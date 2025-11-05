Tendencias

Cómo el estatus social y la integración grupal impactan en el bienestar emocional de los jóvenes adultos

Un estudio realizado en Países Bajos por la Universidad Radboud destaca que factores como pertenencia, reconocimiento y calidad en las relaciones son aspectos clave en la experiencia afectiva en esta etapa

Guardar
Un estudio de Radboud University
Un estudio de Radboud University revela que la popularidad y la aceptación social siguen siendo relevantes en la adultez joven - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La popularidad y la aceptación social no son cuestiones exclusivas de la infancia o la adolescencia. Un estudio reciente de Radboud University revela que estos factores siguen siendo relevantes en la vida de los jóvenes adultos, influyendo en su comportamiento en grupos en contextos tan diversos como el educativo, el laboral y el deportivo.

La investigación, liderada por la psicóloga del desarrollo Nina Chmielowice-Szymanski, desafía la creencia de que la importancia de la popularidad desaparece al llegar a la adultez, y muestra que, entre los 18 y 25 años, la percepción de estatus y la necesidad de ser aceptado continúan marcando la dinámica social.

Un estudio de Radboud University
Un estudio de Radboud University revela que la popularidad y la aceptación social siguen siendo relevantes en la adultez joven. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo de Radboud University se centró en analizar cómo los jóvenes adultos valoran tanto la popularidad como la aceptación social. Chmielowice-Szymanski explica que, aunque la comunidad científica suele enfocarse en las amistades y las relaciones románticas de este grupo etario, su estudio demuestra que la percepción de cómo se es visto dentro del grupo también resulta fundamental.

La popularidad, entendida como el estatus que se ocupa en el grupo, y la aceptación, relacionada con las relaciones uno a uno, presentan matices distintos en su impacto. Según la investigadora, “en general, los jóvenes adultos indican que ser aceptados es más importante para ellos que ser populares”.

Sin embargo, en entornos laborales o deportivos, la popularidad adquiere mayor peso que en el ámbito académico o entre amigos, posiblemente debido a la presencia de competencia y jerarquía en esos contextos.

La percepción de estatus y
La percepción de estatus y la necesidad de ser aceptado marcan la dinámica social entre los 18 y 25 años - (Imágen ilustrativa Infobae)

Durante la transición a la adultez joven, etapa caracterizada por una mayor autonomía y la toma de decisiones sobre estudios o carrera profesional, la integración en grupos cobra especial relevancia. Radboud University destaca que encajar en un colectivo puede facilitar experiencias positivas y contribuir al bienestar general.

La investigación se apoyó en datos del Estudio Longitudinal de Nijmegen, que sigue a un grupo de personas desde la infancia.

Para este trabajo, se recogieron datos recientes de participantes de 24 y 25 años, quienes participaron en sesiones grupales por videollamada, donde se les observó en juegos cooperativos y competitivos. El análisis se centró en comportamientos positivos, negativos, de liderazgo y dominancia.

La popularidad adquiere mayor importancia
La popularidad adquiere mayor importancia en contextos laborales y deportivos, donde la competencia y la jerarquía son más evidentes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados muestran que los patrones de comportamiento social tienden a persistir desde la infancia hasta la adultez joven. Chmielowice-Szymanski señala que “las personas que fueron populares en la infancia suelen comportarse de manera más prosocial como adultos, por ejemplo, mostrando amabilidad o involucrando activamente a otros en las conversaciones”.

Aquellos que gozaron de popularidad en la adolescencia también mantienen estas conductas, aunque en este grupo se observa además una mayor tendencia a comportamientos coercitivos o incluso agresivos.

No obstante, la investigadora aclara que el estudio no permite establecer una relación causal directa entre la popularidad en la infancia y el bienestar en la adultez, sino que identifica tendencias y patrones que invitan a profundizar en futuras investigaciones.

El Estudio Longitudinal de Nijmegen
El Estudio Longitudinal de Nijmegen muestra que los patrones de comportamiento social persisten desde la infancia hasta la adultez joven - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las implicaciones de estos hallazgos abren nuevas preguntas sobre el bienestar y las relaciones sociales en la adultez joven. Chmielowice-Szymanski, en declaraciones recogidas por Radboud University, invita a otros investigadores a examinar con mayor detalle el estatus social en este grupo etario y su relación con otros vínculos, como los familiares o de amistad.

La investigadora sugiere que una persona puede experimentar satisfacción personal, incluso sin contar con un mejor amigo, siempre que mantenga relaciones sociales positivas en otros ámbitos, como el trabajo o los estudios.

Radboud University subraya que la felicidad y el bienestar no dependen exclusivamente de la popularidad, y que quienes no ocupan un lugar destacado en el grupo también pueden disfrutar de una vida plena y satisfactoria.

Temas Relacionados

Popularidad en la adultez jovenAceptación socialNina Chmielowice-SzymanskiRadboud UniversityBienestar en jóvenes adultosNewsroom BUE

Últimas Noticias

Receta de pan nube sin gluten, rápida y fácil

Elaborado sin harinas tradicionales, se presenta como una alternativa ligera y rápida para quienes buscan opciones aptas para celíacos o dietas bajas en carbohidratos

Receta de pan nube sin

Un simple signo de exclamación puede influir en cómo se perciben los mensajes, afirma un estudio

Investigaciones recientes en comunicación digital demuestran que estos símbolos en correos y chats modifican la imagen social. Por qué aseguran que influyen en la calidez y el entusiasmo de quien recibe el texto

Un simple signo de exclamación

Cómo hacer el omelette perfecto: cuatro recetas fáciles y sabrosas

Este plato clásico se adapta a cualquier momento del día, incorpora ingredientes frescos y permite combinaciones para todos los gustos

Cómo hacer el omelette perfecto:

A sus 89 años, es una experta en nutrición de renombre mundial: esto es lo que come en un día

Marion Nestle ha expuesto en libros y clases sus recomendaciones. Qué ingredientes sugiere priorizar

A sus 89 años, es

Alertan que la atmósfera permite mayor ingreso de luz solar y acelera el calentamiento global

Así lo plantearon científicos de Estados Unidos y Canadá que detectaron cambios en las nubes

Alertan que la atmósfera permite
DEPORTES
La sorprendente estrategia que reveló

La sorprendente estrategia que reveló Lando Norris para superar a Oscar Piastri y recuperar el liderazgo en la F1

Tomás Etcheverry cerró su año en el tour y pone el foco en el Final 8 de la Copa Davis

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definirán al campeón de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Stefano Di Carlo: “Tenemos absolutamente claro que River está por encima de todos”

Simone Biles reveló cuáles fueron las tres cirugías estéticas que se realizó: “Dos de ellas nunca podrían adivinarlas”

TELESHOW
Maxi López habría vuelto a

Maxi López habría vuelto a abandonar el país en medio de las grabaciones de MasterChef

Pachu Peña se separó tras 25 años de matrimonio y tiene nueva pareja: “Venía mal con mi exmujer”

Natalie Pérez cumplió 39 años: “Se recibe un año nuevo con una Luna gigante”

La sorpresiva participación de Luisana Lopilato y Michael Bublé en una docuserie

Johnny Depp regresa a la Argentina para presentar su nueva película: qué entrevista tiene pactada

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump anunció que EEUU

Donald Trump anunció que EEUU evalúa planes de desnuclearización junto a China y Rusia: “Veremos si funciona”

La OEA instó a las instituciones de Guatemala a respetar los “principios democráticos” tras las denuncias de golpe de Estado

Vladimir Putin ordenó a sus funcionarios iniciar los preparativos para “posibles pruebas nucleares”

La inteligencia belga apuntó a Rusia como posible responsable de las recientes incursiones de drones en el país

Ecuador rechazó las acusaciones del dictador Nicolás Maduro sobre ser “ruta del narcotráfico”