Día de Todos los Santos: nueve catedrales famosas que son hitos de la cultura y la religión en el mundo

Cada catedral mencionada renueva su significado durante el Día de Todos los Santos, reuniendo a fieles y visitantes en torno a la memoria, la fe y la herencia cultural (Imagen ilustrativa Infobae)

Las catedrales marcaron el pulso de la vida espiritual y social en distintas ciudades a lo largo de los siglos. Al recorrer estos templos, se descubre no solo el ingenio arquitectónico de cada época, sino también el papel central que ocupan como escenarios de grandes celebraciones y custodios de la memoria colectiva.

En el Día de Todos los Santos, la presencia de estos monumentos cobra aún más sentido. Cada catedral se convierte en un punto de encuentro y homenaje para quienes recuerdan a sus seres queridos y reconocen la profunda herencia religiosa que atraviesa generaciones.

Notre-Dame de París (Francia)

Notre-Dame de París destaca como símbolo de resiliencia y fe, atravesando siglos de historia y reconstrucción tras el incendio de 2019 (LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS)

La catedral gótica que domina la Île de la Cité inició sus obras en 1163 y fue inaugurada en el 1345. Con el tiempo, la construcción se transformó en uno de los emblemas del cristianismo francés.

El peso de su arquitectura, la luz filtrada por las rosáceas y la ingeniería de los arbotantes recorren tanto la historia del arte como la de Francia. Soportó guerras, restauraciones profundas en el siglo XX y el incendio de 2019, que dio inicio a una nueva etapa de reconstrucción.

Catedral de Santiago de Compostela (España)

La Catedral de Santiago de Compostela es meta de peregrinación y centro espiritual, uniendo a creyentes entorno a la tradición jacobea (AP Foto/Lalo Villar)

En España, la referencia máxima del Camino de Santiago comenzó a erigirse en 1075, sobre estructuras previas. Su estructura combina un sustrato románico con añadidos góticos y barrocos, y la historia sobre los restos del apóstol Santiago en su cripta la consolida como meta histórica para millones de peregrinos.

Catedral de La Plata (Argentina)

La Catedral de La Plata se impone en la ciudad argentina con su arquitectura neogótica y torres que reflejan el espíritu de modernización (Turismo La Plata)

La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, concibió la catedral neogótica como punto central de una ciudad en pleno desarrollo. La colocación de la piedra fundamental se realizó en 1884, la consagración se concretó en 1932, aunque la finalización de la obra se produjo mucho después.

El ladrillo visto y las torres que superan los 100 metros destacan en una de las iglesias más altas de América, reflejo de la modernización urbana en el siglo XIX.

Duomo de Milán (Italia)

El Duomo de Milán impresiona con su imponente fachada de mármol y sus cientos de pináculos, evidencia del legado artístico e histórico italiano (EFE/EPA/MATTEO CORNER)

En Italia, este templo requirió casi seiscientos años de trabajo (1386-1965) y se convirtió en la iglesia más extensa de la República Italiana.

La fachada, con una multitud de pináculos, esculturas y mármoles, se erige sobre la Piazza del Duomo. Su presencia resalta como símbolo artístico y urbano, testigo de la proyección tanto religiosa como civil de Milán.

Catedral Metropolitana de Buenos Aires (Argentina)

La Catedral Metropolitana de Buenos Aires combina una fachada neoclásica con un vasto interior colonial, siendo punto neurálgico de la vida porteña (Gobierno de la Ciudad)

En el corazón de la capital Argentina, frente a la Plaza de Mayo, la catedral se levanta sobre un terreno que ya alojaba una capilla desde 1593. Presenta una fachada neoclásica, mientras que los interiores mantienen elementos coloniales.

A lo largo de su historia, cumplió un papel crucial en la vida religiosa y política de la ciudad, convirtiéndose en punto de referencia para la cultura y la fe.

Catedral Metropolitana de la Ciudad de México (México)

La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México es testimonio de la continuidad entre pasado azteca y espiritualidad católica, situada frente al antiguo Templo Mayor (EFE/Mario Guzmán/Archivo)

La construcción de la catedral, en pleno centro, arrancó en 1573, frente el antiguo Templo Mayor de Tenochtitlán, y se concluyó en 1813.

Su arquitectura abarca estilos que van del gótico al plateresco, el barroco y el neoclásico. El edificio resulta un testimonio tanto de la continuidad urbana y cultural de la ciudad.

Catedral de Colonia (Alemania)

La Catedral de Colonia se erige como emblema del gótico alemán y destino turístico, resguardando reliquias y tradiciones europeas milenarias (AP /Martin Meissner)

Alemania alberga este exponente del gótico cuya primera piedra se posó en 1248; las obras se extendieron hasta 1880. El edificio responde a más de siete siglos de aspiraciones arquitectónicas.

Su designación como Patrimonio Mundial de la UNESCO y la tumba asociada a los Reyes Magos aumentan su significado como meta de peregrinaje y atractivo turístico con notable valor simbólico.

Catedral Metropolitana de Brasilia (Brasil)

La Catedral Metropolitana de Brasilia representa la vanguardia del modernismo brasileño, con columnas que evocan manos en oración y una impresionante luminosidad interior (REUTERS/Adriano Machado)

Diseñada por Oscar Niemeyer y completada en 1970, la catedral de Brasilia representa un símbolo de la nueva capital y del modernismo brasileño. Las columnas curvas evocan manos alzadas y la utilización de vidrio y concreto le otorgan una impronta única entre los templos contemporáneos. Esto la ubica como un hito en la arquitectura religiosa del siglo XX.

Catedral de San Basilio (Rusia)

La Catedral de San Basilio se reconoce por sus coloridas cúpulas y diseño único, convirtiéndose en ícono arquitectónico de la ciudad de Moscú y de la historia rusa (REUTERS/Marina Lystseva)

En Moscú, este singular edificio se construyó entre 1555 y 1561 por orden de Iván el Terrible, evocando la victoria sobre el Kanato de Kazán.

Sus cúpulas de cebolla, la variedad cromática y la planta no convencional lo distinguen como uno de los grandes íconos de la ciudad y de la tradición arquitectónica rusa, en donde confluyen elementos sacros, históricos y fácilmente identificables.