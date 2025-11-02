Cuáles son los 10 mejores platos de mariscos del mundo, según un ranking

La lista de Taste Atlas recopila preparaciones tradicionales y originales, destacando el valor histórico y gastronómico de los mariscos en la cocina de diversos países (Imagen ilustrativa Infobae).

La gastronomía internacional exhibe una extraordinaria diversidad de recetas y sabores vinculados al mar.

En ese sentido, un ranking gastronómico realizado por Taste Atlas seleccionó preparaciones de mariscos emblemáticas de distintas regiones del planeta, con técnicas ancestrales y propuestas originales.

Aquí, un repaso por las mejor valoradas por la publicación, que recoge opiniones y puntuaciones de usuarios en todo el mundo.

1. Loimulohi (Finlandia)

El salmón o la trucha ahumados frente al fuego revelan la pureza de los sabores nórdicos (Freepik)

El loimulohi representa el arte tradicional finlandés de ahumar salmón o trucha sobre una tabla de madera. Antes de la cocción, el pescado se sazona con sal marina y se le añade jugo de limón, miel o bayas de enebro.

La tabla se coloca vertical junto a un fuego abierto, lo que permite que el pescado se impregne de aromas ahumados naturales, aportando una textura jugosa y un sabor profundo. Se consume directamente desde la tabla.

2. Conchitas a la parmesana (Perú)

Vieiras gratinadas bajo queso parmesano, servidas al instante para resaltar el frescor del mar peruano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la costa peruana, las conchitas a la parmesana se consolidaron como una de las entradas más celebradas. El plato consiste en vieiras cubiertas con queso parmesano rallado, gratinadas durante pocos minutos hasta formar una cobertura dorada y burbujeante, mientras el molusco permanece tierno.

La receta incorpora salsa Worcestershire, jugo de lima, manteca, sal y pimienta. Se sirve inmediatamente, acompañada de gajos de lima que realzan su frescura.

3. Kaisendon (Japón)

Un bol de arroz cubierto con sashimi fresco ofrece la esencia del mar y la elegancia de la cocina japonesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kaisedon es uno de los donburi más reconocidos de Japón. Esta preparación consta de un bol de arroz recién hecho cubierto con diversas láminas de sashimi, que varían según la temporada y la zona.

Entre los ingredientes principales suelen estar atún, dorada, gambas de aguas profundas, vieiras, erizo de mar, cangrejo y huevas de salmón marinadas. El conjunto se adereza con salsa de soja y wasabi, y se decora con alga nori tostada, brotes de rábano blanco, semillas de sésamo y jengibre.

4. Jalea (Perú)

Crujiente fritura de pescados y mariscos, acompañada de chifles y salsas, es emblemática de la costa norte peruana (Perú Info)

La jalea, típica de las regiones de Piura y Lambayeque, es una fritura mixta de pescados y mariscos, como atún, halibut, bacalao, pulpo, calamar, gambas y vieiras.

Tras un empanado ligero, se fríe y se sirve con chifles (plátanos en rodajas finas y fritos) y una ensalada de cebolla roja marinada con lima, tomate y cilantro. Este plato suele presentarse durante la Cuaresma y se acompaña de salsa criolla, ají amarillo, rocoto, yuca frita, maíz chulpe tostado, mayonesa, salsa tártara y gajos de lima.

5. Batagor (Indonesia)

Dumplings de pescado fritos y bañados en salsa de maní simbolizan el sabor vibrante de la comida callejera indonesia (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Indonesia, el batagor se transformó en una de las meriendas emblemáticas. Son dumplings de pescado, principalmente de wahoo, aunque se emplean también atún, caballa o gambas.

A la masa se le pueden incorporar patatas, tofu o repollo. Después de freír, se cortan en trozos y se cubren con una salsa espesa de maní, acompañada de soja, chile y un toque de jugo de lima. Originario de Bandung en la década de 1980, el batagor se encuentra tanto en puestos callejeros como en restaurantes.

6. Kalamar tava o calamares fritos (Turquía)

Anillos de calamar rebozados y fritos, servidos con salsa tártara y limón, resumen la riqueza del meze turco (Freepik)

El kalamar tava destaca en la mesa turca como meze tradicional. Se elabora con anillos gruesos de calamar, remojados en leche y rebozados en mezcla de harina, bicarbonato y sal, luego fritos en aceite bien caliente.

Se aromatizan con hierbas o copos de pimiento y se sirven con una salsa similar a la tártara y rodajas de limón. La textura tierna y el sabor delicado del calamar convierten a este plato en una referencia imprescindible de la cocina mediterránea oriental.

7. Otoro nigiri sushi (Japón)

La ventresca de atún, servida sobre arroz, es sinónimo de lujo y delicadeza en la barra de sushi japonesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las variantes de sushi japonés, el otoro nigiri sushi ocupa una posición destacada. Utiliza arroz prensado a mano con láminas de ventresca de atún, la parte más grasa y valorada del pescado.

Con una textura tan suave que se deshace al contacto y un sabor profundo, esta pieza de sushi suele disfrutarse de un solo bocado, acompañada de salsa de soja, wasabi o jengibre encurtido. La exclusividad y el costo lo convierten en una joya del sushi para los paladares más exigentes.

8. Chutoro nigiri sushi (Japón)

El atún de grasa media sobre arroz templado representa el equilibrio perfecto entre suavidad y sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativa al otoro, el chutoro nigiri sushi se prepara con cortes de atún de grasa media, equilibrando sabor y textura. Aunque tiene menos contenido graso, mantiene la suavidad y riqueza característica de las mejores piezas de sushi y se disfruta de la misma manera: en una sola pieza, con salsa de soja, wasabi o jengibre.

9. Chả cá Lã Vọng (Vietnam)

Pescado marinado y asado, acompañado de hierbas y fideos, narra la historia y la tradición de Hanói (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chả cá Lã Vọng es un ícono de Hanói. Consiste en pescado blanco firme, como bagre o bacalao, marinado en chalotas, galanga, cúrcuma, ajo, pasta de camarón, salsa de pescado y aceite.

Tras asar el pescado a la parrilla con eneldo y cebolletas, se disfruta acompañado de fideos de arroz, cacahuetes tostados y una salsa a base de jugo de lima, ajo, salsa de pescado y azúcar.

10. Simiako garidaki (Grecia)

Pequeñas gambas fritas, degustadas enteras, encarnan la identidad festiva de la isla de Symi (Grosby)

En la isla griega de Symi, el simiako garidaki es símbolo gastronómico y motivo de festividad. Las diminutas gambas de color rojo brillante y sabor dulce se fríen en aceite de oliva y ajo, sazonadas solo con sal y pimienta. Por su particular textura, se consumen enteras, incluidas colas, caparazones y cabezas.

A veces se rebozan en harina y maicena antes de freír. Se sirven como meze y se acompañan de ouzo o raki local. Cada agosto, la isla celebra una jornada dedicada a estas gambas, subrayando su relevancia cultural y culinaria.