Los looks más extravagantes de Chappell Roan, ícono del maximalismo dramático

El maximalismo dramático de Chappell Roan, la nueva referencia de estilo en el pop

En menos de dos años, Chappell Roan convirtió cada alfombra roja y cada escenario principal en un ejercicio de reinvención visual.

Su ascenso en la escena pop mundial estuvo marcado por un desfile de atuendos que desplazaron los límites de lo audaz, lo teatral y lo inclasificable. Así nació el maximalismo dramático, un estilo que instaló en el centro del debate sobre moda y música.

Recientemente, la exitosa cantante de hits como Pink Pony Club fue nominada a los Grammys 2026 en las categorías de Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Solista por su canción “The Subway”. Además de ser headliner del Lollapalooza Argentina, donde se presentará el sábado 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, compartiendo escenario con artistas como Skrillex y Paulo Londra. Será su debut en Argentina.

“Pink Pony Club meets Glam Rock”

Chappell Roan en la Met Gala REUTERS/Mario Anzuoni

La cantante de Good Luck, Babe! debutó en la Met Gala 2025 desafiando cualquier expectativa. Elegió un traje de dos piezas en tonos rosa fucsia y magenta, obra de Paul Tazewell, que reconfiguró códigos clásicos con su patchwork de texturas, lentejuelas y apliques brillantes, todos provenientes de materiales reciclados y vintage.

El pantalón acampanado, con aberturas al frente, permitió que unas botas enjoyadas asomaran, reforzando el carácter teatral de la propuesta.

El cabello, voluminoso y teñido en rojo anaranjado, acompañó un maquillaje maximalista cargado de sombra plateada y glitter en las cejas, además de pintura facial rosada y morada bajo los ojos. Este estilismo ilustró una síntesis entre espíritu disco, alma glam y libertad autoral, y fue aclamado como una oda al maximalismo teatral contemporáneo.

Alta costura y arte impresionista

En los Grammys revolucionó la alfombra roja REUTERS/Daniel Cole

Para la gala de los Premios Grammy 2025, en la que se consagró como Mejor Artista Nuevo, la intérprete del hit HOT TO GO! optó por una pieza vintage de Jean Paul Gaultier que dialogó con la pintura impresionista. El vestido, voluminoso y strapless, exhibió pinceladas doradas, ocres y terracota, evocando visualmente la obra de Edgar Degas.

Un velo de tul menta, guantes largos azul celeste sin puntas y un gran lazo de terciopelo negro completaron la silueta, reforzada por un tocado de plumas sobre la melena roja. El maquillaje, intenso y gráfico, como el que suele usar, elevó el homenaje al arte y la dramática teatralidad.

Fantasía de bosque gótico

Corset lavanda, drapeados verdes y tocado floral dieron forma a una ninfa barroca salida de un cuento de hadas oscuro

Otra de sus opciones se construyó en torno a una estética de cuento de hadas gótico. Lució un corset estructurado, predominante en azul grisáceo o lavanda empolvada, decorado con encaje y apliques.

El escote en forma de corazón contó con bordes festoneados lila, y varias capas de telar drapeadas, simulando pétalos u hojas marchitas, cayeron desde la cadera, con un gran drapeado verde oliva de bordes dorados.

Coronó el look con un tocado floral entrelazado con ramas en tonos malva y dorado, acompañado de una gargantilla a tono. El maquillaje resultó, como usualmente en uno intenso, en azules y morados, con naranja y amarillo brillante bajo las cejas, y los labios, malva profundo. El cabello rojo intenso se mantuvo libre, consolidando el efecto teatral y de fantasía barroca.

Reina del Mar Oscura

Uno de los looks más extravagantes de la cantante

En una de sus interpretaciones más audaces, la cantante adoptó un traje de fantasía marina. Llevó un vestido largo texturizado en tonos de verde musgo, verde azulado y dorado oxidado, conformando la ilusión de algas y tesoros hundidos. El corset mostró copas brillantes en dorado envejecido y las mangas largas y semitransparentes aportaron fluidez.

Capas de malla y telas oscuras se superpusieron en la falda, que evocó un hallazgo submarino y resplandeciente. Completó el look con un tridente dorado ornamentado y una corona que simuló algas y coral, junto a botas cubiertas en textura de escama dorada. El maquillaje, en verdes intensos y contornos rojizos, y el cabello alborotado, acentuaron el mito y la fantasía decadente.

Arlequín/Reina de Corazones

El maquillaje de base blanca ya es una marca personal

La artista está siempre vestida de esa forma, una mezcla de rebeldía y querer salir del molde, por eso es que usa el maquillaje del cual es habitué.

Como por ejemplo cuando apareció vestida inspirada en los arlequines y la iconografía del naipe. El traje voluminoso incorporó rojo, carmesí, negro y dorado en patrones de diamante, lentejuelas y brillo. Los hombros resultaron exagerados y estructurados con volantes plisados rojos y naranjas.

Un cinturón ancho de terciopelo rojo, decorado con broche joya central, cruzó el torso y un cuello alto negro y dorado remató la extravagancia. El maquillaje incluyó sombras amarillas y azules de trazo gráfico y brillante, labios baya, un lunar falso y cejas estilizadas. La melena roja intensa y rizada enmarcó el rostro, maximizando la teatralidad y la fusión de corte real, glam y fantasía circense.

Art Deco Exótico

En todas sus apariciones públicas sorprende a sus fans

Para evocar el lujo decadente de principios del siglo XX, Chappell Roan lució una prenda tipo kimono o caftán en seda estampada con motivos florales y tonos pastel, beige, lavanda y dorado pálido. La sección inferior de malla dorada y detalles en rojo y azul aportó textura. Las mangas amplias mostraron puños en zigzag lavanda y forros en satén azul eléctrico.

Utilizó guantes dorados que simularon piel de serpiente y un tocado de plumas rosas, verdes y marrón oscuro con pedrería, aportando dramatismo cabaretero. El maquillaje mostró sombras verde menta y glitter, labios en tono profundo y líneas descendentes desde las comisuras, dándole aire de “muñeca rota”.

Muñeca de porcelana glamorosa

La cantante elige combinaciones de texturas y colores para dar de qué hablar

En un entorno de azulejos rojos y luces de neón, la artista vistió un ballgown impactante, que combinó un corset negro strapless ajustado y un gran lazo rojo satinado en la cintura.

La falda de tul contabilizó varias capas beige, crema y rosa, profusamente bordadas con rosas doradas y rosadas, y mangas abullonadas transparentes hasta los codos. Una gargantilla negra contrastó con la piel y el cabello rojo, mientras un maquillaje menos exagerado, aunque igualmente glamoroso, acentuó los ojos y labios berry.

Surrealismo y máscara parlante

En un vestido reciente plasmó su propio rostro

En una de sus apuestas más conceptuales, Roan llevó un corpiño que imitó la cara tridimensional de una mujer, maquillada con sombras azules y verdes y labios rojos. Por debajo, una gola española rígida blanca con borde verde azulado multiplicó el volumen y precedió tiras de tela verticales en falda azul y negra.

Medias red negras y botas de plataforma negras con cordones turquesa sumaron referencias drag y punk. El maquillaje personal repitió los tonos del atuendo y el cabello rojo incluyó mechones pintados en azul, consolidando la cohesión cromática.

Princesa medieval dramática

Su energía y su audacia por la elección de vestimenta la definen

Inspirada en cuentos y óperas, Chappell Roan deslumbró con un vestido voluminoso en suave rosa pastel, confeccionado en tafetán de capas y pliegues, con detalles de encaje y bordados. Incluyó capucha o velo y un sombrero cónico (hennin) adornado con una corona dorada.

Botas altas rosa pálido completaron la propuesta, junto a una expresión dramática y maquillaje intenso que realzaron el movimiento y la teatralidad propios de la escena musical. El cabello rojo se asomó bajo el velo y todo el conjunto integró referencias históricas con el glamour contemporáneo y la excentricidad performática.