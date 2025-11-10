Kim Kardashian homenajeó a Halle Berry con un impactante look en una fiesta temática

El homenaje de Kim Kardashian a Halle Berry marcó uno de los momentos más comentados de la fiesta de cumpleaños de Kris Jenner (Instagram: @kimkardashian)

Kim Kardashian sorprendió al rendir homenaje a una de las imágenes icónicas del cine durante la fiesta de cumpleaños número 70 de su madre, Kris Jenner. Inspirada en el personaje de Halle Berry en la película “Die Another Day” (2002), la empresaria y estrella eligió un conjunto que evocó el glamour y la audacia de las “chicas Bond”, en un evento celebrado en la mansión de Beverly Hills de Jeff Bezos y Lauren Sánchez.

El look de Kim Kardashian: inspiración y detalle

El atuendo de Kardashian consistió en un top de malla translúcida en tono púrpura, decorado con apliques brillantes y tirantes cubiertos de cristales cruzados en la espalda.

La parte superior se combinó con una falda larga de corte columna, también en púrpura y de talle bajo, que dificultó su desplazamiento durante la velada, como se observó en un video difundido en redes sociales.

El vestido púrpura elegido por Kim Kardashian rindió tributo al personaje de Jinx de la saga James Bond (Instagram: @kimkardashian)

Para completar el look, Kim optó por un recogido pulido con rizos definidos y maquillaje en tonos morados, logrando una reinterpretación fiel del vestuario que Halle Berry lució junto a Pierce Brosnan en la saga de James Bond.

En su publicación de Instagram, Kardashian incluyó una imagen de Berry caracterizada como Jinx, el personaje que sirvió de inspiración para su estilismo, y acompañó la foto con la frase: “Die Another Day. 0070 James Bond Party for the one and only @krisjenner 70th birthday!!!”.

La celebración, que tuvo lugar el 9 de noviembre, aunque el cumpleaños de Jenner fue el 5 de ese mes, se desarrolló bajo la temática de James Bond, sumergiendo a los asistentes en un ambiente de sofisticación y referencias cinematográficas.

La temática inspirada en James Bond elevó la elegancia y el glamour del evento en honor a Kris Jenner (The Grosby Group)

Una fiesta llena de estrellas y lujo

La mansión de Bezos y Sánchez se transformó en el escenario de una noche de lujo y exclusividad, en la que la homenajeada fue agasajada por familiares y amigos cercanos. El evento destacó tanto por la ambientación inspirada en el agente 007 como por la presencia de invitados de alto perfil.

Entre los asistentes figuraron personalidades como Oprah Winfrey, Mariah Carey, Tyler Perry, Vin Diesel y Mark Zuckerberg. La fiesta también reunió a parejas reconocidas, como el príncipe Harry y Meghan Markle, así como Adele y Rich Paul.

La familia Kardashian-Jenner estuvo presente en pleno, con la asistencia de Kourtney Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Travis Barker, Scott Disick, Tristan Thompson y Corey Gamble, pareja de Kris Jenner.

La mansión de Jeff Bezos y Lauren Sánchez se transformó en el epicentro de la celebración más exclusiva de Beverly Hills (Créditos: Instagram/Kris Jenner)

La moda fue otro de los grandes protagonistas de la noche. Kris Jenner eligió para su cumpleaños un vestido vintage de Givenchy, diseñado por Alexander McQueen para la colección otoño/invierno 2002.

El vestido, de color rojo, sin tirantes y con volantes en el busto y la falda, se complementó con guantes negros de ópera, un brazalete vintage y pendientes antiguos. El peinado, un recogido elegante realizado por el estilista Chris Appleton, completó el look de la homenajeada.

Kendall Jenner, quien recientemente celebró su propio cumpleaños número 30, optó por un vestido rojo ajustado de corte sirena, acompañado de sandalias negras.

Celebridades internacionales como Oprah Winfrey, Mariah Carey y el príncipe Harry se sumaron a la velada (Créditos: Instagram/Kris Jenner)

Por su parte, Kylie Jenner lució un vestido blanco de Elisabeth Franchi con escote halter y aberturas, falda translúcida hasta el suelo y zapatos de punta blanca, junto a pendientes decorados de Lorraine Schwartz. Ambas compartieron imágenes de sus atuendos en redes sociales, y se sumaron al despliegue de moda que caracterizó la fiesta.

Como se ve, el conjunto elegido por Kim Kardashian rindió tributo a una de las figuras más icónicas del cine de acción, y también se convirtió en uno de los momentos más comentados de la velada, al combinar elegancia y atrevimiento en una pieza que puso a prueba su destreza para moverse entre los invitados.