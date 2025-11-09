Tendencias

Chappell Roan homenajeó a Cyndi Lauper en una alfombra roja: los detalles del icónico look

La cantante sorprendió con un atuendo que fusionó moda y narrativa visual en una de las actuaciones más comentadas del Salón de la Fama del Rock & Roll 2025

Guardar
El estilismo de Chappell Roan
El estilismo de Chappell Roan fusionó moda ochentera y reivindicación de la autoafirmación en la cultura pop (REUTERS/Mario Anzuoni)

La ceremonia del Salón de la Fama del Rock & Roll 2025 en Los Ángeles reunió a referentes de la cultura pop, la moda y la música.

El 8 de noviembre, Chappell Roan sorprendió en la alfombra roja del Peacock Theater con un atuendo inspirado en el icónico video “True Colors” de Cyndi Lauper.

La elección de Roan estableció un vínculo entre dos generaciones de referentes de la música pop y la autoexpresión, al fusionar elementos visuales emblemáticos de Lauper en una propuesta de alto impacto.

Homenaje textil: moda, creatividad y referencias

El estilismo de Chappell Roan nació bajo la dirección de la estilista Genesis Webb y se articuló a partir de dos atuendos presentes en el video de Lauper. La pieza central fue una pollera de diarios, confeccionada por Efrain Nava, destacada por tiras de papel y caderas de inspiración rococó.

Este diseño, ya presente en presentaciones previas de Roan, se acompañó con un tocado brillante de Manny Robertson, que en la parte posterior desplegaba un collage dedicado a Lauper.

La pollera de periódico de
La pollera de periódico de Chappell Roan homenajea el icónico look de Cyndi Lauper en “True Colors” (REUTERS/Mario Anzuoni)

El conjunto incluyó además un bustier y joyería, sandalias doradas y maquillaje de Dee Carrion, quien retomó los tonos característicos del video homenajeado. Las uñas decoradas con motivos de diario y el peinado de suaves rulos a cargo de Jacob Aaron acentuaron la estética vibrante que define tanto a Roan como a Lauper.

La inspiración para este estilismo se ancló en la narrativa visual de “True Colors”, uno de los temas más emblemáticos de Lauper. Roan seleccionó y reinterpretó dos de los looks más recordados del video, al integrar referencias directas a la moda y el arte de los 80.

El tocado evocó la escena donde Lauper luce un accesorio similar, mientras que la pollera de diarios remite a la creatividad y el espíritu lúdico de la homenajeada.

Una declaración artística y personal

Para Chappell Roan, el homenaje tuvo un valor profundamente personal. La cantante expresó en varias entrevistas: “Ella me ha inspirado con su moda, su cabello, y por supuesto, su maquillaje y su música”. También recordó que a los 13 años eligió “True Colors” para su audición en America’s Got Talent, lo que marcó el inicio de su vínculo con la obra de Lauper.

El vínculo artístico y personal
El vínculo artístico y personal entre Chappell Roan y Cyndi Lauper se convierte en foco de la gala (Captura de video)

Durante su discurso Roan destacó el impacto de la valentía de Lauper: “Ese coraje es el que no solo crea arte extraordinario, sino que otorga a quienes lo experimentan el permiso para ser ellos mismos. Abre corazones, cambia mentes y ese es su poder. Esta noche honramos a una mujer que redefinió cómo puede verse, sonar y ser una estrella pop”.

La artista también recalcó que Lauper encarna las cualidades que más admiro: intérprete nata, compositora innovadora, ícono de la moda y defensora incansable.

El momento compartido entre Roan y Lauper resultó uno de los grandes puntos álgidos de la noche. Ambas, ganadoras del Grammy a mejor artista nuevo por sus álbumes debut, exhibieron no solo admiración mutua, sino también una trayectoria marcada por himnos feministas y una estética disruptiva.

Roan subrayó la relevancia de “True Colors” tanto a nivel personal como para la comunidad LGBTQ+, y la definió como una canción dedicada a la autoexpresión y al amor libre de barreras. “Ella allana el camino para que artistas como yo puedan expresarse libremente”, afirmó Roan en su intervención.

El toque maximalista en el
El toque maximalista en el maquillaje y accesorios de Chappell Roan resalta la influencia visual de los años 80 (REUTERS/Mario Anzuoni)

El evento contó con la presencia de figuras como OutKast, Salt-N-Pepa, Olivia Rodrigo y Doja Cat, y sirvió como espacio de encuentro para la reivindicación de la diversidad en la cultura pop.

El homenaje de Chappell Roan a Cyndi Lauper resaltó especialmente por su efecto en los asistentes, al subrayar la influencia de Lauper como representante de la libertad creativa y la autoafirmación, en particular para la comunidad LGBTQ+.

El estilismo maximalista de Roan y su puesta en escena confirmaron que moda y música pueden ser vehículos poderosos de identidad y resistencia.

Temas Relacionados

Chappell RoanCyndi LauperSalón de la Fama del Rock & RollTrue ColorsModa popÚltimas noticias

Últimas Noticias

De Taylor Swift a Dua Lipa: cuál es la prenda que se convirtió en un ícono fashionista de la moda pop

Esta pieza se consolidó en los atuendos de las principales referentes musicales. Los looks

De Taylor Swift a Dua

Atlántico Sur: científicos buscarán microbios Asgard, posibles antepasados de humanos, plantas y animales

A bordo del buque científico Falkor (too), 26 expertos trabajarán en aguas uruguayas para recolectar muestras y comprender mejor cómo aparecieron las primeras células complejas en la historia del planeta

Atlántico Sur: científicos buscarán microbios

Ejercicio aeróbico vs anaeróbico: cuál conviene según la edad y los objetivos físicos

Especialistas en medicina deportiva consultados por Prevention explican qué opción es más conveniente según sus beneficios y cómo ajustar el entrenamiento para mejorar la fuerza, la resistencia y el bienestar general

Ejercicio aeróbico vs anaeróbico: cuál

Bienestar y neuroplasticidad: quién es la científica que inspira a Daddy Yankee tras superar la depresión

En el auge de su carrera, el cantante puertorriqueño enfrentó una profunda crisis emocional. Recientemente, recurrió a los planteos de Caroline Leaf, especialista en manejo mental y resiliencia, cuyas investigaciones se convirtieron en guía fundamental para su proceso de recuperación

Bienestar y neuroplasticidad: quién es

Científicos identifican un proceso que acelera la ruptura del “Glaciar del Juicio Final” en la Antártida

Un reciente estudio internacional advierte que la enorme masa de hielo podría volverse más inestable, lo que altera las proyecciones sobre el aumento del nivel del mar en todo el planeta

Científicos identifican un proceso que
DEPORTES
Con goles de Zeballos y

Con goles de Zeballos y Merentiel, Boca Juniors le gana el Superclásico a River Plate en La Bombonera

El conmovedor encuentro de Colapinto con los argentinos en el GP de Brasil: la secuencia que emocionó hasta las lágrimas a su manager

40 fotos del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en La Bombonera

La lupa sobre el gol de Zeballos que abrió el Superclásico para Boca: la falta que pidió River en el inicio de la acción

El momento de la lesión que sacó a Maxi Meza del Superclásico entre Boca y River: el llanto del volante al ser reemplazado

TELESHOW
Harvey Keitel describe la esencia

Harvey Keitel describe la esencia argentina luego de filmar en el país: “Hay un duende que reside en el espíritu de su gente”

Manuel Wirtz le contó a Juana Viale la vez que Charly García se la agarró con él por ser mimo

Bautista Mascia de Gran Hermano mostró cómo quedó la casa que donó a una organización para personas trans

Sofía Pachano celebró su cumpleaños rodeada de amor en el último trimestre de su embarazo: la emoción de Aníbal

Juana Viale impactó en pantalla con top bordado y short de lino: el look del domingo que deslumbró en la mesa

INFOBAE AMÉRICA

El presidente de Alemania advirtió

El presidente de Alemania advirtió que el país vive la mayor amenaza a la democracia desde la caída del Muro de Berlín

Rodrigo Paz presentó a su gabinete y dijo que apostó por la “meritocracia” para lograr una “transformación del Estado” en Bolivia

Costa Rica y Cuba: No más indulgencia

Marina Abramovic vuelve a romper tabúes: una orgía y rituales frenéticos en su performance “más ambiciosa”

La posibilidad de un abecedario para restablecer la democracia