Kim Kardashian sorprendió con otro impactante look para su cumpleaños: lencería y diseño experimental

Kim Kardashian eligió un corpiño de cabello humano sintético para celebrar su cumpleaños en Londres junto a figuras clave de la moda (Instagram: @kimkardashian)

Kim Kardashian volvió a captar la atención internacional en su cumpleaños número 45, celebrado en Londres con una fiesta privada cuyo código de vestimenta giró en torno a la lencería.

La empresaria y estrella de reality sorprendió al aparecer con una prenda central: un corpiño confeccionado con mechones oscuros que imitan cabello humano, firmado por la diseñadora Dilara Findikoglu.

Cadenas plateadas y aplicaciones metálicas recorrieron el torso y los hombros de Kardashian. Esto otorgó al conjunto una impronta sofisticada y casi escultural.

El estilismo se completó con una pollera transparente sobre un short negro de tiro alto y medias translúcidas para reforzar el juego entre provocación y elegancia.

Cadenas plateadas y aplicaciones metálicas otorgan un aire escultórico al look de Kim Kardashian en la fiesta privada (Instagram: @kimkardashian)

El peinado, recogido en un moño adornado, y un maquillaje que realzaba los pómulos y la mirada, acompañaron la estética de inspiración renacentista. Como accesorios, un collar grueso con detalles brillantes y sandalias de taco alto.

Superficies brillantes y tonos oscuros en el espacio intensificaron los reflejos sobre la falda y los accesorios, al multiplicar el efecto visual del atuendo. El resto de los asistentes optó por vestimenta sobria y formal, lo que subrayó el carácter disruptivo de la elección de Kardashian.

La apuesta estética y la presencia de figuras clave

El sostén de cabello formó parte de una de las últimas colecciones de Findikoglu, cuyas prendas exploran límites artísticos y cuestionan los modelos tradicionales de feminidad.

Durante la misma velada, Kardashian realizó un segundo cambio de look: un taparrabos compuesto por cadenas plateadas colgantes, y reafirmó la fusión entre lencería y vestimenta exterior.

La presencia de celebridades como Kate Moss y John Galliano consolidó el evento como referente de tendencias innovadoras (Instagram: @kimkardashian)

Al evento asistieron figuras centrales de la moda y el entretenimiento, como Kate Moss, FKA Twigs y John Galliano, y confirmó la cita como un espacio de exhibición de tendencias radicales en la industria.

Otro impactante look de Kim Kardashian

Cabe recordar que, días atrás, la ciudad de Los Ángeles reunió a exponentes de la cultura y la moda durante la gala del Academy Museum.

Allí, Kim Kardashian fue una de las figuras destacadas desde el inicio del evento, captando la atención tanto del público como de la prensa al lucir un vestido de Maison Margiela, diseño a cargo de Glenn Martens para la colección de Alta Costura otoño-invierno 2025/26.

La pieza, fiel al estilo vanguardista de la firma, presentaba un corsé strapless de silueta ajustada, complementado por mangas largas que caían formando una capa, lo que aportó un efecto dramático.

El elemento más distintivo del atuendo fue la cobertura integral del rostro mediante una tela a tono con el vestido, sin aberturas aparentes, creando así una imagen enigmática gracias al velo semitransparente que envolvía cabeza y cuello.

El diseño experimental que lució Kim Kardashian en Los Ángeles días atrás /REUTERS/Mario Anzuoni

Kardashian completó el look con una gargantilla plateada adornada con piedras verdes, anillos y una manicura extralarga en color maquillaje, manteniéndose fiel a la propuesta vista en la pasarela.

El atuendo replicó fielmente la propuesta original de la maison, respetando el enfoque artístico del diseñador, quien combina líneas clásicas con una perspectiva experimental sobre identidad y visibilidad. Esta selección impuso una tendencia en la gala, abriendo además discusiones sobre los alcances de la creatividad y los códigos actuales de la moda.

La aparición de Kim Kardashian remitió a su participación en la Met Gala 2021, cuando optó por un vestuario negro de Balenciaga que cubría su cuerpo y rostro por completo, junto con botas y guantes largos. Esta elección reafirmó una línea recurrente en su carrera, caracterizada por la exploración de la identidad personal y el concepto de anonimato en la moda.

Desde esa aparición, Kim Kardashian mantuvo una apuesta por estilismos orientados a la exploración del “performance” textil en escenarios de alta visibilidad. La incorporación reiterada de máscaras de tela y la selección de casas como Balenciaga y Maison Margiela, reconocidas por su enfoque experimental, consolidan la coherencia de su propuesta estética.