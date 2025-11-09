Cinco recetas fáciles con carne desmenuzada para sorprender en la cocina

La carne desmenuzada se presenta como una solución práctica para comidas familiares y celebraciones (Freepik)

La versatilidad de la carne desmenuzada permite explorar recetas prácticas y llenas de sabor. Este método de cocción transforma cortes simples en preparaciones ideales para compartir y conservar.

A continuación, cinco propuestas para preparar carne desmenuzada, desde opciones clásicas hasta variantes que se adaptan a distintos paladares.

1- Tacos de carne desmenuzada

Preparación tradicional donde la carne se condimenta con especias y se sirve en tortillas de maíz junto a cebolla y cilantro picados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tacos representan una de las formas más populares de presentar carne desmenuzada en la gastronomía latinoamericana. La presencia de especias y tortillas de maíz aporta un equilibrio entre tradición y accesibilidad.

Ingredientes

500 gramos de carne de res (como falda o paleta)

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de pimentón ahumado

1 hoja de laurel

1 taza de caldo de res

Sal y pimienta

Tortillas de maíz

Cebolla picada y cilantro fresco para acompañar

Paso a paso

Colocar la carne en una olla con la cebolla cortada en trozos, los dientes de ajo, el comino, el pimentón, la hoja de laurel, sal y pimienta. Incorporar el caldo de res. Cubrir la olla y cocinar a fuego bajo durante dos horas o hasta que la carne se pueda desmenuzar fácilmente. Retirar la carne, desmenuzarla con ayuda de dos tenedores y mezclar con el jugo de cocción. Calentar las tortillas y rellenarlas con la carne. Añadir cebolla y cilantro a gusto.

2- Sándwich de cerdo desmenuzado

Clásico del sur estadounidense compuesto por carne de cerdo cocida a fuego lento, desmenuzada, aderezada con salsa barbacoa y servida en pan tipo brioche (Freepik)

Esta receta se origina en el sur de Estados Unidos y se extendió por su sencillez y sabor ahumado. El cerdo desmenuzado resulta húmedo y sabroso, perfecto para disfrutarlo en un panecillo.

Ingredientes

1,2 kilos de paleta de cerdo

2 cucharadas de azúcar rubio

1 cucharada de pimentón dulce

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de sal

1 taza de salsa barbacoa

Pan tipo brioche o de hamburguesa

Ensalada de repollo (opcional)

Paso a paso

Mezclar azúcar, pimentón, ajo en polvo y sal. Untar esta mezcla sobre la carne de cerdo. Cocinar la carne en una olla a fuego bajo durante seis horas junto con la salsa barbacoa, tapada, hasta que se pueda desmenuzar fácilmente. Retirar el exceso de grasa y desmenuzar la carne. Servir la carne caliente en pan de hamburguesa y opcionalmente añadir ensalada de repollo.

3- Arepas de pollo desmenuzado

Relleno típico de Venezuela y Colombia que combina pollo cocido lentamente, vegetales y arepas elaboradas con harina de maíz precocida (Freepik)

La combinación de arepas y pollo desmenuzado es habitual en Venezuela y Colombia. El pollo resulta jugoso gracias a la cocción lenta, y la arepa brinda una opción libre de gluten.

Ingredientes

2 pechugas de pollo

1 cebolla pequeña

1 pimiento rojo

1 tomate

1 hoja de laurel

Sal y pimienta

2 tazas de agua

Harina de maíz precocida para arepas

1 cucharada de aceite

Paso a paso

Cocinar las pechugas de pollo en agua junto con la cebolla, el pimiento cortado en tiras, el tomate trozado, laurel, sal y pimienta durante treinta minutos. Retirar el pollo, desmenuzarlo y volver a mezclarlo con parte del caldo y los vegetales. Preparar las arepas con la harina de maíz y formar discos. Cocinarlos en una sartén con un poco de aceite por ambos lados. Abrir las arepas y rellenar con el pollo desmenuzado.

4- Ensalada tibia de carne desmenuzada y vegetales

Plato equilibrado que integra carne desmenuzada con papas, zanahoria, chauchas y arvejas, aliñados con aceite de oliva y jugo de limón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una ensalada con carne desmenuzada y vegetales aportará sabor y variedad a la mesa, creando un plato equilibrado. Esta opción mantiene el valor proteico y suma vegetales frescos.

Ingredientes

400 gramos de carne de res cocida y desmenuzada

2 papas chicas

1 zanahoria

1 puñado de arvejas

100 gramos de chauchas

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal, pimienta y jugo de limón

Paso a paso

Hervir las papas, la zanahoria y las chauchas hasta que queden tiernas. Mezclar la carne desmenuzada con los vegetales cocidos y agregar las arvejas. Aliñar con aceite, jugo de limón, sal y pimienta. Servir la ensalada tibia para preservar el sabor de los ingredientes.

5- Empanadas de carne desmenuzada

Masa rellena con carne, cebolla y huevo duro, sellada antes de freírla o llevarla al horno, protagonista de reuniones familiares y celebraciones (Adobe Stock)

Las empanadas rellenas con carne desmenuzada representan una tradición en muchos países de América Latina. Estas piezas se disfrutan tanto en reuniones familiares como en celebraciones.

Ingredientes

500 gramos de carne de vacuno cocida y desmenuzada

1 cebolla grande

1 huevo duro

10 tapas de empanadas (pueden ser de hojaldre)

Aceite para freír o para pincelar al horno

Sal, orégano y pimentón

Paso a paso

Sofreír la cebolla picada en una sartén hasta que se vuelva transparente. Añadir la carne desmenuzada, el pimentón y el orégano. Mezclar durante cinco minutos. Rellenar las tapas de empanada con la preparación de carne y un trozo de huevo duro. Cerrar las empanadas y sellarlas con los dedos o un tenedor. Freír en aceite caliente o cocinar al horno hasta dorar.