Tendencias

5 errores frecuentes de los abuelos en la crianza de sus nietos, según una pediatra

La especialista estadounidense destacó en un informe para The Washington Post que la importancia de que los más adultos respeten los estilos de crianza actuales y apoyen a los padres es fundamental para el bienestar de toda la familia

Guardar
Los abuelos enfrentan desafíos al
Los abuelos enfrentan desafíos al adaptarse a los nuevos estilos de crianza y deben respetar la autoridad de los padres (Freepik)

Observar cómo los hijos se convierten en padres y crían a los nietos puede ser una de las experiencias más gratificantes para los abuelos. Sin embargo, esta etapa también suele estar marcada por tensiones y malentendidos en torno a la crianza.

Perri Klass, pediatra y abuela, identificó en su columna para The Washington Post una serie de cinco errores comunes que cometen los abuelos en la relación con sus nietos y ofrece recomendaciones para fortalecer los lazos familiares.

Estos puntos clave que planteó la autora estadounidense, tienen el objetivo de ayudar a las familias a construir una convivencia más armoniosa y comprensiva.

Los consejos de una pediatra
Los consejos de una pediatra en The Washington Post, resultan claves para fortalecer la relación entre abuelos y nietos (AdobeStock)

1. No aceptar que los estilos de crianza cambian con el tiempo

Uno de los principales desafíos para los abuelos es reconocer que los métodos de crianza evolucionan. De acuerdo con Klass, los estilos parentales han experimentado transformaciones reales a lo largo de las décadas. Por ejemplo, relató cómo sus propios padres decidieron no recurrir al castigo físico, en contraste con la generación anterior, y cómo ciertas libertades que ella tuvo de niña no las permitiría hoy a sus hijos.

Esta diferencia de enfoques puede generar fricciones, especialmente cuando los abuelos tienden a ser más flexibles con aspectos como los dulces, el tiempo frente a pantallas o la supervisión, mientras que los padres actuales suelen ser más estrictos.

Asimismo subrayó la importancia de que los abuelos asuman su nuevo rol y comprendan que, aunque su perspectiva sea distinta, la responsabilidad principal recae ahora en los padres.

La flexibilidad de los abuelos
La flexibilidad de los abuelos en temas como dulces o pantallas puede chocar con la educación de los padres actuales (Freepik)

2. Culpar a la pareja de su hijo o hija

Otra fuente común de conflicto es responsabilizar a la pareja del propio hijo o hija por decisiones relacionadas con la crianza. Klass advirtió en su artículo que este enfoque puede deteriorar la relación familiar y recomendo, en cambio, respetar la unidad parental.

Los abuelos deben asumir que su hijo o hija participa activamente en las decisiones y que el bienestar del nieto depende del trabajo conjunto de ambos padres.

Si surge la necesidad de hacer una sugerencia, lo adecuado es dirigirla al equipo parental y evitar comentarios o acciones a espaldas del otro progenitor. Además, la especialista recordó que el hecho de ser abuelos se debe, en gran parte, a la existencia de esa pareja, por lo que conviene valorar y apoyar esa relación.

Culpar a la pareja del
Culpar a la pareja del propio hijo o hija por determinaciones en la crianza puede deteriorar el lazo familiar (Freepik)

3. Asumir que los problemas del nieto son culpa de los padres

Cuando un nieto atraviesa dificultades, es habitual que los abuelos busquen explicaciones en la forma de crianza de los padres. Sin embargo, Klass señaló que este tipo de juicios rara vez resultan justos o útiles.

La pediatra recordó lo doloroso que puede ser para los padres ver a un hijo sufrir y cómo, en esos momentos, lo último que necesitan es una crítica o un “te lo dije”. Dada la complejidad de la educación, es poco probable que un solo factor explique el malestar de un niño.

Debido a esto, recomendó que los abuelos se conviertan en un apoyo tanto para el nieto como para los padres, ofreciendo ayuda y escuchando cuando se les solicite, en lugar de buscar culpables.

Las críticas de los abuelos
Las críticas de los abuelos hacia los padres ante problemas de los nietos pueden afectar negativamente la relación familiar (Europa Press)

4. Convertir las diferencias en peleas, no en diálogo

Las discrepancias sobre temas de salud o disciplina pueden escalar rápidamente si no se gestionan con respeto. Klass reconoció en The Washington Post que los abuelos tienen derecho a expresar preocupaciones, especialmente en cuestiones como la vacunación, ya que también forman parte del entorno cercano del niño.

No obstante, advirtió que estas conversaciones pueden resultar difíciles y recomienda abordarlas desde el cariño y la preocupación genuina, dejando claro que el objetivo es el bienestar del nieto. Es fundamental evitar que estos desacuerdos dominen la relación familiar.

Con respecto a esto, sugirió plantear los temas, escuchar la respuesta y, si es necesario, retomar la conversación más adelante, pero sin convertir la diferencia de opinión en un conflicto permanente. Además, aconsejó que los abuelos den ejemplo manteniendo al día sus propias vacunas.

El respeto y el diálogo
El respeto y el diálogo son claves para resolver diferencias entre abuelos y padres sobre salud y disciplina infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Opinar demasiado, especialmente sin que se lo pidan

La tentación de intervenir constantemente en las decisiones de los padres es uno de los errores más habituales. Ante esto, la doctora afirmó que los abuelos suelen ofrecer opiniones no solicitadas sobre aspectos como la alimentación, el sueño o la disciplina.

Pese a esto, recalcó que saber elegir las batallas es una habilidad esencial en la crianza, tanto para padres como para abuelos. Por ello, recomendó seleccionar cuidadosamente los temas sobre los que opinar y, sobre todo, hacerlo solo cuando se les pida. De este modo, los abuelos pueden convertirse en un apoyo valioso, en lugar de una fuente de presión o conflicto.

El acompañamiento respetuoso de los
El acompañamiento respetuoso de los abuelos fortalece los lazos familiares y promueve el desarrollo de adultos responsables (Freepik)

Acompañar a los nietos en su crecimiento implica confiar en la capacidad de los padres para tomar decisiones y respetar su autonomía.

Al adoptar una actitud de apoyo y reconocimiento hacia las nuevas dinámicas familiares, los abuelos contribuyen a que cada miembro entienda el valor de su rol en la construcción de una familia sólida y respetuosa, favoreciendo el desarrollo de adultos responsables y capaces de tomar buenas decisiones.

Temas Relacionados

Crianza de los nietosCrianzaAbuelosRelación familiarPerri KlassErrores en la crianzaBienestar familiarNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El error que cometen las mujeres después de los 60 al secarse el pelo con secador, según una peluquera

Una experta en estilismo advierte sobre un hábito frecuente en la madurez que afecta la vitalidad del cabello y señala ajustes simples que pueden marcar una gran diferencia en su aspecto

El error que cometen las

Receta de cordero al disco con papas a la crema, rápida y fácil

Una opción ideal para compartir en familia o con amigos, este plato combina carne tierna y vegetales en una salsa cremosa, logrando un resultado sabroso y práctico en poco más de una hora

Receta de cordero al disco

Última semana de la COP30 en Brasil: cuáles son las claves para comprender el camino hacia una transición energética justa

El representante de Jóvenes por el Clima Eyal Weintraub analizó en Infobae en Vivo los desafíos en la implementación de los compromisos internacionales ante la urgencia ambiental. La presión de empresas petroleras, la participación de comunidades indígenas y las juventudes movilizadas

Última semana de la COP30

El dolor crónico puede aumentar el riesgo de presión arterial alta

Investigadores del Reino Unido hicieron un seguimiento a más de 200.000 adultos. Los hallazgos del estudio publicado en la revista Hypertension

El dolor crónico puede aumentar

La sífilis registra su mayor número de casos desde que existen registros oficiales en la Argentina

Según informó el último Boletín Epidemiológico Nacional, hay un aumento sin precedentes en los contagios de esta enfermedad de transmisión sexual, con cifras que superaron los máximos históricos. En 2024 se notificaron 36.917 diagnósticos y la tendencia se mantiene en alza

La sífilis registra su mayor
DEPORTES
Una figura de la selección

Una figura de la selección argentina insistió con su sueño de jugar en River Plate: “En mi familia somos todos hinchas”

Día clave rumbo al Mundial 2026: se definirán los últimos 8 clasificados directos y se repartirán los boletos a los Repechajes

La tajante respuesta de la novia de Lando Norris tras la polémica por la aparición de las parejas de los pilotos de F1 en la TV

Se confirmó el cronograma de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura: días, horarios y todo lo que hay que saber

La estrella de UFC que se hizo viral por sus gestos mientras recibía una paliza: se recuperó, ganó con un KO implacable y se llevó el bono de 50 mil dólares

TELESHOW
Las reacciones de Gianinna y

Las reacciones de Gianinna y Dieguito Maradona tras la destitución de la jueza Makintach: “Justicia por papá”

La inesperada reacción de Wanda Nara luego de las entrevistas de la China Suárez y Mauro Icardi

Las fotos sensuales de Gimena Accardi y el rapero Seven Kayne que encendieron las redes

Ricardo Darín contó el pedido especial que le hizo el Chino cuando le anunció que iba a ser abuelo

Armaron una banda de cumbia y recaudaron una cifra millonaria: la emoción de Guido Kaczka con los bomberos de Salto

INFOBAE AMÉRICA

El error que cometen las

El error que cometen las mujeres después de los 60 al secarse el pelo con secador, según una peluquera

Transportistas de Bolivia en alerta ante posible suspensión de la subvención de hidrocarburos

Balotaje en Chile: José Antonio Kast dijo que tuvo “una muy buena conversación” con Javier Milei

Hacia una Alianza Digital Verde Europa y América Latina

El pequeño país de Esuatini es el primer africano en recibir la vacuna antirretroviral contra el VIH dos veces al año