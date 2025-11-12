Así transformó Sydney Sweeney su estilo: del romanticismo a la vanguardia

El estilo de Sydney Sweeney evidencia una evolución marcada por la audacia, la mezcla de texturas y colores en sus apariciones públicas (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sydney Sweeney experimentó una transformación notoria en su carrera pública, al evolucionar desde propuestas de inspiración romántica hacia looks cada vez más originales y audaces en las alfombras rojas.

Esta transición implicó la incorporación de materiales llamativos, cortes estructurados y guiños a tendencias contemporáneas. Así, logró captar la atención en cada nueva aparición. A continuación, 9 outfits destacados y su evolución estilística.

1- Vestido plateado con destellos metálicos

La alfombra roja se transformó en escenario de la versatilidad de Sydney Sweeney a través de múltiples atuendos destacados (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante una de sus últimas presentaciones, en el evento de Variety’s 2025 Power of Women, se inclinó por un vestido largo de color plateado.

El atuendo se destacaba gracias a los destellos metálicos y a un tejido translúcido que caía drapeado, realzando una silueta suave cuando la iluminaba la luz artificial de la sala.

El diseño presentaba manga media, escote redondo y un ajuste ceñido en la cintura, prolongándose hasta el suelo. Ella llevó el cabello corto, peinado en ondas y en línea con la raya lateral, mientras el maquillaje permaneció en la gama de los tonos neutros.

2- Gala de tono rosa con relieve floral

Las apuestas en tul, satén y cuero reflejan la capacidad de Sydney Sweeney para reinventar su imagen en cada gala (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una alfombra roja, para la premiere de la película “Christy” en 2025, Sweeney optó por un vestido de gala en un rosa suave.

La tela, con relieve floral, formaba una falda voluminosa y dejaba los hombros al descubierto, que realzaba la figura y generó un contraste fuerte. Además, mantuvo el mismo corte de cabello rubio y corto, junto a un maquillaje discreto que priorizaba la naturalidad.

3- Diseño blanco marfil con corsé en el TIFF

Los detalles metálicos y las siluetas estructuradas se convirtieron en distintivos de las más recientes elecciones de la actriz (REUTERS/Mark Blinch)

En el Festival Internacional de Cine de Toronto 2025, Sweeney eligió un vestido blanco marfil compuesto por un corsé ajustado y un escote profundo. De la parte superior partía una falda satinada, larga y plisada, que se sujetaba con una cinta de terciopelo rojo oscuro en el costado.

Mostró el cabello rubio y largo, suelto, peinado en ondas suaves.

4- Tul blanco y corsé

Sydney Sweeney ha sabido fusionar tendencias clásicas y contemporáneas en sus looks para importantes festivales de cine (REUTERS/Mario Anzuoni)

En otra ocasión, para un evento especial de la película “Americana”, se puso un vestido de tul blanco.

El modelo presentaba una falda amplia, estructura de corsé y una textura etérea que resaltaba frente al fondo liso. Reforzó el aire clásico con una banda ancha blanca que recogía el pelo en ondas retro y completó el atuendo con zapatos de taco blancos.

5- Tul azul claro, bordados y peluca negra en la alfombra

El uso de vestidos con bordados, relieves florales y tonos vibrantes ha sido clave en el recorrido estilístico de la actriz (REUTERS/Andrew Kelly)

Sobre una alfombra clara, durante la Met Gala de 2024, lució un vestido de tul azul claro, decorado con bordados vegetales oscuros en la parte superior.

El corsé sumaba transparencias y escote marcado, además de hombros caídos, mientras los guantes largos de tul negro añadían dramatismo. Cambió radicalmente de imagen con una peluca negra corta de flequillo recto y detalles plateados en el cuello.

6- Satén blanco perla y escote halter

La alfombra roja internacional fue testigo del paso de la inspiración romántica a la moda arriesgada por parte de Sydney Sweeney (REUTERS/Danny Moloshok)

En la fiesta after de los Oscar de Vanity Fair, desfiló con un vestido de satén blanco perla. El escote halter y el drapeado profundo dejaron los brazos al descubierto, mientras la pollera incluía pliegues marcados y una pequeña cola.

El conjunto se completó con un collar largo con varios colgantes y el cabello corto, rubio, en ondas sutiles. Eligió maquillaje suave con labios en tono nude.

7- Vestido rojo con estructura floral

Peinados ondulados, maquillaje sutil y accesorios en armonía complementaron el sello personal de la actriz en eventos recientes (The Grosby Group)

En una escena urbana durante la noche, para el programa de Jimmy Fallon en Nueva York, durante 2023, eligió un vestido de cóctel rojo brillante, de hombros estructurados, escote corazón y falda asimétrica con abertura, decorada con una flor en la cadera. Combinó zapatos de taco y bolso del mismo color.

El cabello rubio lo llevó suelto y liso, con maquillaje de labios rojos.

8- Conjunto de cuero negro

Cada aparición de Sydney Sweeney captó la atención de los medios por la variedad de cortes, escotes y siluetas elegidos (REUTERS/Aude Guerrucci)

Para una alfombra negra, durante la celebración de ELLE Women en Hollywood 2022, Sweeney posó con un conjunto de dos piezas de cuero negro.

El top corsé presentaba copas marcadas y cierre central, acompañado por una campera y pantalón recto. Mantuvo el cabello de aspecto mojado, suelto y ondulado, con expresión serena y maquillaje natural de labios rosados.

9- Vestido degradado en naranja y blanco en sus comienzos

Los contrastes entre prendas voluminosas y ajustadas marcaron la narrativa visual de las elecciones de vestuario de Sydney Sweeney (AFP)

En una premiación con fondos de “TBS”, “TNT” y “SAG-AFTRA” de 2019 en Los Angeles, Sweeney vistió un vestido largo de gasa, cuya pollera presentaba un degradado en naranja y una abertura en la pierna.

El cuerpo, blanco y plisado, se resolvía en un solo hombro cubierto. Llevó sandalias metálicas, pendientes largos y el cabello rubio liso con raya central, completaron el look con un maquillaje en tonos suaves.