De Taylor Swift a Dua Lipa: cuál es la prenda que se convirtió en un ícono fashionista de la moda pop

El bodi se afianza como prenda icónica en la moda pop contemporánea

Taylor Swift, Sabrina Carpenter y Dua Lipa lideran la tendencia del bodi en los grandes eventos del pop, al integrarlo en sus atuendos y generar un efecto inmediato entre sus seguidores y en la moda internacional.

No solo se trata de una pieza funcional, sino de un recurso clave para sus identidades visuales, al consolidarse en el centro de estilismos pensados para el escenario y la alfombra roja. Según la Real Academia Española, su nombre correcto es bodi.

Esta prenda, que ahora marca en la moda contemporánea, funciona como declaración estética personal y refuerza la conexión visual con el público.

Dua Lipa: escultura satinada, plumas y flores sobre el escenario

La versatilidad del bodi redefine la identidad visual de las artistas internacionales (Foto: Elizabeth Miranda)

Sobre el escenario, Dua Lipa eligió un bodi con corsé satinado color crema con paneles verticales, costuras visibles y tirantes anchos. Este look se distinguió por un espectacular despliegue de plumas blancas que formaron un semicírculo envolvente detrás de la artista, y crearon una silueta escultórica que captó la atención.

La artista, que se presentará en Argentina, en el Estadio Monumental en 7 y 8 de noviembre, se encontraba bajo una iluminación cálida que resaltaba los reflejos dorados y metálicos del atuendo.

Los detalles de brillo, plumas y sastrería elevan el bodi más allá de lo funcional (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

En otra presentación, durante la final de la Champions League de 2018, apostó por el impacto cromático y los acabados reflectantes.

Rodeada de grandes flores amarillas, llevó un bodi de tejido iridiscente con reflejos plateados y azules bajo las luces del estadio y combinó la prenda con una blusa translúcida de manga larga, decorada con puntos blancos, volantes en el cuello y una solapa frontal amplia que aporta volumen visual.

Las mangas abullonadas con puños ceñidos sumaron dramatismo y ligereza, mientras el peinado liso y corto de tono oscuro y el maquillaje, con cejas definidas y labios claros, acentuaron la expresividad facial de la intérprete.

Taylor Swift: bodies de brillo y color en clave pop

La influencia de las estrellas pop impulsa el regreso del bodi a la vanguardia de la moda (REUTERS)

Taylor Swift incorpora el bodi como seña de identidad en sus giras y espectáculos. En una de sus presentaciones, luce un diseño ajustado con pedrería azul claro y dorada, adornado con patrones de cristales y lentejuelas.

Los flecos y detalles resplandecientes descienden desde el pecho hasta la cadera, mientras un collar dorado grueso aporta el toque final al conjunto.

El bodi destaca en eventos clave, consolidándose como elección de estilo en la cultura pop (AP)

En otra versión, durante su gira Eras Tour en Buenos Aires, la artista sorprendió con un bodi de pedrería rosa y roja, cubierto de cristales que van desde el fucsia hasta el granate. El escote redondeado y los costados recortados aportaron modernidad a la silueta clásica.

Completó el atuendo con medias de red nude y botas altas decoradas en la misma gama cromática, además de un micrófono azul. Una postura enérgica, al destacar el brazo extendido, reforzó la presencia escénica de la prenda sobre un fondo de iluminación totalmente negra.

Sabrina Carpenter: de las plumas del escenario al tailoring en la alfombra roja

Nuevos estilismos con bodies personalizados subrayan creatividad y presencia escénica (Foto AP/Chris Pizzello)

Sabrina Carpenter exploró dos versiones del bodi, entre el glamour nostálgico y la inspiración sastrera clásica. En el escenario, durante su presentación en los Grammy 2025, apostó por un diseño azul pálido rodeado de aplicaciones plateadas y flecos de plumas que aportan movimiento y brillo.

Completó el conjunto con sandalias de tacón a juego y un llamativo accesorio de plumas azules en forma de abanico sobre el hombro derecho.

Elementos como flecos, transparencias y acabados metalizados brindan dinamismo a los atuendos con bodi (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la alfombra roja, durante la Met Gala de Nueva York en 2025, la cantante transformó la famosa pieza, ya que lució un bodi marrón oscuro inspirado en la sastrería, con solapas y cuello blanco, botones añadidos y una larga cola estructurada que arrastra al andar.

Plataformas gruesas en el mismo tono, junto con el cabello rubio suelto en ondas voluminosas, refuerzan un look que equilibra códigos masculinos y feminidad sensual.

Este fenómeno confirma que el bodi, lejos de ser una tendencia pasajera, se reafirma como un elemento versátil y potente en la moda pop actual. Así, la influencia de estas figuras lo consolidó como prenda clave en el imaginario de la moda contemporánea.