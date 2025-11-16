Mapa de sabores: los 10 mejores cócteles del mundo, según Taste Atlas

El ranking incluye cócteles evaluados por expertos y consumidores, que consideran el reconocimiento duradero y la adaptación a diversas regiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista de Taste Atlas sobre los mejores cócteles del mundo funciona como un mapa sensorial que recorre culturas y tradiciones a través de recetas emblemáticas. La selección ofrece una panorámica de sabores que van desde el Caribe y la Amazonía hasta los bares británicos y las playas hawaianas.

La elaboración de este ranking se apoya en la opinión de expertos del sector y la aprobación y votación de los consumidores.

Se considera tanto el arraigo cultural de cada receta como el impacto actual en la coctelería internacional. Para ingresar en la lista, una bebida necesita reconocimiento duradero y adaptar su identidad a los distintos lugares donde se disfruta.

1. Coquito

El Coquito de Puerto Rico es símbolo de celebraciones familiares, con leche de coco, ron, leche condensada, vainilla y variantes locales de aguardiente (Freepik)

Una de las tradiciones navideñas más importantes en Puerto Rico es el consumo del Coquito.

De textura cremosa, su base es una mezcla de leche de coco, ron, leche condensada y vainilla, fórmula que cada familia adapta según costumbres propias. Después de mezclar y enfriar los ingredientes, se sirve en vasos pequeños, espolvoreando nuez moscada en la superficie para realzar el aroma.

Algunas variantes regionales combinan el coquito con helado de coco, como ocurre en Cuba, o lo acompañan con turrón, costumbre repetida en España. El uso de pitorro, una variante local del aguardiente, o el ron clásico, aporta profundidad y sabor único. Este cóctel se consolidó como símbolo de las celebraciones familiares de diciembre.

2. Chicha Sour

El Chicha Sour combina la chicha morada andina y la técnica del sour, lleva pisco, jugo de limón, sirope, clara de huevo y jugo de maíz violeta (Imagen Ilustrativa de Infobae)

En el universo de la coctelería peruana, el Chicha Sour resalta por unir la tradición andina de la chicha morada con la técnica del sour. Elaborado con pisco, jugo de limón o lima, sirope, clara de huevo y el característico jugo de maíz violeta, el cóctel se mezcla hasta conseguir una espuma densa y suave. Se recomienda servirlo en una copa coupe, decorada con menta fresca.

La chicha morada, utilizada para dar color y sabor, distingue a este cóctel en festividades y reuniones sociales. El juego entre acidez, dulzor y notas frutales lo coloca entre las bebidas más identificables de Perú.

3. Mojito

El Mojito une hierbabuena, jugo de lima, ron blanco, azúcar y agua con gas, y su receta tradicional se originó en Cuba pero admite numerosas variantes (REUTERS/Lukas Barth)

Considerado uno de los cócteles más difundidos del mundo, el Mojito conjuga el frescor de la hierbabuena, el toque cítrico del jugo de lima y la intensidad del ron blanco, junto a azúcar y agua con gas. La receta tradicional se atribuye a Cuba, aunque existen varias versiones que matizan el perfil de la bebida.

El proceso comienza con el triturado de azúcar y jugo de lima, seguida de la incorporación de la menta y el ron. El resultado aparece en vaso largo, adornado con rodajas de lima y hojas de menta. La preferencia por variantes como el “Virgin Mojito” (sin alcohol) y el uso de licores aromáticos marcan la expansión global del cóctel.

4. Pisco Sour

El Pisco Sour, emblemático de Perú y Chile, mezcla pisco, jugo de lima, jarabe de azúcar o azúcar en polvo, clara de huevo y amargos, según la región (Pexels)

El Pisco Sour compite por el protagonismo en la coctelería sudamericana, y tanto Perú como Chile se atribuyen su creación. A base de pisco, jugo de lima, jarabe de azúcar y clara de huevo, la mezcla se agita intensamente, se sirve sobre hielo y se corona con gotas de amargo Chuncho o, de forma extendida, amargo de Angostura.

Las adaptaciones chilenas suelen emplear azúcar en polvo y pisco añejado, mientras la versión peruana opta por jarabe y pisco joven.

5. Cola de Mono

Cola de Mono es la bebida dulce y especiada típica de la Navidad chilena, con leche, café, azúcar, canela, clavo de olor y aguardiente como base (Imagen Ilustrativa de Infobae)

Durante la Navidad en Chile, el Cola de Mono se invita como bebida dulce y especiada. Reúne leche, café, azúcar, canela, clavo de olor y aguardiente, aunque pueden añadirse brandy o ron según la preferencia. El método habitual consiste en calentar la leche con especias y azúcar, dejar enfriar y sumar el alcohol al final.

Puede servirse frío o caliente, siempre en compañía del tradicional pan de pascua. Esta fusión entre destilados e ingredientes lácteos resulta un elemento inseparable de las reuniones familiares y los festejos de fin de año.

6. Chilcano

El Chilcano peruano combina pisco, ginger ale, jugo de lima y amargo de Angostura, y su nombre deriva de una sopa famosa como remedio para la resaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el repertorio peruano, el Chilcano aparece como una alternativa refrescante al sour. Con pisco, ginger ale, jugo de lima y, si se desea, un aporte de amargo de Angostura, se arma en vaso alto sobre hielo y se decora con piel de lima.

El origen del nombre se asocia a una sopa popular de pescado llamada chilcano, famosa como remedio para la resaca. Este cóctel, debido a su ligereza y frescura, acompaña tanto almuerzos informales como celebraciones prolongadas, lo que consolida la posición de Perú en el mapa internacional de la coctelería.

7. Caipirinha

La Caipirinha de Brasil se basa en cachaça, azúcar y lima fresca, y su preparación varía de vasos cortos con decoración a grandes jarras compartidas (Freepik)

La Caipirinha es la carta de presentación de la coctelería brasileña. Combina cachaça, un destilado de caña de azúcar, con azúcar y lima fresca en cuartos. La mezcla se macera en el vaso antes de añadir hielo y la cachaça.

Si bien su preparación puede realizarse en grandes jarras para compartir, la tradición contemporánea prefiere vasos cortos con decoración de lima. Gracias a su perfil cítrico y alcohólico, la caipirinha representa para Brasil el mismo arraigo que el mojito para Cuba.

8. Rum Punch

Rum Punch es un cóctel clásico de las islas caribeñas, mezcla ron y jugos de frutas, servido en grandes jarras y decorado con piña y nuez moscada (Freepik)

Un clásico de las islas caribeñas, el Rum Punch reúne ron, jugos de frutas como piña, naranja, lima y maracuyá, jarabe de azúcar y agua. La regla popular recitada en el Caribe orienta la proporción: uno de agrio, dos de dulce, tres de fuerte y cuatro de suave.

Servido en grandes jarras con hielo y decorado con piña, nuez moscada o unas gotas de amargo, es protagonista de celebraciones y reuniones espontáneas. Este cóctel refleja la versatilidad y la creatividad de la coctelería antillana.

9. Porn Star Martini

El Porn Star Martini, nacido en Londres, lleva vodka sabor vainilla, licor de maracuyá, jugo, shot de champán y destaca por su popularidad en bares (Imagen Ilustrativa de Infobae)

El Porn Star Martini irrumpió en la escena londinense a inicios de siglo, gracias al bartender Douglas Ankrah, según explican desde Taste Atlas. A pesar de llevar “Martini” en el nombre, su preparación difiere del clásico trago: lleva vodka sabor vainilla, licor de maracuyá, jugo y puré de maracuyá, y se acompaña con un shot de champán o prosecco.

La técnica estándar consiste en mezclar todos los ingredientes, excepto el espumoso, que se presenta por separado y debe beberse de manera alternada. Este cóctel, atractivo por su presentación y dulzura, figura desde hace años entre los más pedidos en la carta de bares británicos.

10. Lava Flow

El Lava Flow originario de Hawái combina ron de coco, piña, bananas y frutillas, su presentación emula ríos de lava y refleja la coctelería tiki isleña (Imagen Ilustrativa de Infobae)

Desde Hawái, el Lava Flow destaca por su carácter visual impactante, inspirado en los ríos de lava que atraviesan las islas. Se prepara mezclando ron de coco, ron blanco, jugo de piña, crema de coco, bananas y frutillas. Para lograr el efecto “lava”, se deben licuar las fresas y el ron blanco por un lado, y en otro vaso el resto de ingredientes. Después se vierte una mezcla sobre otra en vaso collins o hurricane, para que se forme una espiral roja dentro del líquido blanco.

Hay versiones que prefieren agitar los ingredientes en vez de licuarlos, machacando la fruta en el fondo del vaso antes de sumar el resto. Decorado con piña y sombrilla, el Lava Flow simboliza el exotismo e innovación atribuidos a la coctelería tiki de las costas hawaianas.