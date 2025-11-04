5 claves del Pilates Somático, el ejercicio que promueve bienestar físico y mental sin exigir perfección

El Pilates Somático fusiona el método tradicional con la teoría del movimiento consciente para priorizar la conexión mente-cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de una mayor conciencia corporal y bienestar integral impulsó la popularidad del Pilates Somático, una disciplina que fusiona el método Pilates tradicional con la teoría del movimiento consciente, conocida como somática.

A diferencia de las rutinas convencionales, esta modalidad pone el énfasis en la experiencia personal y la conexión mente-cuerpo, relegando a un segundo plano la perfección de la forma, la fuerza o la flexibilidad.

Según la Cleveland Clinic, el Pilates Somático invita a los practicantes a explorar el movimiento desde la atención plena, priorizando la percepción interna sobre los resultados físicos inmediatos.

Esta actividad surgió en la década de 1970, cuando la teoría somática del movimiento comenzó a integrarse en prácticas físicas ya establecidas. Esta corriente, tal como explica el fisioterapeuta y especialista en ejercicio David Creel, PhD, de la Cleveland Clinic, se caracteriza por su ritmo pausado y su enfoque en la experiencia sensorial.

Esta disciplina pone el énfasis en la percepción interna y la atención plena, relegando la perfección física a un segundo plano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque las clases pueden avanzar a un ritmo más lento que las de Pilates tradicional, Creel advierte que “lento no significa fácil”. El objetivo principal es cultivar la conciencia corporal y la intención en cada movimiento, lo que transforma la práctica en una experiencia introspectiva y personalizada.

La diferencia fundamental entre el Pilates Somático y el método tradicional radica en la prioridad que se otorga a la percepción interna sobre la ejecución técnica. Mientras que el clásico suele centrarse en la alineación, la fuerza y la flexibilidad, la variante somática busca que el practicante observe y sienta cada movimiento, prestando atención a la respiración, la tensión muscular y la distribución de la energía.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, esta aproximación permite que cada persona adapte la práctica a sus propias necesidades y capacidades, favoreciendo la autoexploración y el autoconocimiento.

En qué se basa el Pilates Somático y cuáles son sus principales beneficios para el bienestar

El Pilates Somático se destaca como una opción accesible y adaptable para quienes buscan moverse con mayor conciencia y cuidar su salud integral. Sus claves principales incluyen:

Ideal para todo público, la disciplina estimula la autoobservación y la adaptación progresiva, con respaldo profesional que asegura seguridad y mejores resultados en salud a largo plazo (Captura de video: YouTube - Intosport)

Pone el énfasis en la atención plena y la percepción interna , más allá de la técnica o la perfección física

Permite adaptar y modificar cada movimiento según necesidades o limitaciones personales

Fortalece la conciencia corporal y mejora la propiocepción , clave para prevenir lesiones

Ayuda a aliviar dolores crónicos , corregir la postura y reducir el estrés o la ansiedad

Se recomienda comenzar la práctica bajo la guía de un instructor profesional para avanzar de forma segura y efectiva

Ejercicios de Pilates Somático y su práctica

En cuanto a los ejercicios característicos, la Cleveland Clinic describe una serie de movimientos accesibles que pueden realizarse tanto en clases presenciales como en casa. Entre los más destacados se encuentran:

Single leg stretch

Single leg stretch: fortalece la zona abdominal (Freepik)

Superman

Superman: orientado a mejorar la postura y la musculatura del tronco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bird dog: desafía el equilibrio y la coordinación

Bird dog: desafía el equilibrio y la coordinación (Freepik)

Rolling like a ball

Rolling like a ball: trabaja la estabilidad y la movilidad de la columna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Wall roll down

Wall roll down: ideal para quienes buscan una opción sin necesidad de colchoneta (Freepik)

En todos los casos, se recomienda mantener la atención en la respiración y relajar las zonas de tensión, adaptando cada movimiento a las sensaciones personales. Además, se sugieren modificaciones para quienes presentan limitaciones físicas, como apoyo adicional para el cuello o el uso de mobiliario estable para ejercicios de equilibrio.

Beneficios del Pilates Somático

Los beneficios del Pilates Somático, según la Cleveland Clinic, abarcan tanto el plano físico como el mental. Aunque no persigue de forma prioritaria el desarrollo de la fuerza o la flexibilidad, la práctica regular puede mejorar la movilidad, el equilibrio y la coordinación.

Uno de los aportes más valorados es el desarrollo de la propiocepción, es decir, la capacidad de percibir la posición y el movimiento del cuerpo en el espacio. Esta conciencia corporal favorece la prevención de lesiones y la recuperación física, aspectos que Joseph Pilates ya consideraba fundamentales en el diseño original del método.

El Pilates Somático mejora la movilidad, el equilibrio y la coordinación, y desarrolla la propiocepción para prevenir lesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el fortalecimiento del tronco contribuye a aliviar dolores crónicos, especialmente en la zona lumbar, y a mejorar la postura. En el ámbito mental, la integración de la atención plena y el movimiento intencional puede reducir el estrés, la ansiedad y los síntomas depresivos, al tiempo que fomenta la socialización en entornos grupales.

Recomendaciones de seguridad y consejos para principiantes

Para quienes desean iniciarse en el Pilates Somático, la Cleveland Clinic recomienda consultar con un profesional de la salud antes de comenzar cualquier rutina nueva, especialmente en caso de lesiones o condiciones médicas preexistentes.

Es aconsejable buscar instructores certificados por organismos reconocidos, como el American College of Sports Medicine o el American Council of Exercise, y asegurarse de que cuenten con experiencia en la enseñanza a personas con necesidades específicas. La supervisión profesional resulta clave para adaptar los ejercicios y garantizar una práctica segura y efectiva.

Aunque el Pilates Somático se percibe como una disciplina tranquila, no está exenta de desafíos. La Cleveland Clinic subraya la importancia de elegir clases adecuadas al nivel de cada persona y de iniciar la práctica bajo la guía de un instructor cualificado, para aprovechar al máximo los beneficios del movimiento consciente y evitar riesgos innecesarios.