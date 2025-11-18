5 errores frecuentes de los abuelos en la crianza de sus nietos, según una pediatra

Los abuelos enfrentan desafíos al adaptarse a los nuevos estilos de crianza y deben respetar la autoridad de los padres (Freepik)

Observar cómo los hijos se convierten en padres y crían a los nietos puede ser una de las experiencias más gratificantes para los abuelos. Sin embargo, esta etapa también suele estar marcada por tensiones y malentendidos en torno a la crianza.

Perri Klass, pediatra y abuela, identificó en su columna para The Washington Post una serie de cinco errores comunes que cometen los abuelos en la relación con sus nietos y ofrece recomendaciones para fortalecer los lazos familiares.

Estos puntos clave que planteó la autora estadounidense, tienen el objetivo de ayudar a las familias a construir una convivencia más armoniosa y comprensiva.

Los consejos de una pediatra en The Washington Post, resultan claves para fortalecer la relación entre abuelos y nietos (AdobeStock)

1. No aceptar que los estilos de crianza cambian con el tiempo

Uno de los principales desafíos para los abuelos es reconocer que los métodos de crianza evolucionan. De acuerdo con Klass, los estilos parentales han experimentado transformaciones reales a lo largo de las décadas. Por ejemplo, relató cómo sus propios padres decidieron no recurrir al castigo físico, en contraste con la generación anterior, y cómo ciertas libertades que ella tuvo de niña no las permitiría hoy a sus hijos.

Esta diferencia de enfoques puede generar fricciones, especialmente cuando los abuelos tienden a ser más flexibles con aspectos como los dulces, el tiempo frente a pantallas o la supervisión, mientras que los padres actuales suelen ser más estrictos.

Asimismo subrayó la importancia de que los abuelos asuman su nuevo rol y comprendan que, aunque su perspectiva sea distinta, la responsabilidad principal recae ahora en los padres.

La flexibilidad de los abuelos en temas como dulces o pantallas puede chocar con la educación de los padres actuales (Freepik)

2. Culpar a la pareja de su hijo o hija

Otra fuente común de conflicto es responsabilizar a la pareja del propio hijo o hija por decisiones relacionadas con la crianza. Klass advirtió en su artículo que este enfoque puede deteriorar la relación familiar y recomendo, en cambio, respetar la unidad parental.

Los abuelos deben asumir que su hijo o hija participa activamente en las decisiones y que el bienestar del nieto depende del trabajo conjunto de ambos padres.

Si surge la necesidad de hacer una sugerencia, lo adecuado es dirigirla al equipo parental y evitar comentarios o acciones a espaldas del otro progenitor. Además, la especialista recordó que el hecho de ser abuelos se debe, en gran parte, a la existencia de esa pareja, por lo que conviene valorar y apoyar esa relación.

Culpar a la pareja del propio hijo o hija por determinaciones en la crianza puede deteriorar el lazo familiar (Freepik)

3. Asumir que los problemas del nieto son culpa de los padres

Cuando un nieto atraviesa dificultades, es habitual que los abuelos busquen explicaciones en la forma de crianza de los padres. Sin embargo, Klass señaló que este tipo de juicios rara vez resultan justos o útiles.

La pediatra recordó lo doloroso que puede ser para los padres ver a un hijo sufrir y cómo, en esos momentos, lo último que necesitan es una crítica o un “te lo dije”. Dada la complejidad de la educación, es poco probable que un solo factor explique el malestar de un niño.

Debido a esto, recomendó que los abuelos se conviertan en un apoyo tanto para el nieto como para los padres, ofreciendo ayuda y escuchando cuando se les solicite, en lugar de buscar culpables.

Las críticas de los abuelos hacia los padres ante problemas de los nietos pueden afectar negativamente la relación familiar (Europa Press)

4. Convertir las diferencias en peleas, no en diálogo

Las discrepancias sobre temas de salud o disciplina pueden escalar rápidamente si no se gestionan con respeto. Klass reconoció en The Washington Post que los abuelos tienen derecho a expresar preocupaciones, especialmente en cuestiones como la vacunación, ya que también forman parte del entorno cercano del niño.

No obstante, advirtió que estas conversaciones pueden resultar difíciles y recomienda abordarlas desde el cariño y la preocupación genuina, dejando claro que el objetivo es el bienestar del nieto. Es fundamental evitar que estos desacuerdos dominen la relación familiar.

Con respecto a esto, sugirió plantear los temas, escuchar la respuesta y, si es necesario, retomar la conversación más adelante, pero sin convertir la diferencia de opinión en un conflicto permanente. Además, aconsejó que los abuelos den ejemplo manteniendo al día sus propias vacunas.

El respeto y el diálogo son claves para resolver diferencias entre abuelos y padres sobre salud y disciplina infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Opinar demasiado, especialmente sin que se lo pidan

La tentación de intervenir constantemente en las decisiones de los padres es uno de los errores más habituales. Ante esto, la doctora afirmó que los abuelos suelen ofrecer opiniones no solicitadas sobre aspectos como la alimentación, el sueño o la disciplina.

Pese a esto, recalcó que saber elegir las batallas es una habilidad esencial en la crianza, tanto para padres como para abuelos. Por ello, recomendó seleccionar cuidadosamente los temas sobre los que opinar y, sobre todo, hacerlo solo cuando se les pida. De este modo, los abuelos pueden convertirse en un apoyo valioso, en lugar de una fuente de presión o conflicto.

El acompañamiento respetuoso de los abuelos fortalece los lazos familiares y promueve el desarrollo de adultos responsables (Freepik)

Acompañar a los nietos en su crecimiento implica confiar en la capacidad de los padres para tomar decisiones y respetar su autonomía.

Al adoptar una actitud de apoyo y reconocimiento hacia las nuevas dinámicas familiares, los abuelos contribuyen a que cada miembro entienda el valor de su rol en la construcción de una familia sólida y respetuosa, favoreciendo el desarrollo de adultos responsables y capaces de tomar buenas decisiones.