Tendencias

El icónico asesor de vestuario de Mirtha Legrand recibió una distinción internacional por su trayectoria

Héctor Vidal Rivas fue nombrado Embajador de Buena Voluntad por la World Fashion Exhibition® por su trabajo a favor de la sustentabilidad, el empoderamiento femenino y la innovación argentina con impacto en la escena global

Guardar
El histórico asesor de vestuario
El histórico asesor de vestuario de Mirtha Legrand recibió un homenaje que destaca décadas de trabajo y liderazgo en el diseño argentino

La World Fashion Exhibition® (WFE) designó a Héctor Vidal Rivas, productor de moda y fundador de Argentina Fashion Week, como su nuevo Embajador de Buena Voluntad.

El nombramiento, anunciado ayer, 29 de octubre, en Buenos Aires, Nueva York y Bangkok, supone un reconocimiento a la amplia trayectoria de Vidal Rivas en el fortalecimiento de la moda argentina y en el empoderamiento de las mujeres mediante la creatividad sostenible.

Esta decisión de WFE resalta la trayectoria de Vidal Rivas como productor de moda y fundador de Argentina Fashion Week, así como su compromiso con la sostenibilidad y el empoderamiento femenino, valores que hoy proyectan a la moda argentina en el escenario global.

La World Fashion Exhibition reconoce
La World Fashion Exhibition reconoce la trayectoria de Héctor Vidal Rivas en la promoción de la moda consciente y el impacto cultural argentino

La designación de Vidal Rivas como embajador global de la WFE constituye un homenaje a décadas de trabajo en favor de la moda argentina y latinoamericana. Reconocido como pionero en el sector, ha impulsado el talento emergente y promovido la cultura y las oportunidades para nuevos creadores.

Su liderazgo al frente de Argentina Fashion Week ha sido fundamental para consolidar esta plataforma como un puente entre diseñadores locales y el mercado internacional, favoreciendo la visibilidad y el crecimiento de la industria nacional.

A lo largo de su carrera, Vidal Rivas, —además, histórico asesor de vestuario de Mirtha Legrand— ha defendido un enfoque inclusivo en la moda, promoviendo la igualdad de oportunidades para las mujeres y la integración de la sostenibilidad como eje central de la creatividad. Su visión ha inspirado a generaciones de diseñadores y profesionales, quienes han encontrado en su ejemplo un modelo de trabajo orientado al desarrollo social y cultural.

El reconocimiento resalta la promoción
El reconocimiento resalta la promoción de la creatividad y la sostenibilidad en la industria argentina. Tiempo atrás, Vidal Rivas había sido destacado como personalidad ilustre por la Legislatura porteña

Argentina Fashion Week y su impacto internacional

Argentina Fashion Week, fundada por Vidal Rivas, se ha consolidado como la principal vitrina de la moda en el país. Su misión se centra en promover la creatividad de los diseñadores y la diversidad cultural, ya que genera oportunidades de proyección internacional y fortalece los lazos entre el arte, la cultura y la responsabilidad social. Los eventos organizados bajo esta plataforma han contribuido a posicionar a la moda argentina en el escenario global, con un énfasis especial en la sostenibilidad y el empoderamiento femenino.

World Fashion Exhibition®: sostenibilidad y compromiso social

La World Fashion Exhibition® se distingue por reunir a diseñadores de más de 80 países y por su apuesta por la alta costura sostenible. Cada edición de la WFE presenta 80 creaciones que representan a igual número de naciones, fusionando arte y propósito con un marcado compromiso social. Entre sus iniciativas más destacadas figura el apoyo a proyectos de acceso a agua segura para la infancia en África, alineando la moda con causas humanitarias de alcance internacional. El lema de la organización, “Make Your Light to educate children” (Haz tu luz para educar a los niños), refleja esta vocación de impacto positivo y educación a través de la creatividad.

Héctor Vidal Rivas inspira a
Héctor Vidal Rivas inspira a nuevas generaciones de diseñadores al ser nombrado Embajador de Buena Voluntad de la moda internacional

En palabras de Paco De Jaimes, CEO de la WFE, el nombramiento de Vidal Rivas responde a la identificación de su legado con los valores de creatividad, sostenibilidad y responsabilidad social que definen la misión de la plataforma. La bienvenida institucional subraya la importancia de contar con referentes que, como el nuevo embajador, han dedicado su vida a transformar la industria y a promover el empoderamiento femenino en todos los niveles.

El impacto de la labor de Héctor Vidal Rivas trasciende fronteras y generaciones, expresó WFE, proyectando un mensaje de inspiración para futuras líderes creativas en todo el mundo, en sintonía con el espíritu de la World Fashion Exhibition® y su llamado a iluminar el mundo con el talento propio.

Temas Relacionados

Héctor Vidal RivasWorld Fashion ExhibitionArgentina Fashion WeekModa argentinaSostenibilidad en la modaEmpoderamiento femeninoúltimas noticias

Últimas Noticias

“Simplemente lo disfruto”: la fórmula de Cher a los 79 años para entrenar cinco veces por semana

La cantante estadounidense mantiene un ritmo de vida activo gracias a una combinación hábitos saludables que refuerzan su energía y bienestar a lo largo del tiempo

“Simplemente lo disfruto”: la fórmula

Receta de compota de manzana y pera, rápida y fácil

Esta opción, popular en la cocina argentina y europea, es una alternativa natural y sencilla para quienes buscan sabores tradicionales y una forma práctica de aprovechar frutas de estación

Receta de compota de manzana

Una automotriz se prepara para lanzar el SUV más barato del mercado: cómo será

La compañía japonesa ajustó sus planes por un temporal que afectó su planta en Brasil. El vehículo estaba programado para llegar en noviembre, pero ahora su lanzamiento quedó previsto para 2026 sin fecha confirmada

Una automotriz se prepara para

Hallan por qué las vacunas protegen menos a los mayores de 65 años y proponen soluciones innovadoras

Un estudio publicado en Nature reveló las causas biológicas que reducen la respuesta inmunitaria en adultos mayores y propuso herramientas para fortalecer la protección en esta población

Hallan por qué las vacunas

Cómo es Carlos Pellegrini, el pueblo correntino que fue elegido entre los más lindos del mundo

Un rincón en el corazón de Corrientes obtuvo reconocimiento mundial tras figurar en la selección de ONU Turismo, que destaca a las comunidades rurales que promueven desarrollo sostenible, cuidado ambiental y diversidad cultural

Cómo es Carlos Pellegrini, el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cada vez más familias se

Cada vez más familias se endeudan para hacer compras en el supermercado, según un informe de la UBA

Empezaron las pruebas del Trambus eléctrico, que se suma a las líneas de colectivos de CABA

Investigan a un psicólogo influencer por presuntos delitos sexuales y abuso de poder

Mercados: acciones y bonos hacen una pausa después del fuerte rebote post elecciones

“Simplemente lo disfruto”: la fórmula de Cher a los 79 años para entrenar cinco veces por semana

INFOBAE AMÉRICA
Cyber Wow 2025: Claves para

Cyber Wow 2025: Claves para comprar online de forma segura, rápida y al mejor precio

El desafío de la IA: alinear a la industria tecnológica con las necesidades reales de la sociedad

El Fondo Monetario autorizó un desembolso de 600 millones de dólares para Ecuador

Ecuador declaró emergencia en su principal oleoducto por riesgos simultáneos de erosión y vulcanismo

Cyber WOW 2025: Claves que debes conocer si buscas ofertas en televisores, vestidos o zapatillas

TELESHOW
Las sentidas palabras de Gimena

Las sentidas palabras de Gimena Acardi tras las fotos de Nico Vázquez y Dai Fernández: “Mi refugio en días duros”

Maxi López sorprendió con un nuevo proyecto artístico que lo apasiona en Argentina: su talento oculto

Pampita y Martín Pepa festejan su primer año juntos: un viaje a Luján, la distancia superada y el presente perfecto

Guido Kaczka fue sorprendido en vivo con un insólito regalo en la calle y una ventana le impidió recibirlo

Las conmovedoras palabras de Dalma y Gianinna Maradona a Diego el día en que hubiera cumplido 65 años: “Por salvarme”