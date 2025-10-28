Tendencias

Los 7 micro hábitos cotidianos que afectan al sueño, la digestión y el estado de ánimo

Especialistas citados por The Telegraph alertaron sobre prácticas diarias como usar el celular en el baño o saltarse el desayuno, que podrían aumentar riesgos de enfermedades cardíacas, metabólicas y neurológicas

Por Dante Martignoni

Guardar
El sedentarismo prolongado puede afectar
El sedentarismo prolongado puede afectar tanto la salud física como el bienestar mental (Crédito: Freepik)

Conductas diarias como revisar el teléfono en el baño, comer rápido o dormir siestas largas durante el fin de semana parecen inofensivas para muchas personas.

Sin embargo, expertos citados por The Telegraph advirtieron que algunos de estos micro hábitos pueden tener consecuencias negativas para el cuerpo y la mente, incluso en individuos con buen estado de salud.

El informe expuso cómo diversas costumbres modernas, incluyendo el uso de dispositivos electrónicos en momentos de descanso y la escasa exposición a la luz natural, se relacionan con un aumento en los riesgos de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y neurológicas.

Investigaciones citadas por el medio británico concluyeron que modificar hábitos sencillos puede marcar una diferencia importante en el bienestar general.

1. Usar el celular en el baño

Llevar el teléfono al baño extiende el tiempo sentado, lo que causa más presión en el recto y el ano. El Dr. Saurabh Sethi, gastroenterólogo del Hospital de San Francisco, advirtió que este esfuerzo puede incrementar las probabilidades de hemorroides, fisuras anales e incluso prolapso rectal.

Permanecer más tiempo sentado al
Permanecer más tiempo sentado al revisar el teléfono en el baño incrementa la presión en la zona anal y puede favorecer la aparición de hemorroides (Crédito: Freepik)

Un estudio presentado en la revista PLOS One halló una mayor prevalencia de hemorroides en personas que usan smartphones al ir al baño.

2. Saltarse el desayuno

El ayuno intermitente, popularizado en redes sociales e impulsado por figuras médicas, no produce los mismos efectos en todos. Diversos estudios demostraron que omitir el desayuno se asocia con un riesgo mayor de padecer o morir por enfermedad cardíaca, además de vincularse con obesidad, hipertensión, diabetes tipo 2 y patologías cardiovasculares.

Bini Suresh, portavoz de la Asociación Dietética Británica y jefa de dietética en la Clínica Cleveland de Londres, explicó que aunque el ayuno intermitente produce beneficios en algunas personas, puede generar hambre intensa e impulsar la elección de alimentos con más calorías a lo largo del día.

Omitir la primera comida del
Omitir la primera comida del día se asocia con un mayor riesgo de obesidad, diabetes y problemas cardíacos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suresh recomendó que la primera comida, ya sea al despertar o a media mañana, incluya proteínas, cereales integrales y fibra, nutrientes que estabilizan la glucosa y aumentan la saciedad.

3. Comer demasiado rápido

El ritmo acelerado afecta negativamente la salud metabólica. Un análisis transversal difundido en Nutrients concluyó que comer rápido eleva el riesgo de hipertrigliceridemia, es decir, niveles excesivos de grasas en sangre, que representan un factor de riesgo cardiovascular.

Suresh afirmó que ingerir alimentos con prisa y bajo estrés perjudica la digestión, porque el cuerpo prioriza la respuesta de “lucha o huida” por encima de la función intestinal, lo que puede derivar en hinchazón, reflujo o malestar abdominal.

Los especialistas aconsejan comer con atención y sin distracciones para que las hormonas de saciedad, como el GLP-1, cumplan su rol y eviten la sobrealimentación.

4. No salir al exterior durante el almuerzo

Recibir poca luz solar altera el ánimo, la energía y el ritmo biológico. En días cortos, evitar la exposición natural restringe la producción de vitamina D, necesaria para fortalecer el sistema inmunológico y favorecer el sueño. Una revisión de publicada en Nutrients confirmó la relación directa entre los niveles de vitamina D y la respuesta inmune.

Caminar unos minutos al mediodía
Caminar unos minutos al mediodía mejora el estado de alerta y reduce el riesgo de depresión y deterioro cognitivo (Crédito: Freepik)

El profesor Gurprit Lall, neurocientífico en la Universidad de Kent, explicó que incluso en jornadas nubladas, la luz exterior ofrece de dos a tres veces más luz azul que la artificial, ayudando al cerebro a mantenerse activo y regulando la producción de cortisol y serotonina.

5. Mantener una mala postura en el sofá

El sedentarismo prolongado se asocia con un aumento de 91% en el riesgo de diabetes tipo 2 y un 24% más de posibilidad de desarrollar cáncer de colon, incluso en personas que realizan actividad física rutinaria.

Sentarse encorvado o con las caderas más bajas que las rodillas comprime los órganos abdominales, lo que enlentece la digestión y favorece el reflujo o la hinchazón.

Ash James, fisioterapeuta y director de la Chartered Society of Physiotherapy, advirtió que ninguna postura es mala por sí misma, pero permanecer mucho tiempo de la misma forma genera dolor. Su consejo es alternar posiciones, hacer pausas y evitar estar sentado en exceso.

6. Dormir siestas largas

Un descanso excesivo durante el día afecta el equilibrio del sueño. La Dra. Lindsay Browning, especialista en sueño, explicó que dormir más de 30 minutos conduce a una fase de sueño profundo, por lo que despertar durante esa etapa provoca aturdimiento.

Descansar más de media hora
Descansar más de media hora durante el día puede alterar los ciclos del sueño y elevar el riesgo de hipertensión y sobrepeso (Crédito: Freepik)

También mencionó que quienes duermen siestas de una hora o más tienen mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión y un índice de masa corporal elevado. La recomendación es limitar la siesta a 20 minutos y hacerlo antes de las 14:00, cuando la energía suele decaer.

7. Ver televisión o usar el teléfono en la cama

Consumir contenidos frente a la pantalla en la cama, sea televisión o teléfono, impacta en el cerebro y el ciclo del sueño. Un estudio basado en datos del Biobanco del Reino Unido reveló que quienes ven televisión durante 4 horas o más al día presentan un 28% más de riesgo de demencia y un 35% superior de depresión.

Helen Wells, psicoterapeuta y directora clínica de The Dawn Rehab and Wellness, señaló que este consumo continuo estimula la liberación de dopamina, lo que refuerza la búsqueda de gratificación instantánea y perjudica la concentración.

Ver televisión o usar el
Ver televisión o usar el teléfono en la cama incrementa el riesgo de demencia y depresión, según estudios (Crédito: Freepik)

Además, el profesor Lall apuntó que la luz de las pantallas engaña al cerebro, haciéndole creer que es de día y dificultando el sueño nocturno.

Una alternativa simple consiste en dejar el teléfono fuera del dormitorio y optar por la lectura. Estudios mencionados por The Telegraph indican que con solo 6 minutos de lectura se consigue una reducción del 60% en el nivel de estrés y disminución de la tensión muscular.

Temas Relacionados

Micro hábitosSaludDesayunoMala posturaSedentarismoSiestasCelularMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Científicos de Harvard descifraron cómo el ajolote regenera sus miembros: qué implica para la medicina del futuro

Detectaron que el anfibio genera una respuesta sistémica que prepara tejidos distantes para regenerarse rápidamente. Cómo ese fenómeno podría utilizarse para mejorar tratamientos médicos

Científicos de Harvard descifraron cómo

La pista de la nueva ANMAT: cómo actualiza controles a laboratorios y flexibiliza la regulación de productos

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, había anticipado a Infobae que la agencia reguladora se focalizará en medicamentos y alimentos, lo que implica simplificar controles en otros rubros. Las últimas medidas

La pista de la nueva

Las conversaciones informales promueven el bienestar emocional: 7 consejos para potenciar sus beneficios

Intercambiar algunas frases con conocidos o extraños en entornos cotidianos puede mejorar la salud mental y ampliar la red de relaciones. Las recomendaciones de expertos

Las conversaciones informales promueven el

Cómo la diabetes afecta la salud bucal y cuáles son los síntomas de alerta, según un experto de Harvard

Determinadas alteraciones pueden indicar el desarrollo de problemas en las encías. Un referente académico de la Facultad de Medicina Dental de la institución estadounidense detalla las señales a vigilar y las estrategias de prevención más efectivas

Cómo la diabetes afecta la

El origen de la biodiversidad única de Madagascar: descubren por qué cambiaron sus ríos y montañas

Un equipo de investigadores reconstruyó la historia geológica de la isla y determinó cómo varió su topografía. Qué proceso fue clave para los ecosistemas

El origen de la biodiversidad
ÚLTIMAS NOTICIAS
“La Toretto” deberá asistir a

“La Toretto” deberá asistir a una nueva audiencia preliminar antes del juicio por la muerte del músico en La Plata

Detuvieron a un hombre que quiso ingresar marihuana a un penal oculta en frascos de shampoo y acondicionador

Sobreseyeron a una mujer de una causa por drogas luego de llevar 60 bizcochuelos a un centro comunitario

Balearon a un joven por tercera vez en seis años en Mendoza

Delincuentes atacaron a golpes para robarle la moto en La Plata

INFOBAE AMÉRICA
Un brutal accidente lo desfiguró,

Un brutal accidente lo desfiguró, tuvieron que extirparle un ojo, pero una innovadora prótesis impresa en 3D le devolvió el rostro

El sorprendente caso de los “lagartos piratas” que sobreviven con solo tres patas

Los superpoderes biológicos que permiten a las aves volar durante 11 días sin comer

Estados Unidos y Japón firmaron un acuerdo para asegurar el suministro de minerales críticos y tierras raras

Familia de Mario Vargas Llosa evalúa demandar a Isabel Preysler por publicar cartas íntimas del Nobel: “Un auténtico desprestigio”

TELESHOW
Ángela Torres sorprendió al contar

Ángela Torres sorprendió al contar cuál es su verdadero nombre y el de Diego Torres: “Este dato les va a cambiar la vida”

La noche de terror de La Joaqui en MasterChef Celebrity entre gritos, desesperación y kebabs: “Colapsada”

Emilia Attias habló de su historia de amor con Guillermo Freire y apuntó contra los jurados de MasterChef Celebrity

La terminante reacción de Maxi López sobre una posible reconciliación con Mauro Icardi: “Si me lo cruzo”

Todas las fotos de la espectacular fiesta de 15 de Matilda, la hija de Mariana Fabbiani: “Bailamos hasta las cinco”