales nunca antes estudiados

Científicos revelan el secreto de

Resiliencia y sentido de propósito: las claves para mejorar la salud emocional y el ambiente laboral

Un estudio, realizado durante la pandemia en Estados Unidos, demostró que reconocer el valor del propio trabajo y fomentar el apoyo entre colegas y líderes puede reducir el desgaste emocional

Resiliencia y sentido de propósito:

Alerta global por los alimentos ultraprocesados: crece su consumo y se agravan los riesgos para la salud

Una serie de artículos publicados en The Lancet detalla las conclusiones de 43 científicos sobre esta problemática. Las advertencias sobre enfermedades crónicas y la necesidad de regulaciones más estrictas

Alerta global por los alimentos
DEPORTES
“Deja de marcar goles”: las

“Deja de marcar goles”: las razones detrás del insólito pedido que el Barcelona le hizo a Lewandowski

Impacto en la Fórmula 1: las gestiones para que Charles Leclerc deje Ferrari y pase a otro equipo en 2027

El inesperado escándalo que desató en Galatasaray el viaje de Mauro Icardi junto a la China Suárez a la Argentina

Claudio Tapia habló sobre el futuro de Lionel Scaloni en la Selección: “Quiero que se quede hasta 2030″

El álbum de fotos de Colapinto en su primer día en Las Vegas: paseo en góndola, menú especial y el lugar que lo impactó

TELESHOW
Dani La Chepi contó su

Dani La Chepi contó su paso por una guardia médica y preocupó por su salud

Furia apuntó contra Flor Vigna y se burló de su carrera: “¿Qué talento?”

La reacción de la mamá de Wanda Nara al cruzarse cara a cara con un particular animal en Cariló

Donato De Santis recordó su rol luego del asesinato de Gianni Versace: “Llamé al gobernador”

Wanda Nara abrió su álbum personal: moda, romance y el reencuentro más esperado con sus hijas

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky y Erdogan aseguraron que

Zelensky y Erdogan aseguraron que se han “reactivado” los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra con Rusia

Nvidia aumentó sus ganancias un 65% y prevé ingresos superiores a las estimaciones para el cuarto trimestre

Rafael Correa calificó de “inoportunas” las declaraciones de Luisa González sobre dos cuadros del correísmo

La ministra de Ambiente de Ecuador en la COP30: “No renunciaremos a nuestras reservas”

Polonia acusará a dos ucranianos por el ataque ferroviario mientras la Unión Europea y Londres condenaron el hecho