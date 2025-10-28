Tendencias

Entrenar perros de servicio podría ayudar a retrasar el envejecimiento y aliviar el estrés, afirma un estudio

Una reciente investigación identificó que participar en programas de voluntariado animal genera beneficios físicos y emocionales significativos, especialmente en mujeres

Por Fausto Urriste

Guardar
El entrenamiento de perros de
El entrenamiento de perros de servicio podría frenar el envejecimiento celular en mujeres veteranas con TEPT, según un estudio (Freepik)

Entrenar perros de servicio podría frenar el envejecimiento celular y mejorar la salud mental, según un estudio reciente que revela beneficios físicos y emocionales en mujeres veteranas diagnosticadas con trastorno de estrés postraumático (TEPT).

La investigación, publicada en la revista Behavioral Sciences y divulgada por Muy Interesante, plantea que la participación en actividades de voluntariado animal representa una alternativa innovadora y no farmacológica para el bienestar integral, especialmente en un grupo históricamente poco estudiado dentro de la investigación militar.

Un estudio con enfoque innovador

El estudio fue desarrollado por investigadoras de la Universidad Atlántica de Florida, la Universidad de Maryland y la organización Warrior Canine Connection.

La investigación revela beneficios biológicos
La investigación revela beneficios biológicos y emocionales al adiestrar perros de servicio, especialmente en mujeres con antecedentes militares (Freepik)

En la investigación participaron 28 mujeres veteranas del ejército de Estados Unidos con diagnóstico de TEPT, divididas en dos grupos: uno entrenó perros de servicio para otros veteranos durante ocho semanas y otro grupo solo observó videos de entrenamiento.

Según Muy Interesante, el grupo que interactuó directamente con los perros mostró un aumento en la longitud de los telómeros, un marcador que refleja el proceso de envejecimiento celular. En contraste, el grupo de control experimentó una disminución de este indicador.

Diseño y desarrollo del experimento

El diseño contempló sesiones semanales de una hora durante dos meses. Las investigadoras extraían muestras de saliva para medir la longitud de los telómeros, analizaban la variabilidad de la frecuencia cardíaca —indicador del equilibrio autonómico— y evaluaban los síntomas de ansiedad, estrés y TEPT mediante instrumentos estandarizados.

El estudio, realizado por universidades
El estudio, realizado por universidades estadounidenses y Warrior Canine Connection, comparó el impacto de entrenar perros frente a observar videos (Freepik)

Todas las mediciones se realizaron al inicio, a la mitad y al final del programa para comparar cambios biológicos y emocionales entre ambos grupos.

Beneficios biológicos y emocionales

El alargamiento de los telómeros observado en las participantes que entrenaron perros sugiere una ralentización del envejecimiento celular, especialmente relevante en quienes tuvieron exposición al combate. La interacción con los animales podría contribuir a reparar parte del daño ocasionado por el estrés crónico en las células, según aclararon las investigadoras.

Aunque se detectó una ligera disminución en la variabilidad cardíaca en el grupo de intervención, las autoras atribuyeron este resultado a factores externos, entre ellos, las condiciones al aire libre y las medidas sanitarias posteriores a la pandemia.

Entrenar perros de servicio ofrece
Entrenar perros de servicio ofrece una vía prometedora para mejorar la salud física y mental, combinando empatía y sentido de comunidad (Freepik)

Desde el punto de vista psicológico, todas las participantes redujeron su nivel de ansiedad, estrés y síntomas de TEPT, aunque el grupo que trabajó con perros obtuvo una mejora biológica adicional.

Entrenar perros les permitió encontrar un propósito y sentido de pertenencia clave para la reintegración a la vida civil, a la vez que ayudaban al bienestar de otros veteranos y de los propios animales.

Implicaciones, alcance y consideraciones

La investigación reconoce que no todas las mujeres veteranas pueden asumir la tenencia de un perro por distintos motivos, por lo que el voluntariado en programas de entrenamiento aparece como una alternativa viable para quienes buscan mejorar su bienestar.

El voluntariado en programas de
El voluntariado en programas de entrenamiento de perros de servicio surge como alternativa viable para el bienestar de mujeres veteranas (Freepik)

Las autoras enfatizaron que esta intervención no sustituye los tratamientos convencionales, sino que los complementa, y advirtieron sobre la necesidad de interpretar los resultados con cautela debido al tamaño reducido y la breve duración del estudio.

“Estos resultados deben interpretarse con cautela, ya que la muestra fue pequeña y la duración limitada”, advirtieron las investigadoras, según Muy Interesante.

Aunque existen limitaciones, el estudio avala que el entrenamiento de perros de servicio podría ofrecer una vía prometedora para mejorar la salud física y mental de las mujeres veteranas, al combinar empatía, aprendizaje y sentido de comunidad en un proceso que va más allá del alivio emocional y se manifiesta en cambios biológicos medibles.

La posibilidad de replicar la experiencia en otros contextos o poblaciones representa un campo de exploración valioso, tanto para la ciencia como para futuras políticas de acompañamiento social.

Temas Relacionados

Entrenamiento de perros de servicioMujeres veteranasTrastorno de estrés postraumáticoEnvejecimiento celularUniversidad Atlántica de FloridaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Científicos alertan por el hundimiento del suelo en las principales ciudades de la India: las causas

Investigadores de universidades de Estados Unidos y Canadá analizaron esta problemática en viviendas y estructuras en urbes como Nueva Delhi, Bombay y Chennai

Científicos alertan por el hundimiento

Ricky Sarkany reveló los secretos de la colección de botas que creó para Tini en FUTTTURA

Clara y Ricky Sarkany contaron a Infobae cómo fue el desarrollo creativo detrás de las piezas únicas, cómodas e innovadoras que diseñaron para Tini Stoessel, fruto de una relación de muchos años con la cantante y de su compromiso con el diseño nacional

Ricky Sarkany reveló los secretos

10 lecciones esenciales para educar adolescentes en tiempos de cambio, según especialistas

La inteligencia emocional se afirma como un pilar clave para el desarrollo adolescente, de acuerdo con estudios recientes y la coach Adelaida Abruñedo, quien resalta enseñanzas esenciales orientadas a fortalecer la autonomía, la toma de decisiones y el bienestar futuro de los jóvenes

10 lecciones esenciales para educar

Cami, la primera perra de apoyo emocional en acompañar a víctimas de violencia de género en tribunales de Andalucía

La iniciativa busca humanizar el entorno judicial y evitar la revictimización de personas en situación de vulnerabilidad durante sus declaraciones

Cami, la primera perra de

La historia de Mukhtar, el ‘Hachiko de Crimea’ que esperó a su dueño más de una década junto al mar

El perro se convirtió en un miembro muy estimado de la ciudad costera, acompañando tras su pérdida a un músico local en el malecón que jamás abandonó

La historia de Mukhtar, el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un hombre chocó en Córdoba,

Un hombre chocó en Córdoba, se dio a la fuga y lo atraparon: tenía 2,54 gramos de alcohol en sangre

Enviaron tres lagartos africanos por encomienda desde Retiro a Chubut y los encontró Gendarmería

El precio de la soja superó los USD 400 por tonelada, el valor más alto en 15 meses

Denunciaron un brutal ataque contra un alumno dentro de un colegio: hay tres agresores identificados y suspendidos

Senderos escolares: cómo es el programa que convierte a los comercios porteños en puntos seguros para chicos que van a la escuela

INFOBAE AMÉRICA
“La diplomática” es una exquisita

“La diplomática” es una exquisita disección del matrimonio

La inteligencia artificial desmiente el mito del primer gran cazador humano: Homo habilis era presa de leopardos

Nvidia invierte 1.000 millones de dólares en Nokia para impulsar el desarrollo de tecnología 6G

Descubren estructuras jamás vistas en la Nebulosa de la Araña Roja gracias a una imagen única del Webb

Estados Unidos aseguró que el alto el fuego en Gaza “se mantiene” pese a las acusaciones de Israel a Hamas

TELESHOW
Gimena Accardi mostró el detrás

Gimena Accardi mostró el detrás de escena del video que grabó con Lisandro Skar: “Subí que te llevo”

Lourdes Fernández habló de la detención de su exnovio: “Él no me hizo nada y estoy muy triste”

La emoción de Sol Pérez al escuchar a su hijo Marco decir “mamá” por primera vez: “Me cambiaste la vida”

La salida de Linda Peretz y Natalie Pérez: teatro y complicidad entre suegra y nuera

Gastón Portal recordó junto a su hija su romance con Karen Reichardt: “¿Qué querés que haga? Tengo un pasado”